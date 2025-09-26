ТСН в социальных сетях

Мясные корзинки с сыром: рецепт блюда, которое покорит с первого кусочка

Ароматные, сочные и невероятно аппетитные мясные корзинки с сыром завоевывают сердца всех, кто хотя бы раз их попробовал. Это блюдо, которое эффектно выглядит, готовится достаточно быстро и идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Сочетание нежного фарша, овощей и растопленного сыра создает гармонию вкусов, которую трудно забыть. Благодаря форме в виде маленьких корзинок у блюда не только аппетитный, но и стильный вид, будто ресторанная подача дома. А еще этот рецепт, о котором рассказали на странице samura_cooking, достаточно универсальный, вы можете менять начинку по собственному желанию и добавлять любимые овощи или соусы.

Ингредиенты

Говяжий фарш
400 г
Яйца
2 шт.
Помидор
1 шт.
Красный лук
2 ст. л.
Болгарский перец
2 ст. л.
Свежая зелень (кинза или петрушка)
пармезан
Твердый сыр (чеддер или моцарелла)
Томатный соус
2-3 ст. л
Горчица
1 ч. л
Соль
Черный перец
Итальянские травы
Сушеный чеснок

Приготовление

  1. Из фарша сделайте «корзинки» с небольшим углублением внутри.

  2. Посолите, поперчите, добавьте сушеный чеснок и итальянские травы. Присыпьте пармезаном.

  3. Положите в центр томат, лук и перец. Немного свежей петрушки или кинзы сделают вкус ярче.

  4. Сбрызните томатным и горчичным соусами.

  5. Добавьте щедрый слой чеддера или моцареллы.

  6. Запекайте в духовке при 180°C в течение 12-15 мин, пока сыр не растает и не образует аппетитную золотистую корочку.

Советы

  • Для более нежного вкуса можно смешать говяжий фарш со свиным.

  • Если любите пикантность, добавьте щепотку острого перца или соус чили.

  • Чтобы корзинки держали форму, можно слегка охладить фарш перед запеканием.

Мясные корзинки с сыром — это простое, но впечатляюще вкусное блюдо. Они сочетают в себе домашний уют и ресторанную изысканность. И главное, их легко приготовить даже новичкам. Поэтому в следующий раз, когда захотите удивить родных, смело готовьте эти корзинки.

