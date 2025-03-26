Мясные фрикадельки с кальмарами в шоколадном соусе: рецепт интересного блюда

Национальные кухни разных народов мира порой удивляют своими нестандартными сочетаниями продуктов и этот рецепт – яркое тому доказательство. Фрикадельки с кальмарами в шоколадном соусе – это блюдо для гурманов, сочетающее нежную текстуру морепродуктов с насыщенным вкусом мяса и ароматом темного шоколада.
Сочетание нежных кальмаров с насыщенным мясным вкусом фрикаделек – это особенность испанской кухни. Добавление темного шоколада в соус – интересная гастрономическая традиция, напоминающая мексиканский моле. Рецептом этого интересного блюда поделились на странице ericlahuerta.
Ингредиенты
Для фрикаделек:
- Свиной фарш 500 г
- Говяжий фарш 500 г
- Яйца 1 шт.
- Хлеб – 30 г
- Молоко 100 мл
- Измельченная петрушка 1 ст. л
- Соль
- Черный молотый перец
- Масло
Для соуса:
- Бульон из морепродуктов 300 мл
- Средние кальмары 2 шт.
- Средний лук 1 шт.
- Помидоры 2шт.
- Темный шоколад 85 г
- Чеснок 1 зубчик
- Молотая паприка 1 ч. л
- Оливковое масло 2 ст. л
Приготовление:
- В большой миске смешайте свиной и говяжий фарш, добавьте яйцо, хлеб, замоченный в молоке, измельченную петрушку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной смеси.
- Из полученной массы сформуйте небольшие шарики, обжарьте их в разогретом масле до золотистой корочки и отложите.
- Очистите кальмары, нарежьте их тонкой соломкой.
- В глубокой сковороде или в кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный лук и пассеруйте на среднем огне около 20 мин до мягкости.
- Очистите помидоры от кожуры, нарежьте мелкими кубиками и добавьте к луку. Готовьте еще 10 минут, пока масса не станет однородной.
- Добавьте в сковороду нарезанные кальмары и тушите еще 5 мин, чтобы они стали мягкими.
- Выложите в кастрюлю фрикадельки, залейте горячим бульоном из морепродуктов. Убавьте огонь и тушите 20 мин под крышкой.
- Добавьте измельченный темный шоколад, размешайте и дайте раствориться в соусе. Готовьте еще 5 мин, чтобы вкус стал гармоничным.
- Перед подачей блюдо можно украсить свежей зеленью или обжаренными орешками.
Фрикадельки отлично сочетаются с картофельным пюре или рисом.
Фрикадельки с кальмарами в шоколадном соусе – это идеальное решение для романтического ужина или праздничного стола. Необычное соединение ингредиентов создает богатый вкусовой букет. Изысканный насыщенный соус с легкими нотками горького шоколада подчеркивает нежность морепродуктов и делает это блюдо настоящим кулинарным шедевром.
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