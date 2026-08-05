Мороженое со ржаным хлебом: рецепт десерта с украинским колоритом

Мороженое с ржаным хлебом tiktok.com/@by.elinaganeva

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Мы привыкли видеть ржаной хлеб рядом с сыром, маслом, супами или традиционными украинскими блюдами. Однако современная кулинария уже давно доказывает, что привычные продукты могут раскрываться совершенно по-новому.

На странице by.elinaganev рассказали о рецепте мороженого с ржаным хлебом — десерта, в котором сочетаются нежная сливочная основа, аромат ванили, легкую соленость творога и хрустящие карамелизованные хлебные крошки с корицей.

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Мороженое с ржаным хлебом tiktok.com/@by.elinaganeva

Ингредиенты

Для хлебных крошек

ржаной хлеб — 175 г

сливочное масло — 40 г

сахар — 85 г

молотая корица — ½ ч. л.

соль — щепотка

Для сливочной основы

молоко — 250 мл

сливки — 375 мл

сахар — 150 г

творог — 225 г

желтки — 5 шт.

ванильный сахар — 10 г

Мороженое с ржаным хлебом tiktok.com/@by.elinaganeva

Приготовление

Хрустящая ржаная крошка

Сначала разогрейте духовку до 180°C. Ржаной хлеб нарежьте небольшими кусочками и измельчите в блендере до состояния крошки. На сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Когда оно начнёт приобретать лёгкий ореховый аромат и золотистый оттенок, добавьте хлебную крошку, сахар, корицу и щепотку соли. Перемешивайте примерно 5 минут, чтобы хлеб хорошо пропитался маслом и начал карамелизироваться. Затем выложите смесь на противень и выпекайте 15–20 минут, внимательно следя за тем, чтобы крошка не пересохла и не сгорела. После этого полностью остудите.

Мороженое

В кастрюле нагрейте молоко, 125 мл сливок, сахар и щепотку соли. Важно: смесь не должна кипеть, её нужно лишь хорошо прогреть. Тем временем в миске смешайте сливочный сыр с оставшимися сливками (250 мл). Добавляйте сливки постепенно, каждый раз хорошо перемешивая венчиком, чтобы масса стала гладкой. Отдельно отделите желтки. Теперь самый важный момент: медленно влейте горячую молочную смесь в желтки и постоянно взбивайте. Это нужно делать постепенно, чтобы яйца не свернулись. После этого перелейте смесь обратно в кастрюлю и готовьте на слабом огне, постоянно помешивая лопаткой. Не забывайте скрести дно, чтобы крем не пристал. Примерно через 5–10 минут он должен загустеть настолько, чтобы оставлять тонкий слой на лопатке. Готовый крем процедите через сито в сливочную смесь с творогом и перемешайте до однородности.

Замораживание

Если у вас нет специальной мороженицы — не беда, поместите основу в морозилку, а в течение первых нескольких часов каждые 40–60 минут доставайте её и перемешивайте. Сделайте так примерно 5–6 раз в течение первых 5 часов, это поможет создать нежную кремовую текстуру без крупных кристаллов льда. Во время последнего перемешивания, когда мороженое уже начнёт густеть, но ещё будет легко перемешиваться, добавьте большую часть ржаной крошки, но оставьте немного для подачи. После этого оставьте мороженое в морозилке еще минимум на 8–10 часов до полного застывания.

Подача

Перед подачей дайте мороженому постоять несколько минут при комнатной температуре — так оно станет более нежным. Сверху посыпьте оставшейся хрустящей ржаной крошкой, добавьте несколько капель меда или тонкий ломтик свежего яблока.

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Мороженое с ржаным хлебом — это пример того, как традиционные украинские продукты могут обрести новую жизнь в современной кухне.

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