"Мужские слезы": рецепт фантастически вкусного салата
Иногда кулинария — это не просто еда, а настоящее искусство. Особенно когда речь идет о салатах, которые выглядят так аппетитно, что гости не могут дождаться, чтобы попробовать.
Один из таких хитов домашней кухни — салат с провокационным названием «Мужские слезы». Он стал популярным на странице Gotuyemo_vdoma и мгновенно завоевал сердца тех, кто ценит сытные, яркие и многослойные блюда.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 3 шт.
- Яйца
- 4-5 шт.
- Маринованные грибы
- 250 г
- Маринованный лук
- 1 средняя
- Морковь по-корейски
- 200 г
- Твердый сыр
- 150 г
- Майонез
-
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление
Куриное филе отварите до готовности, остудите и разделите на волокна. Это будет первый слой, который придает салату насыщенности.
Яйца сварите вкрутую, остудите и натрите на мелкой терке.
Твердый сыр также натрите на мелкой терке, чтобы его было легко распределить поверх салата.
Маринованный лук и грибы подготовьте заранее. Если лук не маринованный — быстро замаринуйте его в уксусе с сахаром и щепоткой соли.
Морковь по-корейски используйте готовую, она придает блюду легкую остроту и яркий цвет.
Слои салата
Первый слой: куриное мясо и майонез
Второй слой: маринованный лук
Третий слой: грибы и майонез
Четвертый слой: морковь по-корейски и майонез
Пятый слой: яйца и майонез
Шестой слой: сыр и майонез
Сверху можно украсить зеленью, грибочками, морковью или красивой сеточкой из майонеза.
Этот салат станет настоящей звездой праздничного стола, он аппетитный, ароматный и универсальный, его полюбят и взрослые, и дети.