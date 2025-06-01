Мозаика из спаржи: рецепт изящной закуски, которая удивит гостей

Мозаичная закуска со спаржи_Instagram_ripaillesocialclub / © Instagram

Реклама

Закуска «Мозаика из спаржи», о которой рассказали на странице Ripaille Social Club, — это не только элегантное дополнение к столу, но и настоящее гастрономическое впечатление.

Ингредиенты Зеленая спаржа 1 пучок Норы (морские водоросли) 10 листов Рисовый уксус 1 ст. л Оливковое масло 1 ст. л Соевый соус 1ч. л Сыр рикота (или нежирный сливочный) 1ч. л Соль Перец

Приготовление

Обрежьте нижние твердые части стеблей спаржи (около 2–3 см). Варите спаржу в подсоленной кипящей воде в течение 3 мин — это позволит сохранить ее нежную текстуру и ярко-зеленый цвет. Сразу после варки переложите спаржу в миску с ледяной водой или под струю холодной воды, чтобы прекратить термообработку. Смешайте рисовый уксус, оливковое масло и соевый соус до однородной эмульсии. Это будет ваша ароматная заправка, которая придаст блюду восточную ноту. Отделите нежные кончики спаржи (около 4-5 см). Остальные стебли смажьте приготовленной заправкой. Затем заверните по несколько стеблей в увлажненные листья норы, плотно прижимайте. Повторяйте, пока не завернете всю спаржу. Когда все минирулеты готовы, сложите их на один большой лист норе, плотно повернув как колбаску. Оберните все пищевой пленкой, чтобы зафиксировать форму и положить в холодильник на 1 час. В блендере или с помощью погружного миксера взбейте кончики спаржи с рикотой. Добавьте несколько ложек воды в желаемую консистенцию — заправка должна быть кремовой, но не слишком густой. Посолите, поперчите — и ваш соус готов. Достаньте охлажденную колбаску, снимите пленку и нарежьте острым ножом на красивые мозаичные кусочки. Выложите на тарелку, добавьте ложку заправки или сделайте из нее декоративные мазки. Можно украсить микрозелением, кунжутом или даже цветами съедобной фиалки — это сделает подачу по-настоящему инстаграммной.

Советы

Рикотту можно заменить на домашний мягкий творог или крем-творог без примесей.

Блюдо выглядит особенно эффектно, если использовать зелено-фиолетовую спаржу.

Мозаичная закуска из спаржи — пример того, как простые ингредиенты могут создать настоящую гастрономическую магию. Она освежает, выглядит изящно и вызовет искренний восторг у гостей.