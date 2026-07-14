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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

Намазка из баклажанов и яиц: рецепт средиземноморской закуски

Есть блюда, которые не требуют сложных приемов или десятков ингредиентов, чтобы произвести впечатление. Именно к таким относится баклажанная паста с яйцом — простая, но очень выразительная закуска в средиземноморском стиле.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Комментарии
Заправка из баклажанов и яиц instagram.com/ericlahuerta

Заправка из баклажанов и яиц instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Фудблогер Эрик Лауерта предложил сочетать запеченные баклажаны с нежной яичной основой, майонезом, ароматными специями и легкой остротой соуса шрирача. В результате получается кремообразная масса с насыщенным вкусом, которую можно подавать в качестве пасты на хлеб, угощения для гостей или быстрого варианта для уютного вечера дома.

Ингредиенты

баклажаны
3 шт.
яйца
6 шт.
майонез
100 г
кари
1 ст. л.
тмин
1 ст. л.
соуса шрирача
1 ст. л.
оливковое масло
соль
перец
кусочки хлеба
маринованный лук
зеленый лук
Заправка из баклажанов и яиц instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Заправка из баклажанов и яиц instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Приготовление

  1. Для начала баклажаны нужно выложить на противень, сбрызнуть оливковым маслом и запекать в духовке примерно 45 минут при температуре 250 °C.

  2. После запекания овощам нужно дать остыть, очистить от кожуры и мелко нарезать.

  3. Параллельно приготовьте яйца: их нужно варить в кипящей воде около 10 минут, а после этого быстро охладить в воде со льдом, чтобы остановить процесс приготовления.

  4. В миске нужно смешать желтки с майонезом, тмином и карри.

  5. Далее к смеси добавляются измельченные белки, запеченные баклажаны, оливковое масло, соль, перец и соус шрирача для легкой острой нотки.

  6. Всё тщательно перемешивается до однородной кремообразной консистенции.

  7. Готовую пасту выкладывают на ломтик поджаренного хлеба, добавляют маринованный лук, посыпают мелко нарезанным зеленым луком и завершают несколькими каплями качественного оливкового масла.

Паста из баклажанов — пример того, как несколько простых продуктов могут превратиться в яркое блюдо.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
38
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