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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
188
Время на прочтение
2 мин

Мясные рулетики с плавленым сыром: рецепт оригинальной закуски

Иногда на кухне настоящие кулинарные открытия начинаются с простого вопроса: «Что приготовить к ужину?». Именно так родился оригинальный рецепт куриных рулетов с начинкой из плавленого сыра, моркови и лука.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Мясные рулетики с плавленым сыром: рецепт оригинальной закуски

Мясные рулетики с плавленым сыром: рецепт оригинальной закуски / © Credits

Это блюдо поражает не только вкусом, но простотой приготовления. А самое главное — оно универсально: его можно подать как ежедневный ужин или эффектную закуску на праздничный стол. О рецепте приготовления этого вкусного блюда рассказали на странице lypovva.

Ингредиенты

Куриное филе
500г
Морковь
1 шт.
Лук
1 шт.
Плавленый сыр
2 шт.
Соль
Перец
Сухой чеснок или смесь любимых специй
Растительное масло

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте вдоль тонких пластин (слайсы). Каждый кусок слегка отбейте с обеих сторон через пищевую пленку — так мясо станет нежнее и лучше будет держать форму во время скручивания. Если нет куриного филе, смело используйте тонкие кусочки свинины или индейки.

  2. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте натертую на терке морковь и измельченный лук до мягкости.

  3. В конце добавьте соль, перец, чуть-чуть сухого чеснока или любимых специй.

  4. Снимите с огня, дайте остыть, затем добавьте измельченный или натертый сыр. Перемешайте — начинка готова.

  5. На каждый кусочек мяса выложите ложку начинки и плотно заверните в рулет. Закрепите зубочистками или кулинарной нитью, чтобы начинка не выпала.

  6. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте рулетики по бокам до золотистой корочки. Затем выложите их в жаростойкую форму и доведите до готовности в духовке примерно 10-15 мин при температуре 180°C.

Советы

  • Если хотите сделать рулетики более сочными, перед жаркой замаринуйте филе на 30 мин в смеси сметаны, горчицы и специй.

  • А чтобы снизить калорийность — запекайте рулетики без предварительной жарки, прямо в духовке, накрыв фольгой.

Куриные рулетики с плавленым сыром — это пример того, как из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Попробуйте приготовить это блюдо уже сегодня — и оно непременно станет любимым в вашей семье.

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Дата публикации
Количество просмотров
188
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