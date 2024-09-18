На вкус как бочковые: рецепт соления помидоров в банке

Приготовьте простой рецепт квашеных помидор в банке, не требующий консервации. Без уксуса, лимонной кислоты, только помидоры, зелень, приправы и соль.
Для этого выложите помидоры в банку, залейте рассолом и отправьте в холодное место кваситься. В итоге получится остренькая, ароматная закуска, которая украсит любой стол.
Ингредиенты
- помидоры
- 2 кг
- вода
- 1 литр
- соль каменная
- 70 г
- зонтик укропа
- 3 шт.
- листья черной смородины
- 4 шт.
- лист хрена
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- острый стручковый перец
- 0,5 шт.
- перец душистый
- 3 шт.
- перец черный горошком
- 5 шт.
- Помидоры промойте.
- Зелень промойте и крупно нарежьте.
- Чеснок очистите и разрежьте вдоль.
- Острый перец нарежьте кружками.
- На дно чистой трехлитровой банки положите зелень, острый перчик, перец горошком, душистый перец и чеснок. Заполните банку до половины помидорами, затем опять зелень, пряные добавки и так до верха. Сверху помидор положите лист хрена.
- В кастрюлю налейте холодную воду. Добавьте соль, хорошо перемешайте и залейте помидоры. Накройте капроновой крышкой и отправьте в прохладное место (холодильник или погреб) на 3-4 недели.
Советы:
- Помидоры можно брать красные или бурые.
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