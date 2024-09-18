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На вкус как бочковые: рецепт соления помидоров в банке

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
30 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
212
Время на прочтение
1 мин
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На вкус как бочковые: рецепт соления помидоров в банке

Соленые помидоры в банке / Фото: Credits

Приготовьте простой рецепт квашеных помидор в банке, не требующий консервации. Без уксуса, лимонной кислоты, только помидоры, зелень, приправы и соль.

Для этого выложите помидоры в банку, залейте рассолом и отправьте в холодное место кваситься. В итоге получится остренькая, ароматная закуска, которая украсит любой стол.

Ингредиенты

помидоры
2 кг
вода
1 литр
соль каменная
70 г
зонтик укропа
3 шт.
листья черной смородины
4 шт.
лист хрена
1 шт.
чеснок
3 зубчика
острый стручковый перец
0,5 шт.
перец душистый
3 шт.
перец черный горошком
5 шт.
  1. Помидоры промойте.
  2. Зелень промойте и крупно нарежьте.
  3. Чеснок очистите и разрежьте вдоль.
  4. Острый перец нарежьте кружками.
  5. На дно чистой трехлитровой банки положите зелень, острый перчик, перец горошком, душистый перец и чеснок. Заполните банку до половины помидорами, затем опять зелень, пряные добавки и так до верха. Сверху помидор положите лист хрена.
  6. В кастрюлю налейте холодную воду. Добавьте соль, хорошо перемешайте и залейте помидоры. Накройте капроновой крышкой и отправьте в прохладное место (холодильник или погреб) на 3-4 недели.

Советы:

  • Помидоры можно брать красные или бурые.

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