Мясная закуска с маринованным луком: рецепт оригинального блюда

Закуска из свиной или говяжьей вырезки по вкусу напоминает шашлык. Мясо выдерживается в ароматном маринаде с кисло-сладким вкусом.

Ингредиенты

свиная вырезка – 500 г

лук репчатый – 4 шт. (средние)

перец болгарский – 1 шт. (красный)

лавровый лист – 2 шт.

перец горошком – 6 шт.

Маринад

лимонный сок – 80 г

вода кипяченая – 50 г

сахар – 40 г

уксус яблочный – 2 ст. л.

масло оливковое – 4 ст. л.

соль – 1,5 ч. л.

петрушка – 1 ч. л.

базилик – 0,5 ч. л.

черный перец молотый

Приготовление

В кипящую воду добавьте лавровый лист, одну луковицу, перец горошком, опустите мясо и варите 40-50 минут на среднем огне до готовности. В конце варки немного посолите и остудите.

Приготовьте маринад

В миску влейте лимонный сок, воду, сахар, соль, уксус, масло оливковое, петрушку, базилик, перец, а затем хорошо перемешайте. Лук нарежьте тонкими слайсами.

Мясо нарежьте кружками толщиной 5-7мм. В миску выкладывайте слоями: лук, на него мясо - и продолжайте в таком порядке, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть лук. Залейте маринадом, накройте и поставьте в холодильник минимум на пять часов, периодически аккуратно помешивая. Достаньте мясо из холодильника, добавьте болгарский перец, нарезанный кусочками, и посыпьте зеленью. Аккуратно все перемешайте и выложите на блюдо.

Советы

Зелень используйте по своему вкусу.

Специи можно взять любые.

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