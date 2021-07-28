На завтрак: быстрый рецепт яйца Бенедикт с лососем

Яйца – популярный и многими любимый ингредиент для завтрака. Делимся с вами рецептом идеального бутерброда с яйцом от шеф-повара, который легко приготовить в домашних условиях.

Шеф-повар Queen Country Club - Виталий Куприйчук, поделился легким рецептом яйца Бенедикт с лососем. Это изысканное блюдо на завтрак точно понравится вам и вашим близким.

Ингредиенты:

яйца - 3 шт.

лосось - 50 г

половинка авокадо

кинза - 3 веточки

перец чили - 1.4 чайной ложки

лимон - 1 половинка

хлеб бриошь - 1 ломтик

белое вино - 1 чайная ложка

уксус - 1 столовая ложка

соль - по вкусу

чеснок - 1 долька

топленое масло - 2 столовые ложки

Приготовление:

1. Необходимо поджарить хлеб. Параллельно ставим слегка подсоленную с добавлением уксуса воду для яиц.

2. В кастрюле делаем венчиком воронку и вбиваем в нее яйцо, за счет воронки оно само себя закрутит и получится красивое яйцо пашот варим 3-4 минуты.

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3. Готовим гуакамоле. Чили избавить от семян и измельчить вместе с чесноком и кинзой. Затем добавить сок лимона, авокадо и тщательно все смешать. Добавить соль по вкусу.

4. Готовим на водяной бане нагретую до 60 градусов соус Голландез.

В миску вбиваем один желток, добавляем белое вино, соль по вкусу и потихоньку вливаем растопленное сливочное масло (необходимо внимательно следить за водяной баней, чтобы температура не была слишком большой, иначе желток свернется). Соус взбиваем до полного загустения.

5. На подрумяненный хлеб выкладываем гуакамоле, затем лосось и теплые яйца пашот, которые поливаем соусом Голландез.

Приятного аппетита!

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