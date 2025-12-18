"Мужские слезы": рецепт фантастически вкусного салата

"Мужские слезы" / © www.credits

Один из таких хитов домашней кухни — салат с провокационным названием «Мужские слезы». Он стал популярным на странице Gotuyemo_vdoma и мгновенно завоевал сердца тех, кто ценит сытные, яркие и многослойные блюда.

Ингредиенты Куриное филе 3 шт. Яйца 4-5 шт. Маринованные грибы 250 г Маринованный лук 1 средняя Морковь по-корейски 200 г Твердый сыр 150 г Майонез Соль Перец

Приготовление

Куриное филе отварите до готовности, остудите и разделите на волокна. Это будет первый слой, который придает салату насыщенности. Яйца сварите вкрутую, остудите и натрите на мелкой терке. Твердый сыр также натрите на мелкой терке, чтобы его было легко распределить поверх салата. Маринованный лук и грибы подготовьте заранее. Если лук не маринованный — быстро замаринуйте его в уксусе с сахаром и щепоткой соли. Морковь по-корейски используйте готовую, она придает блюду легкую остроту и яркий цвет.

Слои салата

Первый слой: куриное мясо и майонез

Второй слой: маринованный лук

Третий слой: грибы и майонез

Четвертый слой: морковь по-корейски и майонез

Пятый слой: яйца и майонез

Шестой слой: сыр и майонез

Сверху можно украсить зеленью, грибочками, морковью или красивой сеточкой из майонеза.

Этот салат станет настоящей звездой праздничного стола, он аппетитный, ароматный и универсальный, его полюбят и взрослые, и дети.