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Мясные рулетики с грибами: блюдо, которое можно подать к любому гарниру
Мясные и сочные рулетики из свинины с грибами в сметанном соусе — это блюдо, которое можно подать к любому гарниру, либо на праздничный стол, приготовить не сложно, а на столе оно выглядит очень аппетитно и красиво.
Для этого ломтики мяса нафаршируйте грибами скрутите рулетиками, обжарьте, а затем запеките в духовке.
Ингредиенты
- свиная шея — 1 кг;
- 1 кг
- шампиньоны
- 300
- сыр твердый
- 120 г
- сливки
- 200 г
- лук
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- растительное масло
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- перец черный молотый;
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка)
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Мясо помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте, как на отбивные, отбейте кухонным молоточком, под пищевой пленкой с двух сторон, поперчите и посолите.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
Шампиньоны промойте, и нарежьте на средние кусочки.
Твердый сыр натрите на крупной терке.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Зелень измельчите.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте грибы, перец черный молотый, соль, жарьте до испарения влаги, посыпьте чесноком, зеленью, снимите с огня, перемешайте и остудите.
На каждый кусочек мяса выложите начинку, скрутите в рулетик и скрепите зубочисткой.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите рулетики, полейте сливками и накройте фольгой.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут, затем фольгу снимите, посыпьте сыром и запекайте еще 10-15 минут до золотистого цвета.
Перед подачей не забудьте вынуть с мяса зубочистки.
Советы:
Сливки используйте любой жирности.