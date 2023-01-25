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Мясная закуска с маринованным луком: рецепт оригинального блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
785
Время на прочтение
2 мин
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Мясная закуска с маринованным луком: рецепт оригинального блюда

Фото: Credits

Эту закуску иногда называют холодным шашлыком.

Закуска из свиной или говяжьей вырезки по вкусу напоминает шашлык. Мясо выдерживается в ароматном маринаде с кисло-сладким вкусом.

Ингредиенты

  • свиная вырезка – 500 г
  • лук репчатый – 4 шт. (средние)
  • перец болгарский – 1 шт. (красный)
  • лавровый лист – 2 шт.
  • перец горошком – 6 шт.

Маринад

  • лимонный сок – 80 г
  • вода кипяченая – 50 г
  • сахар – 40 г
  • уксус яблочный – 2 ст. л.
  • масло оливковое – 4 ст. л.
  • соль – 1,5 ч. л.
  • петрушка – 1 ч. л.
  • базилик – 0,5 ч. л.
  • черный перец молотый

Приготовление

В кипящую воду добавьте лавровый лист, одну луковицу, перец горошком, опустите мясо и варите 40-50 минут на среднем огне до готовности. В конце варки немного посолите и остудите.

Приготовьте маринад

В миску влейте лимонный сок, воду, сахар, соль, уксус, масло оливковое, петрушку, базилик, перец, а затем хорошо перемешайте. Лук нарежьте тонкими слайсами.

Мясо нарежьте кружками толщиной 5-7мм. В миску выкладывайте слоями: лук, на него мясо - и продолжайте в таком порядке, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть лук. Залейте маринадом, накройте и поставьте в холодильник минимум на пять часов, периодически аккуратно помешивая. Достаньте мясо из холодильника, добавьте болгарский перец, нарезанный кусочками, и посыпьте зеленью. Аккуратно все перемешайте и выложите на блюдо.

Советы

  • Зелень используйте по своему вкусу.
  • Специи можно взять любые.

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Дата публикации
Просмотры
785
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