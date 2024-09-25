Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мороженое без молока: интересный рецепт фруктового десерта

Мороженое без молока: интересный рецепт фруктового десерта

Веганское мороженое: интересный рецепт фруктового десерта / Фото: Credits

Это безлактозное мороженое из киви понравится всей вашей семье.

Вегетарианец и общественный деятель Alessandro Vitale показал, как приготовить вкусное натуральное мороженое, не хуже традиционного крем-брюле.

Ингредиенты

Кокосовое молоко
400 мл
Кленовый сироп
100 мл
Киви
80-100 г

Приготовление:

  • Перемешайте все ингредиенты в блендере до однородности;
  • Пересыпьте массу в формы для льда или мороженого и заморозьте;
  • Когда мороженое замерзнет, достаньте его и снова перемешайте в блендере до однородности;
  • Можно сразу подавать его или храните в герметичном контейнере в морозильной камере.

Советы:

  • Вместо кленового сиропа можно использовать любой подсластитель, например мед или агаву. По желанию можете посыпать мороженое шоколадной стружкой и свежей мятой.
  • Вы можете заменить киви любыми свежими фруктами и ягодами.

Лучшие сочетания:

  • Киви и шоколадная стружка;
  • Цветы османтуса (клитория) и черника;
  • Кофе, шоколад и банан.

Порадуйте свою семью, а особенно детей вкусным и полезным мороженым.

Читайте также:

Безопасно ли мороженое и как определить его качество - «Знаю - потребляю» с Константином Грубичем

Безопасно ли мороженое и как определить его качество - «Знаю - потребляю» с Константином Грубичем

Похожие темы:

Следующая публикация