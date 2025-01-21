Мягкий шоколадный пирог: рецепт интересной выпечки

Этот шоколадный пирог с печеньем – совершенное сочетание нежного шоколадного коржа и ароматного печенья с шоколадной крошкой.

Рецепт настолько прост, что вы сможете приготовить его в любой момент и результат будет достоин ваших стараний. Об этом рецепте рассказали на странице on_est_gourmands.

Ингредиенты

Для пирога:

Черный шоколад 200 г

Сахар 70 г

Яйца 3 шт.

Сливочное масло 160 г

Мука 60 г

Для печенья:

Мягкое сливочное масло 120 г

Коричневый сахар 110 г

Яйцо 1 шт.

Мука 150 г

Соль

Разрыхлитель 1/2 ч. л

Шоколадная крошка 100 г

Приготовление

Приготовьте основу – шоколадный пирог:

В большой миске тщательно взбейте с сахаром яйца до получения однородной консистенции. Растопите сливочное масло вместе с черным шоколадом на водяной бане или в микроволновке, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания. Добавьте эту смесь к яично-сахарной массе. Просейте муку и аккуратно введите в тесто, перемешайте до однородности. Перелейте тесто в форму диаметром 20 см, застеленную пергаментной бумагой или смазанную маслом.

Приготовьте тесто для печенья:

В миске смешайте мягкое сливочное масло с коричневым сахаром и по желанию добавьте немного ванилина для аромата. Вбейте яйцо и тщательно перемешайте до однородного состояния. Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью, затем постепенно добавьте их к масляной смеси. Добавить шоколадную крошку в тесто и осторожно перемешать.

Заключительный этап:

Когда основа пирога немного остынет, распределите поверх нее небольшие кучки теста для печенья. Это создаст эффектный слой с хрустящим верхом. Поместите форму в духовку и выпекайте еще 10-15 мин при температуре 170°C.

Дайте готовому пирогу немного остыть перед подачей. Разрежьте его на порции и подавайте с чашкой ароматного чая или кофе. Нежная текстура шоколадного пирога идеально дополняется хрустящим и сладким слоем печенья.

@on_est_gourmands Moelleux chocolat et cookie Pour le moelleux : 200 g de chocolat noir 70g de sucre 3 gros œufs ou 3 160 g de beurre 60 g de farine Fouetter les œufs avec le sucre, ajouter le beurre fondu Verser dans un moule de 20cm puis enfourner 10min à 170° Le cookie : 120 g de beurre mou 110 g de cassonade 1 oeuf 150 g de farine 1/2 cc sel 1/2 cc de levure chimique 10 le beurre avec le sucre et la vanille, ajouter l'œuf puis la farine et la levure chimique Incorporer les pépites de chocolat Déposer des tas de pâte à cookie sur le moelleux прецедент 200 g dark čokoládа 70 г сахара 3 крупных вешалка или 3 маленькая 160 г бутылка 60 г мука Упасть в яйца с сахаром, приготовленная вареной бутылкой и chocolate mix приобрести кожух до 20cm бороться за 10 мин. g soft butter 110 g коричневый сахар 1 egg 150 g flour 1/2 tsp salt 1/2 tsp baking powder 100 g chocolate chips dough on the pre-cooked cake Bake для 10 to 15min при 170° ♬ Fairy Dreams — Ian Post

Попробуйте приготовить этот мягкий шоколадный пирог и убедитесь, что шоколадная выпечка может быть настоящим кулинарным искусством даже без лишних усилий.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить классический пирог "Зебра".

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