Мясной рулет в беконе: рецепт классического праздничного блюда

Мясной рулет в беконе instagram.com_nata.cooking / © Instagram

Реклама

В европейской и американской кухне у мясных рулетов давно статус блюда, сочетающего простые ингредиенты и глубокий, домашний вкус. На странице nata.cooking поделились рецептом, который идеально подходит для праздничного стола, от рождественского ужина до семейного застолья или особой воскресной трапезы.

Ингредиенты

Основа

бекон 10-12 полосок

фарш 400-500 г

соль

перец

любимые специи к фаршу

твердый сыр 100 г

шпинат 75 г

сладкий перец ½ шт.

Соус

сметана 1-2 ст. л

горчица 1 ч. л

чеснок 1 зубчик

Приготовление

Добавьте в фарш соль, перец и специи, хорошо вымешайте до однородной текстуры. Соедините сметану, горчицу и измельченный чеснок. Соус должен быть нежным, с легкой пикантной ноткой. Шпинат припустите на слабом огне 2-3 мин, пока он не уменьшится в объеме. Сладкий перец нарежьте полосками и быстро обжарьте до мягкости, так он сохранит цвет и сладость. На пергамент или пищевую пленку выложите полоски бекона, немного накладывайте их друг на друга. Сверху равномерно распределите фарш, смажьте соусом, посыпьте сыром, выложите шпинат и перец. Затем осторожно, но плотно сверните в рулет. Переложите рулет в форму и запекайте при температуре 180°C от 30 до 45 мин. Время зависит от толщины рулета и типа фарша. Периодически поливайте его соком, который образуется, это сделает мясо более сочным. В конце можно на несколько минут включить режим гриля, чтобы бекон красиво подрумянился.

Подача

Дайте рулету «отдохнуть» 5-10 мин после духовки, так он лучше будет держать форму во время нарезки. Подавайте со свежим салатом, запеченными овощами или легким картофельным пюре. На праздничном столе он будет эффектно выглядеть даже без сложного декора.

Мясной рулет в беконе — это пример блюда, которое сочетает эстетику, вкус и практичность. Оно не требует сложных ингредиентов, но выглядит так, будто над ним работал шеф.