Можно готовить с любыми ягодами и фруктами: рецепт клафути со сливой

Осень - время, когда урожай фруктов и усилившаяся тяга к сладкому находят друг друга в шарлотках, пирогах, клафути и кексах.
Почти любые сезонные фрукты или ягоды, а также то, что было заморожено с начала лета, можно использовать в этом рецепте. Если ягоды или фрукты будут слишком сочными, обваляйте в небольшом количестве кукурузной муки, а крупные фрукты нарежьте дольками.
Ингредиенты
- сливы - 300 г (около 10-12 шт.)
- коричневый тростниковый сахар - 2 ст. л.
- кукурузная мука - 50 г
- молотый миндаль - 100 г
- смесь специй (мускатный орех и корица) - четверть ч. л.
- яйца - 3 шт.
- сахарная пудра - 100 г
- очень жирные сливки - 300 г
- цельное молоко - 100 мл
- щепотка соли
- масло для смазывания
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°С. Сливы разрежьте пополам и выньте косточки и положите на кухонное полотенце высохнуть. Обильно смажьте форму сливочным маслом, затем посыпьте ее коричневым тростниковым сахаром.
Смешайте кукурузную муку, миндаль, соль и специи. Взбейте яйца, добавьте к ним сахарную пудру и продолжайте взбивать, пока смесь не начнет слегка бледнеть.
Смешайте с яйцами смесь сухих ингредиентов, перемешивайте до тех пор, пока не останется комочков.
Добавьте взбитые сливки, затем вмешайте молоко.
Вылейте тесто в форму для запекания, затем аккуратно положите сверху сливы срезом вверх.
Выпекайте клафути около 45 минут.
Достаньте из духовки и дайте остыть. Подавайте с мороженым или сливками.
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