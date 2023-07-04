Мясные домашние котлеты: классический рецепт

Главное правило котлет, чтобы они не прилипали и не разваливались на сковороде, - перед жаркой фарш необходимо хорошенько вымесить и отбить.
Чтобы котлеты получились сочными, фарш необходимо делать самим, а мясо должно быть с жирком. Для приготовления котлет подойдет любое мясо. Его нужно перекрутить на мясорубке, добавить хлеб, яйцо и обжарить.
Ингредиенты
- фарш свиной – 600 г
- лук репчатый – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- батон – 2 кусочка
- чеснок – 2 зубчика
- перец черный молотый
- соль
- панировочные сухари
- растительное масло – для жарки
Приготовление
Лук и чеснок очистите.
Мясо перекрутите в мясорубке с луком и чесноком.
Батон размочите в воде (предварительно обрезав корочку), отожмите из него всю воду и выложите в фарш. Добавьте яйцо. Посолите, поперчите. Хорошо вымесите и отбейте.
Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях. Обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Советы
- Вместо батона используйте хлеб.
- Котлеты можно панировать в муке.
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