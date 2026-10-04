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Мясо, тушенное в сливовом соусе: рецепт роскошного горячего блюда
Нежное, свиное мясо со свежими сливами и кисло-сладким соусом готовится очень просто и быстро.
Это отличный вариант приготовления быстрого блюда без долгого маринования и запекания. К этому мясу подойдет любой гарнир.
Ингредиенты
- свинина — 500 гр;
- 500 г
- сливы свежие
- 300 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- вода
- 100 мл
- соевый соус
- 2 ст. л.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- мед
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Мясо помойте и нарежьте небольшими полосками.
Лук, чеснок очистите, и нарежьте на произвольные кусочки.
Сливы помойте, удалите косточки и разделите на две части.
В чашу блендера выложите сливы, лук, чеснок и измельчите до однородной массы.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте мясо до легкой золотистой корочки.
Добавьте сливовое пюре, соевый соус, воду, мед, перец черный молотый, влейте лимонный сок, посолите и перемешайте.
Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 40-50 минут до мягкости мяса.
Советы:
Мясо используйте любое.