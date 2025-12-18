ТСН в социальных сетях

Рецепты
297
1 мин

"Мужские слезы": рецепт фантастически вкусного салата

Иногда кулинария — это не просто еда, а настоящее искусство. Особенно когда речь идет о салатах, которые выглядят так аппетитно, что гости не могут дождаться, чтобы попробовать.

Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
"Мужские слезы"

"Мужские слезы" / © www.credits

Один из таких хитов домашней кухни — салат с провокационным названием «Мужские слезы». Он стал популярным на странице Gotuyemo_vdoma и мгновенно завоевал сердца тех, кто ценит сытные, яркие и многослойные блюда.

Ингредиенты

Куриное филе
3 шт.
Яйца
4-5 шт.
Маринованные грибы
250 г
Маринованный лук
1 средняя
Морковь по-корейски
200 г
Твердый сыр
150 г
Майонез
Соль
Перец

Приготовление

  1. Куриное филе отварите до готовности, остудите и разделите на волокна. Это будет первый слой, который придает салату насыщенности.

  2. Яйца сварите вкрутую, остудите и натрите на мелкой терке.

  3. Твердый сыр также натрите на мелкой терке, чтобы его было легко распределить поверх салата.

  4. Маринованный лук и грибы подготовьте заранее. Если лук не маринованный — быстро замаринуйте его в уксусе с сахаром и щепоткой соли.

  5. Морковь по-корейски используйте готовую, она придает блюду легкую остроту и яркий цвет.

Слои салата

  • Первый слой: куриное мясо и майонез

  • Второй слой: маринованный лук

  • Третий слой: грибы и майонез

  • Четвертый слой: морковь по-корейски и майонез

  • Пятый слой: яйца и майонез

  • Шестой слой: сыр и майонез

Сверху можно украсить зеленью, грибочками, морковью или красивой сеточкой из майонеза.

Этот салат станет настоящей звездой праздничного стола, он аппетитный, ароматный и универсальный, его полюбят и взрослые, и дети.

