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Мясо в огуречном маринаде: рецепт интересного блюда
Казалось бы, маринад от соленых огурцов — это то, что обычно без сожаления выливают в раковину. Однако именно этот ингредиент способен превратить обычную свинину в сочное и ароматное блюдо ресторанного уровня.
Фудблогер Natalia Tsukat на своей странице предложила рецепт, в котором знакомые продукты раскрываются по-новому: нежное мясо, копченый бекон, грибы, соленые огурцы и золотистая сырная корочка создают сочетание, которое удивляет уже с первого кусочка.
Ингредиенты
- Свинина
- 1 кг
- Маринад от соленых огурцов
- 300 мл
- Лук
- 1 шт.
- Бекон
- 150 г
- Шампиньоны
- 400 г
- Соленые огурцы
- 150 г
- Твердый сыр
- 200 г
- Соль
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- Черный перец
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Приготовление
Свинину нарежьте средними кусками или пластами.
Переложите в глубокую миску, залейте огуречным маринадом и приправьте черным перцем.
Соль добавляйте очень осторожно, ведь маринад уже достаточно соленый.
Оставьте мясо мариноваться на 30 мин.
Пока мясо маринуется, подготовьте остальные ингредиенты, лук нарежьте полукольцами, шампиньоны — тонкими пластинками, бекон — полосками, соленые огурцы — мелкими кубиками, а сыр натрите на крупной терке.
Выложите маринованную свинину в форму для запекания.
Сверху равномерно распределите лук, грибы, бекон и соленые огурцы.
По желанию добавьте еще немного свежемолотого черного перца.
Обильно посыпьте все тертым сыром.
Разогрейте духовку до 190°C.
Запекайте мясо в течение 30-40 мин, пока свинина не станет мягкой, а сыр не покроется аппетитной румяной корочкой.
Подавайте блюдо горячим с картофельным пюре, запеченными овощами или легким овощным салатом. Огуречный маринад придает мясу приятную пикантность, поэтому дополнительные соусы практически не понадобятся.
Если вы ищете рецепт, который удивит гостей и при этом не потребует много усилий, у этого блюда есть все шансы стать новым фаворитом вашего домашнего меню.