На вкус как бочковые: рецепт соления помидоров в банке

Приготовьте простой рецепт квашеных помидор в банке, не требующий консервации. Без уксуса, лимонной кислоты, только помидоры, зелень, приправы и соль.

Для этого выложите помидоры в банку, залейте рассолом и отправьте в холодное место кваситься. В итоге получится остренькая, ароматная закуска, которая украсит любой стол.

Ингредиенты помидоры 2 кг вода 1 литр соль каменная 70 г зонтик укропа 3 шт. листья черной смородины 4 шт. лист хрена 1 шт. чеснок 3 зубчика острый стручковый перец 0,5 шт. перец душистый 3 шт. перец черный горошком 5 шт.

Помидоры промойте. Зелень промойте и крупно нарежьте. Чеснок очистите и разрежьте вдоль. Острый перец нарежьте кружками. На дно чистой трехлитровой банки положите зелень, острый перчик, перец горошком, душистый перец и чеснок. Заполните банку до половины помидорами, затем опять зелень, пряные добавки и так до верха. Сверху помидор положите лист хрена. В кастрюлю налейте холодную воду. Добавьте соль, хорошо перемешайте и залейте помидоры. Накройте капроновой крышкой и отправьте в прохладное место (холодильник или погреб) на 3-4 недели.

Советы:

Помидоры можно брать красные или бурые.

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