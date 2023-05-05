Мясо по-французски с ананасами: рецепт любимого блюда

Если вам нравится сочетание мяса и фруктов, обязательно приготовьте мясо по-французски с ананасом.

Сочные ананасы и твердый сыр идеально подходят к мясу, делая его во время запекания сочным, мягким и очень вкусным.

Ингредиенты

свинина (ошеек) – 500 г

ананас консервированный – 8 колец (250 г)

лук репчатый – 2 шт.

твердый сыр – 200 г

маслины (без косточек)

майонез

соль, перец черный молотый

Приготовление

Свинину нарежьте на порционные куски по сантиметру толщиной. Каждый кусочек мяса накройте пищевой пленкой и отбейте с двух сторон.

Лук нарежьте полукольцами. Сыр натрите на крупной терке.

Застелите противень пергаментом. Выложите свинину, каждый кусочек смажьте майонезом, посолите, поперчите. Выложите лук, кружок ананаса, посыпьте сыром. В середину кружка ананаса положите маслину.

Запекайте в заранее разогретой до180 градусов духовке 30-40 минут до золотистого цвета.

Советы

Вместо майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт.

Читайте также: