Мороженое без молока: интересный рецепт фруктового десерта

Это безлактозное мороженое из киви понравится всей вашей семье.

Вегетарианец и общественный деятель Alessandro Vitale показал, как приготовить вкусное натуральное мороженое, не хуже традиционного крем-брюле.

Ингредиенты Кокосовое молоко 400 мл Кленовый сироп 100 мл Киви 80-100 г

Приготовление:

Перемешайте все ингредиенты в блендере до однородности;

Пересыпьте массу в формы для льда или мороженого и заморозьте;

Когда мороженое замерзнет, достаньте его и снова перемешайте в блендере до однородности;

Можно сразу подавать его или храните в герметичном контейнере в морозильной камере.

Советы:

Вместо кленового сиропа можно использовать любой подсластитель, например мед или агаву. По желанию можете посыпать мороженое шоколадной стружкой и свежей мятой.

Вы можете заменить киви любыми свежими фруктами и ягодами.

Лучшие сочетания:

Киви и шоколадная стружка;

Цветы османтуса (клитория) и черника;

Кофе, шоколад и банан.

Порадуйте свою семью, а особенно детей вкусным и полезным мороженым.

Читайте также: