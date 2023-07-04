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Мясные домашние котлеты: классический рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
261
Время на прочтение
1 мин
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Мясные домашние котлеты: классический рецепт

Мясные домашние котлеты / Фото: Credits

Главное правило котлет, чтобы они не прилипали и не разваливались на сковороде, - перед жаркой фарш необходимо хорошенько вымесить и отбить.

Чтобы котлеты получились сочными, фарш необходимо делать самим, а мясо должно быть с жирком. Для приготовления котлет подойдет любое мясо. Его нужно перекрутить на мясорубке, добавить хлеб, яйцо и обжарить.

Ингредиенты

  • фарш свиной – 600 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • батон – 2 кусочка
  • чеснок – 2 зубчика
  • перец черный молотый
  • соль
  • панировочные сухари
  • растительное масло – для жарки

Приготовление

Лук и чеснок очистите.

Мясо перекрутите в мясорубке с луком и чесноком.

Батон размочите в воде (предварительно обрезав корочку), отожмите из него всю воду и выложите в фарш. Добавьте яйцо. Посолите, поперчите. Хорошо вымесите и отбейте.

Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях. Обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Советы

  • Вместо батона используйте хлеб.
  • Котлеты можно панировать в муке.

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Дата публикации
Просмотры
261
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