Мясная закуска с маринованным луком: рецепт оригинального блюда

Эту закуску иногда называют холодным шашлыком.
Закуска из свиной или говяжьей вырезки по вкусу напоминает шашлык. Мясо выдерживается в ароматном маринаде с кисло-сладким вкусом.
Ингредиенты
- свиная вырезка – 500 г
- лук репчатый – 4 шт. (средние)
- перец болгарский – 1 шт. (красный)
- лавровый лист – 2 шт.
- перец горошком – 6 шт.
Маринад
- лимонный сок – 80 г
- вода кипяченая – 50 г
- сахар – 40 г
- уксус яблочный – 2 ст. л.
- масло оливковое – 4 ст. л.
- соль – 1,5 ч. л.
- петрушка – 1 ч. л.
- базилик – 0,5 ч. л.
- черный перец молотый
Приготовление
В кипящую воду добавьте лавровый лист, одну луковицу, перец горошком, опустите мясо и варите 40-50 минут на среднем огне до готовности. В конце варки немного посолите и остудите.
Приготовьте маринад
В миску влейте лимонный сок, воду, сахар, соль, уксус, масло оливковое, петрушку, базилик, перец, а затем хорошо перемешайте. Лук нарежьте тонкими слайсами.
Мясо нарежьте кружками толщиной 5-7мм. В миску выкладывайте слоями: лук, на него мясо - и продолжайте в таком порядке, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть лук. Залейте маринадом, накройте и поставьте в холодильник минимум на пять часов, периодически аккуратно помешивая. Достаньте мясо из холодильника, добавьте болгарский перец, нарезанный кусочками, и посыпьте зеленью. Аккуратно все перемешайте и выложите на блюдо.
Советы
- Зелень используйте по своему вкусу.
- Специи можно взять любые.
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