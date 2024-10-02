Мятное печенье: рецепт ароматной и яркой выпечки

Если вы никогда не пробовали мятное печенье, пришло время это исправить и приготовить интересную выпечку.
На странице katia_cooking_ показали, как приготовить ароматное печенье необычного цвета.
Ингредиенты
- Мята (только листочки)
- 40 г
- Сахар
- 90 г
- Мука
- 200 г
- Разрыхлитель
- 1 ч. л
- Сливочное масло
- 100 г
- Яйцо
- 1 шт.
Приготовление:
- Мяту промойте и положите в блендер, слегка перебейте, добавьте сахар и ещё раз тщательно перебейте;
- Добавить яйцо и масло, перемешайте;
- Добавьте разрыхлитель и просеянную муку;
- Тщательно все перемешайте;
- Сформируйте из теста шарики и выложите их на противень застеленный пергаментом;
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут;
Приятного аппетита!
По желанию можно посыпать сверху сахарной пудрой.
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