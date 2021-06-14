Мягкое банановое мороженое: домашний рецепт

Лето вносит свои коррективы в наш рацион. В жару, чтобы освежиться, хочется съесть чего-то легкого и прохладного. Как нельзя лучше для этого подойдет мороженое.

Предлагаем вам приготовить домашнее мороженое, которое, в отличие от магазинного, не содержит искусственных ароматизаторов, стабилизаторов-эмульгаторов и других отнюдь не безобидных пищевых добавок.

В состав мягкого бананового мороженого входят лишь бананы и яблочный сок. Если сок вы приготовите сами, то мороженое будет абсолютно натуральным продуктом, приготовленным без применения высоких температур, а значит, с максимальным содержанием витаминов.

Ингредиенты:

3-4 банана

50 мл яблочного сока

Приготовление

Спелые бананы очистить, нарезать небольшими кусочками, уложить в контейнер или пакет и положить на пару часов в морозильную камеру.

Замороженные бананы поместить в измельчитель и начать взбивать на низкой скорости.

Когда бананы пробьются до крупной крошки, аккуратно понемногу влить яблочный сок и продолжить взбивание на высокой скорости до получения однородной пастообразной массы.

На заметку

Подавать мороженое следует немедленно, украсив его цукатами и листиками мяты либо посыпав измельченными орехами или тертым шоколадом.

Если вы хотите, чтобы десерт приобрел более плотную форму, поместите его на пару часов в морозильную камеру.

Разнообразить вкус мороженого можно добавлением во время взбивания меда, кураги, замороженных ягод (хорошо подойдут клубника, малина или черника). Включайте фантазию и удивляйте себя и своих близких!

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