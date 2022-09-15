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Можно готовить с любыми ягодами и фруктами: рецепт клафути со сливой

Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Можно готовить с любыми ягодами и фруктами: рецепт клафути со сливой

Фото: Credits

Осень - время, когда урожай фруктов и усилившаяся тяга к сладкому находят друг друга в шарлотках, пирогах, клафути и кексах.

Почти любые сезонные фрукты или ягоды, а также то, что было заморожено с начала лета, можно использовать в этом рецепте. Если ягоды или фрукты будут слишком сочными, обваляйте в небольшом количестве кукурузной муки, а крупные фрукты нарежьте дольками.

Ингредиенты

  • сливы - 300 г (около 10-12 шт.)
  • коричневый тростниковый сахар - 2 ст. л.
  • кукурузная мука - 50 г
  • молотый миндаль - 100 г
  • смесь специй (мускатный орех и корица) - четверть ч. л.
  • яйца - 3 шт.
  • сахарная пудра - 100 г
  • очень жирные сливки - 300 г
  • цельное молоко - 100 мл
  • щепотка соли
  • масло для смазывания

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°С. Сливы разрежьте пополам и выньте косточки и положите на кухонное полотенце высохнуть. Обильно смажьте форму сливочным маслом, затем посыпьте ее коричневым тростниковым сахаром.
Смешайте кукурузную муку, миндаль, соль и специи. Взбейте яйца, добавьте к ним сахарную пудру и продолжайте взбивать, пока смесь не начнет слегка бледнеть.
Смешайте с яйцами смесь сухих ингредиентов, перемешивайте до тех пор, пока не останется комочков. 
Добавьте взбитые сливки, затем вмешайте молоко.
Вылейте тесто в форму для запекания, затем аккуратно положите сверху сливы срезом вверх.
Выпекайте клафути около 45 минут. 
Достаньте из духовки и дайте остыть. Подавайте с мороженым или сливками. 

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