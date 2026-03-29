Мясной хлебец: рецепт оригинальной закуски
Если вам надоели обычные котлеты, отличной альтернативой может стать ароматный, сытный мясной хлебец, как на праздник, так и на каждый день.
Блюдо получается вкусным, как в горячем, так и в холодном виде. Подайте с любым гарниром или как бутерброд с кусочком хлеба.
Ингредиенты
- фарш свиной
- 400 г
- фарш куриный
- 400 г
- батон белый
- 3 кусочка
- молоко
- 100 мл
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
Кусочки батона залейте молоком и оставьте размокать.
Лук, чеснок очистите. Лук мелко нарежьте, чеснок выдавите через пресс.
В миску выложите фарш, лук, чеснок, паприку, перец черный молотый, посолите, добавьте замоченный в молоке, отжатый батон.
Перемешайте и хорошо отбейте массу, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на один час.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите равномерно, слегка утрамбовывая фарш по всей форме.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета.
Советы:
Фарш используйте любой.