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Намазка из баклажанов и яиц: рецепт средиземноморской закуски
Есть блюда, которые не требуют сложных приемов или десятков ингредиентов, чтобы произвести впечатление. Именно к таким относится баклажанная паста с яйцом — простая, но очень выразительная закуска в средиземноморском стиле.
Фудблогер Эрик Лауерта предложил сочетать запеченные баклажаны с нежной яичной основой, майонезом, ароматными специями и легкой остротой соуса шрирача. В результате получается кремообразная масса с насыщенным вкусом, которую можно подавать в качестве пасты на хлеб, угощения для гостей или быстрого варианта для уютного вечера дома.
Ингредиенты
- баклажаны
- 3 шт.
- яйца
- 6 шт.
- майонез
- 100 г
- кари
- 1 ст. л.
- тмин
- 1 ст. л.
- соуса шрирача
- 1 ст. л.
- оливковое масло
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- соль
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- перец
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- кусочки хлеба
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- маринованный лук
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- зеленый лук
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Приготовление
Для начала баклажаны нужно выложить на противень, сбрызнуть оливковым маслом и запекать в духовке примерно 45 минут при температуре 250 °C.
После запекания овощам нужно дать остыть, очистить от кожуры и мелко нарезать.
Параллельно приготовьте яйца: их нужно варить в кипящей воде около 10 минут, а после этого быстро охладить в воде со льдом, чтобы остановить процесс приготовления.
В миске нужно смешать желтки с майонезом, тмином и карри.
Далее к смеси добавляются измельченные белки, запеченные баклажаны, оливковое масло, соль, перец и соус шрирача для легкой острой нотки.
Всё тщательно перемешивается до однородной кремообразной консистенции.
Готовую пасту выкладывают на ломтик поджаренного хлеба, добавляют маринованный лук, посыпают мелко нарезанным зеленым луком и завершают несколькими каплями качественного оливкового масла.
Паста из баклажанов — пример того, как несколько простых продуктов могут превратиться в яркое блюдо.