Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

Мясной хлебец — как приготовить домашнюю альтернативу магазинной колбасе

Сочные, ароматные и без лишних ингредиентов — мясные хлебцы постепенно возвращаются в тренды домашней кулинарии.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
260 ккал
Фудблогер Diana Kulikovska рассказала о рецепте блюда, которое может стать натуральной альтернативой магазинной колбасе. Ведь сегодня мы все чаще обращаем внимание на состав продуктов, поэтому мясной хлебец становится своеобразным компромиссом между удобством и осознанным питанием.

Ингредиенты

куриный фарш
500 г
свиной фарш
500 г
лук
1 шт.
болгарский перец
1 шт.
соль
перец
паприка
сухой чеснок
сушёные травы
вяленые сливы
4 шт.
вяленые томаты
4 шт.
масло
соус сацебели
1 ст. л
Приготовление

  1. В большой емкости смешайте куриный и свиной фарш.

  2. Добавьте мелко нарезанные лук, болгарский перец, вяленые томаты и сливы.

  3. Добавьте соль, перец, паприку, сухой чеснок, сушеные травы и ложку сацебели.

  4. Все тщательно перемешайте до однородной массы.

  5. Форму для запекания смажьте маслом.

  6. Выложите подготовленный фарш, равномерно распределите его по поверхности.

  7. Выпекайте в духовке при 180°C примерно 50 мин, накройте форму фольгой, это поможет сохранить сочность.

  8. Достаньте хлебец, смажьте его соусом сацебели и верните в духовку.

  9. Допекайте еще 15 мин при 200°C до румяной корочки.

Мясной хлебец — это не просто запеченный фарш, а структурированное блюдо с балансом вкуса. Курятина добавляет легкости, свинина — сочности, а вяленые томаты и сливы создают легкий контраст сладких и пряных нот.

Финальное глазирование соусом добавляет характерной карамелизированной корочки, которая делает блюдо визуально привлекательным и «ресторанным».

