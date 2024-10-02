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Мятное печенье: рецепт ароматной и яркой выпечки

Мятное печенье: рецепт ароматной и яркой выпечки

Мятное печенье / Фото: Credits

Если вы никогда не пробовали мятное печенье, пришло время это исправить и приготовить интересную выпечку.

На странице katia_cooking_ показали, как приготовить ароматное печенье необычного цвета.

Ингредиенты

Мята (только листочки)
40 г
Сахар
90 г
Мука
200 г
Разрыхлитель
1 ч. л
Сливочное масло
100 г
Яйцо
1 шт.

Приготовление:

  • Мяту промойте и положите в блендер, слегка перебейте, добавьте сахар и ещё раз тщательно перебейте;
  • Добавить яйцо и масло, перемешайте;
  • Добавьте разрыхлитель и просеянную муку;
  • Тщательно все перемешайте;
  • Сформируйте из теста шарики и выложите их на противень застеленный пергаментом;
  • Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут;

Приятного аппетита!

По желанию можно посыпать сверху сахарной пудрой.

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