Рецепты
163
1 мин

Мясной хлебец: рецепт оригинальной закуски

Если вам надоели обычные котлеты, отличной альтернативой может стать ароматный, сытный мясной хлебец, как на праздник, так и на каждый день.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
256 ккал
Блюдо получается вкусным, как в горячем, так и в холодном виде. Подайте с любым гарниром или как бутерброд с кусочком хлеба.

Ингредиенты

фарш свиной
400 г
фарш куриный
400 г
батон белый
3 кусочка
молоко
100 мл
лук репчатый
1 шт.
чеснок
3 зубчика
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Кусочки батона залейте молоком и оставьте размокать.

  2. Лук, чеснок очистите. Лук мелко нарежьте, чеснок выдавите через пресс.

  3. В миску выложите фарш, лук, чеснок, паприку, перец черный молотый, посолите, добавьте замоченный в молоке, отжатый батон.

  4. Перемешайте и хорошо отбейте массу, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на один час.

  5. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите равномерно, слегка утрамбовывая фарш по всей форме.

  6. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

