Мумии к Хэллоуину: интересный рецепт мини-пиццы

Хэллоуин — это не только праздник ужасов, но и отличный повод проявить свою креативность на кухне.

Мини-пиццы в виде мумий – это вкусное и веселое блюдо, которое понравится детям и взрослым. Простота приготовления и возможность вовлечь всю семью в процесс делают этот рецепт со страницы anniekaly идеальным для праздничного вечера.

Ингредиенты Тесто для пиццы Соус Твердый сыр Колбаса Оливки

Приготовление:

Раскатайте тесто для пиццы и с помощью металлического кружочка сделайте круглые небольшие формы;

Сверху уложите на тесто любимый соус и колбасу;

Твердый сыр нарежьте полосками и уложите сверху;

Используя оливки нарезанные кружками, зрительно сделайте глаза на ваших мумиях пиццах.

Поставьте их разогретую в духовку до 200°C примерно на 20 минут.

Вы можете положить на пиццу все, что вам нравится. А если вы не любите оливки, можете их заменить чем-нибудь другим.

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