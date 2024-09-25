Мороженое без молока: интересный рецепт фруктового десерта

Это безлактозное мороженое из киви понравится всей вашей семье.
Вегетарианец и общественный деятель Alessandro Vitale показал, как приготовить вкусное натуральное мороженое, не хуже традиционного крем-брюле.
Ингредиенты
- Кокосовое молоко
- 400 мл
- Кленовый сироп
- 100 мл
- Киви
- 80-100 г
Приготовление:
- Перемешайте все ингредиенты в блендере до однородности;
- Пересыпьте массу в формы для льда или мороженого и заморозьте;
- Когда мороженое замерзнет, достаньте его и снова перемешайте в блендере до однородности;
- Можно сразу подавать его или храните в герметичном контейнере в морозильной камере.
Советы:
- Вместо кленового сиропа можно использовать любой подсластитель, например мед или агаву. По желанию можете посыпать мороженое шоколадной стружкой и свежей мятой.
- Вы можете заменить киви любыми свежими фруктами и ягодами.
Лучшие сочетания:
- Киви и шоколадная стружка;
- Цветы османтуса (клитория) и черника;
- Кофе, шоколад и банан.
Порадуйте свою семью, а особенно детей вкусным и полезным мороженым.
Читайте также:
- Как приготовить бананы в шоколаде
- Как приготовить домашнее мороженое из арбуза
- Баунти-пончики: рецепт райского наслаждения без выпечки