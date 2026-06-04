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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
79
Время на прочтение
2 мин

Мясо в огуречном маринаде: рецепт интересного блюда

Казалось бы, маринад от соленых огурцов — это то, что обычно без сожаления выливают в раковину. Однако именно этот ингредиент способен превратить обычную свинину в сочное и ароматное блюдо ресторанного уровня.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
265 ккал
Комментарии
Мясо в огуречном маринаде tiktok.com/@tsukatnatali

Мясо в огуречном маринаде tiktok.com/@tsukatnatali

Фудблогер Natalia Tsukat на своей странице предложила рецепт, в котором знакомые продукты раскрываются по-новому: нежное мясо, копченый бекон, грибы, соленые огурцы и золотистая сырная корочка создают сочетание, которое удивляет уже с первого кусочка.

Мясо в огуречном маринаде tiktok.com/@tsukatnatali

Мясо в огуречном маринаде tiktok.com/@tsukatnatali

Ингредиенты

Свинина
1 кг
Маринад от соленых огурцов
300 мл
Лук
1 шт.
Бекон
150 г
Шампиньоны
400 г
Соленые огурцы
150 г
Твердый сыр
200 г
Соль
Черный перец
Мясо в огуречном маринаде tiktok.com/@tsukatnatali

Мясо в огуречном маринаде tiktok.com/@tsukatnatali

Приготовление

  1. Свинину нарежьте средними кусками или пластами.

  2. Переложите в глубокую миску, залейте огуречным маринадом и приправьте черным перцем.

  3. Соль добавляйте очень осторожно, ведь маринад уже достаточно соленый.

  4. Оставьте мясо мариноваться на 30 мин.

  5. Пока мясо маринуется, подготовьте остальные ингредиенты, лук нарежьте полукольцами, шампиньоны — тонкими пластинками, бекон — полосками, соленые огурцы — мелкими кубиками, а сыр натрите на крупной терке.

  6. Выложите маринованную свинину в форму для запекания.

  7. Сверху равномерно распределите лук, грибы, бекон и соленые огурцы.

  8. По желанию добавьте еще немного свежемолотого черного перца.

  9. Обильно посыпьте все тертым сыром.

  10. Разогрейте духовку до 190°C.

  11. Запекайте мясо в течение 30-40 мин, пока свинина не станет мягкой, а сыр не покроется аппетитной румяной корочкой.

Подавайте блюдо горячим с картофельным пюре, запеченными овощами или легким овощным салатом. Огуречный маринад придает мясу приятную пикантность, поэтому дополнительные соусы практически не понадобятся.

Если вы ищете рецепт, который удивит гостей и при этом не потребует много усилий, у этого блюда есть все шансы стать новым фаворитом вашего домашнего меню.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
79
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