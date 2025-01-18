Мясные гнезда с ананасами: особый рецепт

Если вам нравится сочетание сладкого и соленого, этот рецепт обязательно покорит ваше сердце. Попробуйте приготовить мясные гнезда с ананасами и вы удивите свое окружение кулинарным шедевром.

На странице stohantsevayuliia предложили рецепт блюда, сочетающего в себе сладкий вкус ананасов и сытность мясного фарша. Эти мясные гнезда с ананасами – необычный, но очень вкусный выбор для праздничного стола или просто для того, чтобы порадовать себя и близких.

Ингредиенты Фарш (свежий или замороженный) 500 г Лук ½ шт. Яйцо 1 шт. Панировочные сухари Соль Перец Консервированные ананасы (кольца) Майонез (греческий йогурт) Чеснок 1-2 зубчика Твердый сыр 100-150 г

Приготовление:

В миске смешайте фарш с измельченным луком, яйцом, панировочными сухарями, солью и перцем. Тщательно перемешайте массу руками до однородности. Мокрыми руками сформуйте из фарша шарики. Затем осторожно прижмите шарики, образуя углубления в центре – это будет место для начинки. В небольшой миске смешайте греческий йогурт или сметану с измельченным чесноком. Этот соус придаст блюду особый аромат. В центр каждого гнезда выложите немного соуса. Сверху разместите по одному кольцу консервированного ананаса. Натрите сыр на мелкой терке и равномерно распределите его поверх ананасов. Выложите гнезда на застеленный пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 25-30 минут. Готовность проверьте ножом или шпажкой: фарш должен быть хорошо пропечен.

Советы:

Если вы хотите сделать блюдо более здоровым, вместо майонеза используйте греческий йогурт или натуральную сметану. Так вы получите не только вкусное, но и полезное блюдо, которое может напомнить минипицу с ананасами.

Готовые мясные гнезда получаются сочными, ароматными и невероятно вкусными. Они станут отличным основным блюдом, которое можно подать с овощным салатом или картофельным пюре.

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