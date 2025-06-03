Мясные рулетики с плавленым сыром: рецепт оригинальной закуски / © Credits

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Это блюдо поражает не только вкусом, но простотой приготовления. А самое главное — оно универсально: его можно подать как ежедневный ужин или эффектную закуску на праздничный стол. О рецепте приготовления этого вкусного блюда рассказали на странице lypovva.

Ингредиенты Куриное филе 500г Морковь 1 шт. Лук 1 шт. Плавленый сыр 2 шт. Соль Перец Сухой чеснок или смесь любимых специй Растительное масло

Приготовление

Куриное филе нарежьте вдоль тонких пластин (слайсы). Каждый кусок слегка отбейте с обеих сторон через пищевую пленку — так мясо станет нежнее и лучше будет держать форму во время скручивания. Если нет куриного филе, смело используйте тонкие кусочки свинины или индейки. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте натертую на терке морковь и измельченный лук до мягкости. В конце добавьте соль, перец, чуть-чуть сухого чеснока или любимых специй. Снимите с огня, дайте остыть, затем добавьте измельченный или натертый сыр. Перемешайте — начинка готова. На каждый кусочек мяса выложите ложку начинки и плотно заверните в рулет. Закрепите зубочистками или кулинарной нитью, чтобы начинка не выпала. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте рулетики по бокам до золотистой корочки. Затем выложите их в жаростойкую форму и доведите до готовности в духовке примерно 10-15 мин при температуре 180°C.

Советы

Если хотите сделать рулетики более сочными, перед жаркой замаринуйте филе на 30 мин в смеси сметаны, горчицы и специй.

А чтобы снизить калорийность — запекайте рулетики без предварительной жарки, прямо в духовке, накрыв фольгой.

Куриные рулетики с плавленым сыром — это пример того, как из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Попробуйте приготовить это блюдо уже сегодня — и оно непременно станет любимым в вашей семье.