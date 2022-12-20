Мясорубка не понадобится: рецепт рубленых куриных котлет с сыром и помидорами

Это блюдо достаточно просто в приготовлении, вам не понадобится мясорубка и на него не нужны суперпродукты. Тем не менее такие котлеты отлично впишутся в праздничное меню.
Рубленые котлеты получаются сочными и ароматными. Сыр сочетается с мясом курицы и помидором, который придает им необыкновенный вкус.
Ингредиенты:
- куриное филе - 500 г
- яйцо - 1 шт. (крупное)
- сметана 20% – 100 г
- мука – 30 г
- сыр - 80 г
- помидор - 1шт. (свежий, крупный)
- чеснок – 2 зубчика
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- зеленый лук, петрушка – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец черный молотый - по вкусу
- растительное масло - для жарки
Приготовление:
Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, яйцо, сметану, соль, перец, муку, разрыхлитель. Хорошо перемешайте.
Мелко нарежьте зелень, помидор очистите от кожуры и удалите мякоть. Добавьте овощи к куриному филе, тщательно перемешайте. Дайте массе настояться 30 минут. На разогретую сковороду при помощи ложки выкладывайте фарш, обжаривайте на среднем огне, с закрытой крышкой, до румяной корочки.
Советы:
- Сыр можно взять любой.
- Приправы используйте по своему вкусу.
- К таким котлетам подойдет любой соус.
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