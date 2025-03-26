Мясные фрикадельки с кальмарами в шоколадном соусе: рецепт интересного блюда

Национальные кухни разных народов мира порой удивляют своими нестандартными сочетаниями продуктов и этот рецепт – яркое тому доказательство. Фрикадельки с кальмарами в шоколадном соусе – это блюдо для гурманов, сочетающее нежную текстуру морепродуктов с насыщенным вкусом мяса и ароматом темного шоколада.

Сочетание нежных кальмаров с насыщенным мясным вкусом фрикаделек – это особенность испанской кухни. Добавление темного шоколада в соус – интересная гастрономическая традиция, напоминающая мексиканский моле. Рецептом этого интересного блюда поделились на странице ericlahuerta.

Ингредиенты

Для фрикаделек:

Свиной фарш 500 г

Говяжий фарш 500 г

Яйца 1 шт.

Хлеб – 30 г

Молоко 100 мл

Измельченная петрушка 1 ст. л

Соль

Черный молотый перец

Масло

Для соуса:

Бульон из морепродуктов 300 мл

Средние кальмары 2 шт.

Средний лук 1 шт.

Помидоры 2шт.

Темный шоколад 85 г

Чеснок 1 зубчик

Молотая паприка 1 ч. л

Оливковое масло 2 ст. л

Приготовление:

В большой миске смешайте свиной и говяжий фарш, добавьте яйцо, хлеб, замоченный в молоке, измельченную петрушку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной смеси. Из полученной массы сформуйте небольшие шарики, обжарьте их в разогретом масле до золотистой корочки и отложите. Очистите кальмары, нарежьте их тонкой соломкой. В глубокой сковороде или в кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный лук и пассеруйте на среднем огне около 20 мин до мягкости. Очистите помидоры от кожуры, нарежьте мелкими кубиками и добавьте к луку. Готовьте еще 10 минут, пока масса не станет однородной. Добавьте в сковороду нарезанные кальмары и тушите еще 5 мин, чтобы они стали мягкими. Выложите в кастрюлю фрикадельки, залейте горячим бульоном из морепродуктов. Убавьте огонь и тушите 20 мин под крышкой. Добавьте измельченный темный шоколад, размешайте и дайте раствориться в соусе. Готовьте еще 5 мин, чтобы вкус стал гармоничным. Перед подачей блюдо можно украсить свежей зеленью или обжаренными орешками.

Фрикадельки отлично сочетаются с картофельным пюре или рисом.

Фрикадельки с кальмарами в шоколадном соусе – это идеальное решение для романтического ужина или праздничного стола. Необычное соединение ингредиентов создает богатый вкусовой букет. Изысканный насыщенный соус с легкими нотками горького шоколада подчеркивает нежность морепродуктов и делает это блюдо настоящим кулинарным шедевром.

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