Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мумии к Хэллоуину: интересный рецепт мини-пиццы

Мумии к Хэллоуину: интересный рецепт мини-пиццы

Мини-пицца мумии / Фото: Credits

Хэллоуин — это не только праздник ужасов, но и отличный повод проявить свою креативность на кухне.

Мини-пиццы в виде мумий – это вкусное и веселое блюдо, которое понравится детям и взрослым. Простота приготовления и возможность вовлечь всю семью в процесс делают этот рецепт со страницы anniekaly идеальным для праздничного вечера.

Ингредиенты

Тесто для пиццы
Соус
Твердый сыр
Колбаса
Оливки

Приготовление:

  • Раскатайте тесто для пиццы и с помощью металлического кружочка сделайте круглые небольшие формы;
  • Сверху уложите на тесто любимый соус и колбасу;
  • Твердый сыр нарежьте полосками и уложите сверху;
  • Используя оливки нарезанные кружками, зрительно сделайте глаза на ваших мумиях пиццах.
  • Поставьте их разогретую в духовку до 200°C примерно на 20 минут.

Вы можете положить на пиццу все, что вам нравится. А если вы не любите оливки, можете их заменить чем-нибудь другим.

Читайте также:

Так легко пиццу еще не готовили! Очень быстро и невероятно вкусно!

Так легко пиццу еще не готовили! Очень быстро и невероятно вкусно!

Похожие темы:

Следующая публикация