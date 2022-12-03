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Мясной салат с овощами: вкусно и питательно

Дата публикации
Просмотры
22к
Время на прочтение
1 мин
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Мясной салат с овощами: вкусно и питательно

Фото: Credits

Это простой способ разнообразить свой рацион.

Салат — это отличный вариант обеда или ужина, и приготовить его можно не только из свежих овощей. Также прекрасно подойдет и салат с различными видами мяса. Такое блюдо получается очень питательным и полезным.

Ингредиенты:

  • говядина — 100 г
  • ветчина — 75 г
  • язык — 200 г
  • яйца — 3 шт.
  • свекла — 150 г
  • картофель — 2 шт.
  • соленые огурцы — 250 г
  • маринованные грибы — 75 г
  • растительное масло — 3 ст. л.
  • уксус — 100 мл.
  • горчица — 1,5 л.
  • сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

Мясо и язык отварите отдельно до готовности. Язык имеет тонкую кожицу, поэтому ее нужно снять. Дайте остыть.

Картофель и свеклу отварите. Также для этих целей можно использовать мультиварку или запечь овощи в духовке, предварительно завернув их в фольгу.

Отварите яйца, дайте им остыть и отделите желтки от белков.

Нарежьте отварное мясо, овощи и белки яиц соломкой. Переложите все в салатницу.

Заправьте салат соусом и перемешайте. По желанию можно добавить любимую зелень и специи.

Для соуса:

Вареные желтки перетрите вилкой, добавьте к ним сахар, горчицу, соль, масло и хорошо перемешайте. Добавьте уксус и снова хорошо перемешайте.

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Дата публикации
Просмотры
22к
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