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Мясо по-французски с ананасами: рецепт любимого блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
301
Время на прочтение
1 мин
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Мясо по-французски с ананасами: рецепт любимого блюда

Фото: Credits

Если вам нравится сочетание мяса и фруктов, обязательно приготовьте мясо по-французски с ананасом.

Сочные ананасы и твердый сыр идеально подходят к мясу, делая его во время запекания сочным, мягким и очень вкусным.

Ингредиенты

  • свинина (ошеек) – 500 г
  • ананас консервированный – 8 колец (250 г)
  • лук репчатый – 2 шт.
  • твердый сыр – 200 г
  • маслины (без косточек)
  • майонез
  • соль, перец черный молотый

Приготовление

Свинину нарежьте на порционные куски по сантиметру толщиной. Каждый кусочек мяса накройте пищевой пленкой и отбейте с двух сторон.

Лук нарежьте полукольцами. Сыр натрите на крупной терке.

Застелите противень пергаментом. Выложите свинину, каждый кусочек смажьте майонезом, посолите, поперчите. Выложите лук, кружок ананаса, посыпьте сыром. В середину кружка ананаса положите маслину.

Запекайте в заранее разогретой до180 градусов духовке 30-40 минут до золотистого цвета.

Советы

  • Вместо майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт.

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Дата публикации
Просмотры
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