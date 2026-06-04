Мясо в огуречном маринаде: рецепт интересного блюда

Мясо в огуречном маринаде tiktok.com/@tsukatnatali

Реклама

Фудблогер Natalia Tsukat на своей странице предложила рецепт, в котором знакомые продукты раскрываются по-новому: нежное мясо, копченый бекон, грибы, соленые огурцы и золотистая сырная корочка создают сочетание, которое удивляет уже с первого кусочка.

Мясо в огуречном маринаде tiktok.com/@tsukatnatali

Ингредиенты Свинина 1 кг Маринад от соленых огурцов 300 мл Лук 1 шт. Бекон 150 г Шампиньоны 400 г Соленые огурцы 150 г Твердый сыр 200 г Соль Черный перец

Мясо в огуречном маринаде tiktok.com/@tsukatnatali

Приготовление

Свинину нарежьте средними кусками или пластами. Переложите в глубокую миску, залейте огуречным маринадом и приправьте черным перцем. Соль добавляйте очень осторожно, ведь маринад уже достаточно соленый. Оставьте мясо мариноваться на 30 мин. Пока мясо маринуется, подготовьте остальные ингредиенты, лук нарежьте полукольцами, шампиньоны — тонкими пластинками, бекон — полосками, соленые огурцы — мелкими кубиками, а сыр натрите на крупной терке. Выложите маринованную свинину в форму для запекания. Сверху равномерно распределите лук, грибы, бекон и соленые огурцы. По желанию добавьте еще немного свежемолотого черного перца. Обильно посыпьте все тертым сыром. Разогрейте духовку до 190°C. Запекайте мясо в течение 30-40 мин, пока свинина не станет мягкой, а сыр не покроется аппетитной румяной корочкой.

Подавайте блюдо горячим с картофельным пюре, запеченными овощами или легким овощным салатом. Огуречный маринад придает мясу приятную пикантность, поэтому дополнительные соусы практически не понадобятся.

Если вы ищете рецепт, который удивит гостей и при этом не потребует много усилий, у этого блюда есть все шансы стать новым фаворитом вашего домашнего меню.

Реклама

Новости партнеров