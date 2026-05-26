Мясной хлебец tiktok.com/@diana_kulikovska

Фудблогер Diana Kulikovska рассказала о рецепте блюда, которое может стать натуральной альтернативой магазинной колбасе. Ведь сегодня мы все чаще обращаем внимание на состав продуктов, поэтому мясной хлебец становится своеобразным компромиссом между удобством и осознанным питанием.

Ингредиенты куриный фарш 500 г свиной фарш 500 г лук 1 шт. болгарский перец 1 шт. соль перец паприка сухой чеснок сушёные травы вяленые сливы 4 шт. вяленые томаты 4 шт. масло соус сацебели 1 ст. л

Приготовление

В большой емкости смешайте куриный и свиной фарш. Добавьте мелко нарезанные лук, болгарский перец, вяленые томаты и сливы. Добавьте соль, перец, паприку, сухой чеснок, сушеные травы и ложку сацебели. Все тщательно перемешайте до однородной массы. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите подготовленный фарш, равномерно распределите его по поверхности. Выпекайте в духовке при 180°C примерно 50 мин, накройте форму фольгой, это поможет сохранить сочность. Достаньте хлебец, смажьте его соусом сацебели и верните в духовку. Допекайте еще 15 мин при 200°C до румяной корочки.

Мясной хлебец — это не просто запеченный фарш, а структурированное блюдо с балансом вкуса. Курятина добавляет легкости, свинина — сочности, а вяленые томаты и сливы создают легкий контраст сладких и пряных нот.

Финальное глазирование соусом добавляет характерной карамелизированной корочки, которая делает блюдо визуально привлекательным и «ресторанным».

