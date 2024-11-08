Мясные рулеты с грибной начинкой: интересный рецепт фантастически вкусного блюда

Нежные мясные рулеты с грибной начинкой – это отличный способ разнообразить повседневное меню и удивить гостей оригинальным блюдом.
На странице bude_smachno_razom показали, как приготовить вкусные рулетики из свинины, с простой и вместе с тем особенной начинкой — жареными грибами. Грибная начинка придает блюду необыкновенный вкус и аромат. Грибы идеально сочетаются со свининой: обжаренные до золотистой корочки, они сохраняют аромат и добавляют легкий лесной привкус, усиливающий сочность свинины.
Ингредиенты
- Свиньи битки
- 8 кусочков
- Грибы
- 6 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Сыр твердый
- 150 г
- Куриный бульон
- 200 мл
- Сливки 33%
- 50 мл
- Масло
- Соль
- Специи
Приготовление:
- С помощью молотка отбейте нарезанное мясо.
- Каждый кусочек мяса посолите и поперчите с обеих сторон.
- Нарежьте пол луковицы, на терке натрите шампиньоны и сыр.
- Обжарьте лук с шампиньонами до золотистого цвета.
- Соедините сыр с обжаренными грибами. Посолите по вкусу.
- На каждый кусочек мяса выложите начинку из шампиньонов.
- Сверните рулетом каждый кусочек мяса и зафиксируйте зубочисткой.
- Обжарьте рулетики со всех сторон около 10 минут.
- На сковороде, в которой жарились рулетики, обжарьте лук, шампиньоны и добавьте куриный бульон, сливки, соль и специи по вкусу и протушите все 3 минуты.
- После обжарки рулетики с грибами (предварительно сняв зубочистку) следует протушить 15 минут в бульоне в духовке при 160°C или на сковороде под крышкой.
- Посыпьте сверху натертым сыром.
Советы:
- Вместо куриного бульона можно использовать обычную воду.
Приятного аппетита!
@bude_smachno_razom Приготовьте эти рулетики из свинины, добавив к ним простую и одновременно особую начинку — жареные грибы Вам понадобится •свинина биток -8 кусочков • шампиньоны -6 шт • лук -1 шт • сыр твердый — 150 грм • (куриный) 200 мл • сливки 33% — 50 мл • масло для жарки • соль по вкусу • специи по вкусу • При помощи молотка отбиваем нарезание мясо. Каждый кусочек мяса посолить и поперчить с обеих сторон. • Готовим начинку. Нарезаем пол луковицы, на терке трем 3 шампиньоны и трем 100 грм. сыра. Обжарить лук с шампиньонами до золотистого цвета. Соединяем творог с обжаренными грибами, солим по вкусу. • На каждый кусочек мяса выкладываем начинку из шампиньонов. Сворачиваем рулетом каждый кусочек мяса. Зафиксируем зубочисткой. Обжариваем рулетики со всех сторон около 10 минут. Для обжарки используйте растительное масло. • Приготовим бульон для рулетиков. На сковороде, в которой жарились рулетики, обжариваем лук, шампиньоны, куриный бульон (воду), сливки, соль и специи по вкусу и протушим все вместе 3 минуты. • После обжарки рулетики с грибами ( предварительно сняв зубочистку) следует протушить 15 минут в бульоне в духовке при 160° (или на сковороде под крышкой.) Присыпав сверху натертым сыром. Вкусного #крученики #крученикисгрибами #рулетики #рулетикисгрибами #рулет #украинская кухня #рецепт ♬ А кто пьет, тому наливайте — Борис Сычевский
Этот рецепт станет идеальным выбором для хозяйки, желающей добавить оригинальность к своему столу, порадовать близких новым вкусом и продемонстрировать свои кулинарные способности.
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