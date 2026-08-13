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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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91
Время на прочтение
1 мин

Мясные рулетики с грибами: блюдо, которое можно подать к любому гарниру

Мясные и сочные рулетики из свинины с грибами в сметанном соусе — это блюдо, которое можно подать к любому гарниру, либо на праздничный стол, приготовить не сложно, а на столе оно выглядит очень аппетитно и красиво.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
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Мясные рулетики с грибами

Мясные рулетики с грибами / © Credits

Для этого ломтики мяса нафаршируйте грибами скрутите рулетиками, обжарьте, а затем запеките в духовке.

Ингредиенты

свиная шея — 1 кг;
1 кг
шампиньоны
300
сыр твердый
120 г
сливки
200 г
лук
1 шт.
чеснок
2 зубчика
растительное масло
перец черный молотый;
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Мясо помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте, как на отбивные, отбейте кухонным молоточком, под пищевой пленкой с двух сторон, поперчите и посолите.

  2. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  3. Шампиньоны промойте, и нарежьте на средние кусочки.

  4. Твердый сыр натрите на крупной терке.

  5. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  6. Зелень измельчите.

  7. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте грибы, перец черный молотый, соль, жарьте до испарения влаги, посыпьте чесноком, зеленью, снимите с огня, перемешайте и остудите.

  8. На каждый кусочек мяса выложите начинку, скрутите в рулетик и скрепите зубочисткой.

  9. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите рулетики, полейте сливками и накройте фольгой.

  10. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут, затем фольгу снимите, посыпьте сыром и запекайте еще 10-15 минут до золотистого цвета.

  11. Перед подачей не забудьте вынуть с мяса зубочистки.

Советы:

  • Сливки используйте любой жирности.

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