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Мясные фрикадельки с кальмарами в шоколадном соусе: рецепт интересного блюда

Мясные фрикадельки с кальмарами в шоколадном соусе: рецепт интересного блюда

Фрикадельки с кальмарами / Фото: Credits

Национальные кухни разных народов мира порой удивляют своими нестандартными сочетаниями продуктов и этот рецепт – яркое тому доказательство. Фрикадельки с кальмарами в шоколадном соусе – это блюдо для гурманов, сочетающее нежную текстуру морепродуктов с насыщенным вкусом мяса и ароматом темного шоколада.

Сочетание нежных кальмаров с насыщенным мясным вкусом фрикаделек – это особенность испанской кухни. Добавление темного шоколада в соус – интересная гастрономическая традиция, напоминающая мексиканский моле. Рецептом этого интересного блюда поделились на странице ericlahuerta.

Ингредиенты

Для фрикаделек:

  • Свиной фарш 500 г
  • Говяжий фарш 500 г
  • Яйца 1 шт.
  • Хлеб – 30 г
  • Молоко 100 мл
  • Измельченная петрушка 1 ст. л
  • Соль
  • Черный молотый перец
  • Масло

Для соуса:

  • Бульон из морепродуктов 300 мл
  • Средние кальмары 2 шт.
  • Средний лук 1 шт.
  • Помидоры 2шт.
  • Темный шоколад 85 г
  • Чеснок 1 зубчик
  • Молотая паприка 1 ч. л
  • Оливковое масло 2 ст. л

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте свиной и говяжий фарш, добавьте яйцо, хлеб, замоченный в молоке, измельченную петрушку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной смеси.
  2. Из полученной массы сформуйте небольшие шарики, обжарьте их в разогретом масле до золотистой корочки и отложите.
  3. Очистите кальмары, нарежьте их тонкой соломкой.
  4. В глубокой сковороде или в кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный лук и пассеруйте на среднем огне около 20 мин до мягкости.
  5. Очистите помидоры от кожуры, нарежьте мелкими кубиками и добавьте к луку. Готовьте еще 10 минут, пока масса не станет однородной.
  6. Добавьте в сковороду нарезанные кальмары и тушите еще 5 мин, чтобы они стали мягкими.
  7. Выложите в кастрюлю фрикадельки, залейте горячим бульоном из морепродуктов. Убавьте огонь и тушите 20 мин под крышкой.
  8. Добавьте измельченный темный шоколад, размешайте и дайте раствориться в соусе. Готовьте еще 5 мин, чтобы вкус стал гармоничным.
  9. Перед подачей блюдо можно украсить свежей зеленью или обжаренными орешками.

Фрикадельки отлично сочетаются с картофельным пюре или рисом.

Фрикадельки с кальмарами в шоколадном соусе – это идеальное решение для романтического ужина или праздничного стола. Необычное соединение ингредиентов создает богатый вкусовой букет. Изысканный насыщенный соус с легкими нотками горького шоколада подчеркивает нежность морепродуктов и делает это блюдо настоящим кулинарным шедевром.

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