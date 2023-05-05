Мясо по-французски с ананасами: рецепт любимого блюда

Если вам нравится сочетание мяса и фруктов, обязательно приготовьте мясо по-французски с ананасом.
Сочные ананасы и твердый сыр идеально подходят к мясу, делая его во время запекания сочным, мягким и очень вкусным.
Ингредиенты
- свинина (ошеек) – 500 г
- ананас консервированный – 8 колец (250 г)
- лук репчатый – 2 шт.
- твердый сыр – 200 г
- маслины (без косточек)
- майонез
- соль, перец черный молотый
Приготовление
Свинину нарежьте на порционные куски по сантиметру толщиной. Каждый кусочек мяса накройте пищевой пленкой и отбейте с двух сторон.
Лук нарежьте полукольцами. Сыр натрите на крупной терке.
Застелите противень пергаментом. Выложите свинину, каждый кусочек смажьте майонезом, посолите, поперчите. Выложите лук, кружок ананаса, посыпьте сыром. В середину кружка ананаса положите маслину.
Запекайте в заранее разогретой до180 градусов духовке 30-40 минут до золотистого цвета.
Советы
- Вместо майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт.
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