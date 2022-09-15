Можно готовить с любыми ягодами и фруктами: рецепт клафути со сливой

Осень - время, когда урожай фруктов и усилившаяся тяга к сладкому находят друг друга в шарлотках, пирогах, клафути и кексах.

Почти любые сезонные фрукты или ягоды, а также то, что было заморожено с начала лета, можно использовать в этом рецепте. Если ягоды или фрукты будут слишком сочными, обваляйте в небольшом количестве кукурузной муки, а крупные фрукты нарежьте дольками.

Ингредиенты

сливы - 300 г (около 10-12 шт.)

коричневый тростниковый сахар - 2 ст. л.

кукурузная мука - 50 г

молотый миндаль - 100 г

смесь специй (мускатный орех и корица) - четверть ч. л.

яйца - 3 шт.

сахарная пудра - 100 г

очень жирные сливки - 300 г

цельное молоко - 100 мл

щепотка соли

масло для смазывания

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°С. Сливы разрежьте пополам и выньте косточки и положите на кухонное полотенце высохнуть. Обильно смажьте форму сливочным маслом, затем посыпьте ее коричневым тростниковым сахаром.

Смешайте кукурузную муку, миндаль, соль и специи. Взбейте яйца, добавьте к ним сахарную пудру и продолжайте взбивать, пока смесь не начнет слегка бледнеть.

Смешайте с яйцами смесь сухих ингредиентов, перемешивайте до тех пор, пока не останется комочков.

Добавьте взбитые сливки, затем вмешайте молоко.

Вылейте тесто в форму для запекания, затем аккуратно положите сверху сливы срезом вверх.

Выпекайте клафути около 45 минут.

Достаньте из духовки и дайте остыть. Подавайте с мороженым или сливками.

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