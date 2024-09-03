Намазка из авокадо: идеальный рецепт для ваших тостов

Если вы любите авокадо, вам понравится эта вкусная намазка, которую легко приготовить всего за несколько минут.

На странице FERİDE'NİN BAHÇESİ всегда делятся рецептами, основным ингредиентом которых является авокадо. Оказывается, авокадо – универсальный и полезный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных блюд.

Ингредиенты Авокадо 2 шт. Яйца (вареные) 2 шт. Лимонный сок 2 ст. л Сушеные помидоры 3-4 шт. Бекон 50 г Вяленое мясо 50 г Лук 1/2 шт. Чеснок 3 зубчика Соль Черный перец Перец чили

Приготовление:

Положите авокадо и яйца в миску и хорошо их разомните;

Добавьте лимонный сок и специи;

Помидор мелко нашинкуйте и добавьте в смесь;

Обжарьте бекон с луком и чесноком на растительном масле и добавьте к авокадо;

Хорошо перемешайте все.

Приятного аппетита!

Можете взять свежий хрустящий хлеб, немного его поджарить на сковороде и нанести сверху намазку. Это будет очень вкусно.

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