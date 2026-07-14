Намазка из баклажанов и яиц: рецепт средиземноморской закуски

Заправка из баклажанов и яиц instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

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Фудблогер Эрик Лауерта предложил сочетать запеченные баклажаны с нежной яичной основой, майонезом, ароматными специями и легкой остротой соуса шрирача. В результате получается кремообразная масса с насыщенным вкусом, которую можно подавать в качестве пасты на хлеб, угощения для гостей или быстрого варианта для уютного вечера дома.

Ингредиенты баклажаны 3 шт. яйца 6 шт. майонез 100 г кари 1 ст. л. тмин 1 ст. л. соуса шрирача 1 ст. л. оливковое масло соль перец кусочки хлеба маринованный лук зеленый лук

Заправка из баклажанов и яиц instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Приготовление

Для начала баклажаны нужно выложить на противень, сбрызнуть оливковым маслом и запекать в духовке примерно 45 минут при температуре 250 °C. После запекания овощам нужно дать остыть, очистить от кожуры и мелко нарезать. Параллельно приготовьте яйца: их нужно варить в кипящей воде около 10 минут, а после этого быстро охладить в воде со льдом, чтобы остановить процесс приготовления. В миске нужно смешать желтки с майонезом, тмином и карри. Далее к смеси добавляются измельченные белки, запеченные баклажаны, оливковое масло, соль, перец и соус шрирача для легкой острой нотки. Всё тщательно перемешивается до однородной кремообразной консистенции. Готовую пасту выкладывают на ломтик поджаренного хлеба, добавляют маринованный лук, посыпают мелко нарезанным зеленым луком и завершают несколькими каплями качественного оливкового масла.

Паста из баклажанов — пример того, как несколько простых продуктов могут превратиться в яркое блюдо.

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