Мясные рулеты с грибной начинкой: интересный рецепт фантастически вкусного блюда

Нежные мясные рулеты с грибной начинкой – это отличный способ разнообразить повседневное меню и удивить гостей оригинальным блюдом.

На странице bude_smachno_razom показали, как приготовить вкусные рулетики из свинины, с простой и вместе с тем особенной начинкой — жареными грибами. Грибная начинка придает блюду необыкновенный вкус и аромат. Грибы идеально сочетаются со свининой: обжаренные до золотистой корочки, они сохраняют аромат и добавляют легкий лесной привкус, усиливающий сочность свинины.

Ингредиенты Свиньи битки 8 кусочков Грибы 6 шт. Лук 1 шт. Сыр твердый 150 г Куриный бульон 200 мл Сливки 33% 50 мл Масло Соль Специи

Приготовление:

С помощью молотка отбейте нарезанное мясо. Каждый кусочек мяса посолите и поперчите с обеих сторон. Нарежьте пол луковицы, на терке натрите шампиньоны и сыр. Обжарьте лук с шампиньонами до золотистого цвета. Соедините сыр с обжаренными грибами. Посолите по вкусу. На каждый кусочек мяса выложите начинку из шампиньонов. Сверните рулетом каждый кусочек мяса и зафиксируйте зубочисткой. Обжарьте рулетики со всех сторон около 10 минут. На сковороде, в которой жарились рулетики, обжарьте лук, шампиньоны и добавьте куриный бульон, сливки, соль и специи по вкусу и протушите все 3 минуты. После обжарки рулетики с грибами (предварительно сняв зубочистку) следует протушить 15 минут в бульоне в духовке при 160°C или на сковороде под крышкой. Посыпьте сверху натертым сыром.

Советы:

Вместо куриного бульона можно использовать обычную воду.

Приятного аппетита!

#крученикисгрибами #рулетики #рулетикисгрибами #рулет #украинская кухня #рецепт ♬ А кто пьет, тому наливайте — Борис Сычевский @bude_smachno_razom Приготовьте эти рулетики из свинины, добавив к ним простую и одновременно особую начинку — жареные грибы Вам понадобится •свинина биток -8 кусочков • шампиньоны -6 шт • лук -1 шт • сыр твердый — 150 грм • (куриный) 200 мл • сливки 33% — 50 мл • масло для жарки • соль по вкусу • специи по вкусу • При помощи молотка отбиваем нарезание мясо. Каждый кусочек мяса посолить и поперчить с обеих сторон. • Готовим начинку. Нарезаем пол луковицы, на терке трем 3 шампиньоны и трем 100 грм. сыра. Обжарить лук с шампиньонами до золотистого цвета. Соединяем творог с обжаренными грибами, солим по вкусу. • На каждый кусочек мяса выкладываем начинку из шампиньонов. Сворачиваем рулетом каждый кусочек мяса. Зафиксируем зубочисткой. Обжариваем рулетики со всех сторон около 10 минут. Для обжарки используйте растительное масло. • Приготовим бульон для рулетиков. На сковороде, в которой жарились рулетики, обжариваем лук, шампиньоны, куриный бульон (воду), сливки, соль и специи по вкусу и протушим все вместе 3 минуты. • После обжарки рулетики с грибами ( предварительно сняв зубочистку) следует протушить 15 минут в бульоне в духовке при 160° (или на сковороде под крышкой.) Присыпав сверху натертым сыром. Вкусного #крученики

Этот рецепт станет идеальным выбором для хозяйки, желающей добавить оригинальность к своему столу, порадовать близких новым вкусом и продемонстрировать свои кулинарные способности.

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