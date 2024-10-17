Мумии к Хэллоуину: интересный рецепт мини-пиццы

Хэллоуин — это не только праздник ужасов, но и отличный повод проявить свою креативность на кухне.
Мини-пиццы в виде мумий – это вкусное и веселое блюдо, которое понравится детям и взрослым. Простота приготовления и возможность вовлечь всю семью в процесс делают этот рецепт со страницы anniekaly идеальным для праздничного вечера.
Ингредиенты
- Тесто для пиццы
- Соус
- Твердый сыр
- Колбаса
- Оливки
Приготовление:
- Раскатайте тесто для пиццы и с помощью металлического кружочка сделайте круглые небольшие формы;
- Сверху уложите на тесто любимый соус и колбасу;
- Твердый сыр нарежьте полосками и уложите сверху;
- Используя оливки нарезанные кружками, зрительно сделайте глаза на ваших мумиях пиццах.
- Поставьте их разогретую в духовку до 200°C примерно на 20 минут.
Вы можете положить на пиццу все, что вам нравится. А если вы не любите оливки, можете их заменить чем-нибудь другим.
Читайте также:
- Паутинная вкусность: рецепт фаршированных яиц к Хэллоуину
- Кремово-тыквенный суп: вкусный осенний рецепт
- Тыквенный суп с орехами: рецепт интересного блюда с необычным вкусом