Мясной хлебец — как приготовить домашнюю альтернативу магазинной колбасе
Сочные, ароматные и без лишних ингредиентов — мясные хлебцы постепенно возвращаются в тренды домашней кулинарии.
Фудблогер Diana Kulikovska рассказала о рецепте блюда, которое может стать натуральной альтернативой магазинной колбасе. Ведь сегодня мы все чаще обращаем внимание на состав продуктов, поэтому мясной хлебец становится своеобразным компромиссом между удобством и осознанным питанием.
Ингредиенты
- куриный фарш
- 500 г
- свиной фарш
- 500 г
- лук
- 1 шт.
- болгарский перец
- 1 шт.
- соль
-
- перец
-
- паприка
-
- сухой чеснок
-
- сушёные травы
-
- вяленые сливы
- 4 шт.
- вяленые томаты
- 4 шт.
- масло
-
- соус сацебели
- 1 ст. л
Приготовление
В большой емкости смешайте куриный и свиной фарш.
Добавьте мелко нарезанные лук, болгарский перец, вяленые томаты и сливы.
Добавьте соль, перец, паприку, сухой чеснок, сушеные травы и ложку сацебели.
Все тщательно перемешайте до однородной массы.
Форму для запекания смажьте маслом.
Выложите подготовленный фарш, равномерно распределите его по поверхности.
Выпекайте в духовке при 180°C примерно 50 мин, накройте форму фольгой, это поможет сохранить сочность.
Достаньте хлебец, смажьте его соусом сацебели и верните в духовку.
Допекайте еще 15 мин при 200°C до румяной корочки.
Мясной хлебец — это не просто запеченный фарш, а структурированное блюдо с балансом вкуса. Курятина добавляет легкости, свинина — сочности, а вяленые томаты и сливы создают легкий контраст сладких и пряных нот.
Финальное глазирование соусом добавляет характерной карамелизированной корочки, которая делает блюдо визуально привлекательным и «ресторанным».