Мясной салат с овощами: вкусно и питательно

Это простой способ разнообразить свой рацион.
Салат — это отличный вариант обеда или ужина, и приготовить его можно не только из свежих овощей. Также прекрасно подойдет и салат с различными видами мяса. Такое блюдо получается очень питательным и полезным.
Ингредиенты:
- говядина — 100 г
- ветчина — 75 г
- язык — 200 г
- яйца — 3 шт.
- свекла — 150 г
- картофель — 2 шт.
- соленые огурцы — 250 г
- маринованные грибы — 75 г
- растительное масло — 3 ст. л.
- уксус — 100 мл.
- горчица — 1,5 л.
- сахар — 1 ч. л.
Приготовление:
Мясо и язык отварите отдельно до готовности. Язык имеет тонкую кожицу, поэтому ее нужно снять. Дайте остыть.
Картофель и свеклу отварите. Также для этих целей можно использовать мультиварку или запечь овощи в духовке, предварительно завернув их в фольгу.
Отварите яйца, дайте им остыть и отделите желтки от белков.
Нарежьте отварное мясо, овощи и белки яиц соломкой. Переложите все в салатницу.
Заправьте салат соусом и перемешайте. По желанию можно добавить любимую зелень и специи.
Для соуса:
Вареные желтки перетрите вилкой, добавьте к ним сахар, горчицу, соль, масло и хорошо перемешайте. Добавьте уксус и снова хорошо перемешайте.
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