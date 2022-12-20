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Мясорубка не понадобится: рецепт рубленых куриных котлет с сыром и помидорами

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
399
Время на прочтение
1 мин
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Мясорубка не понадобится: рецепт рубленых куриных котлет с сыром и помидорами

Фото: Credits

Это блюдо достаточно просто в приготовлении, вам не понадобится мясорубка и на него не нужны суперпродукты. Тем не менее такие котлеты отлично впишутся в праздничное меню.

Рубленые котлеты получаются сочными и ароматными. Сыр сочетается с мясом курицы и помидором, который придает им необыкновенный вкус.

Ингредиенты:

  • куриное филе - 500 г
  • яйцо - 1 шт. (крупное)
  • сметана 20% – 100 г
  • мука – 30 г
  • сыр - 80 г
  • помидор - 1шт. (свежий, крупный)
  • чеснок – 2 зубчика
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • зеленый лук, петрушка – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец черный молотый - по вкусу
  • растительное масло - для жарки

Приготовление:

Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, яйцо, сметану, соль, перец, муку, разрыхлитель. Хорошо перемешайте.

Мелко нарежьте зелень, помидор очистите от кожуры и удалите мякоть. Добавьте овощи к куриному филе, тщательно перемешайте. Дайте массе настояться 30 минут. На разогретую сковороду при помощи ложки выкладывайте фарш, обжаривайте на среднем огне, с закрытой крышкой, до румяной корочки.

Советы:

  • Сыр можно взять любой.
  • Приправы используйте по своему вкусу.
  • К таким котлетам подойдет любой соус.

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Дата публикации
Просмотры
399
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