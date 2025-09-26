Мясные корзинки с сыром: рецепт блюда, которое покорит с первого кусочка

Мясные корзинки с сыром instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Сочетание нежного фарша, овощей и растопленного сыра создает гармонию вкусов, которую трудно забыть. Благодаря форме в виде маленьких корзинок у блюда не только аппетитный, но и стильный вид, будто ресторанная подача дома. А еще этот рецепт, о котором рассказали на странице samura_cooking, достаточно универсальный, вы можете менять начинку по собственному желанию и добавлять любимые овощи или соусы.

Ингредиенты Говяжий фарш 400 г Яйца 2 шт. Помидор 1 шт. Красный лук 2 ст. л. Болгарский перец 2 ст. л. Свежая зелень (кинза или петрушка) пармезан Твердый сыр (чеддер или моцарелла) Томатный соус 2-3 ст. л Горчица 1 ч. л Соль Черный перец Итальянские травы Сушеный чеснок

Приготовление

Из фарша сделайте «корзинки» с небольшим углублением внутри. Посолите, поперчите, добавьте сушеный чеснок и итальянские травы. Присыпьте пармезаном. Положите в центр томат, лук и перец. Немного свежей петрушки или кинзы сделают вкус ярче. Сбрызните томатным и горчичным соусами. Добавьте щедрый слой чеддера или моцареллы. Запекайте в духовке при 180°C в течение 12-15 мин, пока сыр не растает и не образует аппетитную золотистую корочку.

Советы

Для более нежного вкуса можно смешать говяжий фарш со свиным.

Если любите пикантность, добавьте щепотку острого перца или соус чили.

Чтобы корзинки держали форму, можно слегка охладить фарш перед запеканием.

Мясные корзинки с сыром — это простое, но впечатляюще вкусное блюдо. Они сочетают в себе домашний уют и ресторанную изысканность. И главное, их легко приготовить даже новичкам. Поэтому в следующий раз, когда захотите удивить родных, смело готовьте эти корзинки.