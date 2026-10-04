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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
465
Время на прочтение
1 мин

Мясо, тушенное в сливовом соусе: рецепт роскошного горячего блюда

Нежное, свиное мясо со свежими сливами и кисло-сладким соусом готовится очень просто и быстро.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
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Мясо, тушенное в сливовом соусе

Мясо, тушенное в сливовом соусе / © Credits

Это отличный вариант приготовления быстрого блюда без долгого маринования и запекания. К этому мясу подойдет любой гарнир.

Ингредиенты

свинина — 500 гр;
500 г
сливы свежие
300 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок
3 зубчика
вода
100 мл
соевый соус
2 ст. л.
лимонный сок
1 ст. л.
мед
1 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Мясо помойте и нарежьте небольшими полосками.

  2. Лук, чеснок очистите, и нарежьте на произвольные кусочки.

  3. Сливы помойте, удалите косточки и разделите на две части.

  4. В чашу блендера выложите сливы, лук, чеснок и измельчите до однородной массы.

  5. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте мясо до легкой золотистой корочки.

  6. Добавьте сливовое пюре, соевый соус, воду, мед, перец черный молотый, влейте лимонный сок, посолите и перемешайте.

  7. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 40-50 минут до мягкости мяса.

Советы:

  • Мясо используйте любое.

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