Мраморная ветчина из курицы и индейки instagram.com_olga_riabenko_ / © Instagram

Реклама

Домашние мясные деликатесы в последние годы становятся все популярнее. И это неудивительно, ведь если вы самостоятельно приготовите ветчину, то точно будете знать, из чего она сделана, сможете контролировать количество специй, соли и жира.

Мраморная ветчина — одно из тех блюд, которые имеют эффектный вид, но готовятся довольно просто. Секрет ее аппетитного вида в сочетании кусочков мяса индейки и куриного фарша. После запекания они создают красивый «мраморный» узор на срезе. Фудблогер Ольга Рябенко рассказала о простом рецепте приготовления сочной ветчины из курицы и индейки, которая получается ароматной, нежной и прекрасно нарезается красивыми ломтиками.

К тому же такая ветчина готовится в собственном соку, без сложных технологий или специального оборудования. Достаточно правильно замариновать мясо, запечь его при умеренной температуре и дать хорошо остыть.

Реклама

Ингредиенты

Основные ингредиенты

филе или бедро индейки 500 г

куриный фарш 600 г

Для маринада

соль по своему вкусу

черный перец по своему вкусу

сушеный чеснок 1 ч. л

паприка 1 ч. л

специи к курице 1 ч. л

мускатный орех ¼ ч. л

вода 150 мл

Приготовление

Филе или бедро индейки нужно нарезать небольшими кусочками. Именно они будут создавать красивую текстуру на срезе. В пакет с застежкой или глубокую миску положите куриный фарш и нарезанное мясо индейки. Добавьте все ингредиенты для маринада, а именно, соль, перец, сушеный чеснок, паприку, специи к курице, мускатный орех и воду. Пакет нужно плотно закрыть и хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились. Мясо следует мариновать в холодильнике минимум 6-8 часов, но лучше всего оставить его на ночь. За это время оно пропитается специями и станет более ароматным. После маринования мясную смесь нужно плотно выложить в форму для запекания. Ее можно немного утрамбовать ложкой или руками, потому что это поможет ветчине держать форму после приготовления. Готовить ветчину нужно при температуре 160-170°C примерно 1,5 часа. Во время запекания мясо выделяет сок. Именно он создает эффект медленного томления, а благодаря этому ветчина получается сочной, нежной и очень ароматной. После приготовления сок, который остался в форме, можно осторожно слить и использовать для соуса, подливы или рагу. Затем ветчину нужно оставить остыть в форме, поставить в холодильник на 4-6 часов. За это время мясо уплотняется и ветчина легко нарезается ровными красивыми ломтиками.

Подача

Мраморная ветчина прекрасно подходит в различных вариантах, например:

на свежем хлебе

в сэндвичах

с горчицей

с хреном

как холодная мясная закуска

Также ее можно подавать к салатам, овощам или использовать для праздничных мясных тарелок.

Мраморная ветчина из курицы и индейки — это простой, но очень эффектный домашний деликатес. Она готовится без сложных ингредиентов, имеет натуральный состав и отлично подходит как для ежедневных перекусов, так и для праздничного стола.

Немного времени на маринование, медленное запекание и несколько часов охлаждения и на вашей кухне появится сочная домашняя ветчина, которая легко конкурирует с ресторанными деликатесами.