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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
142
Время на прочтение
2 мин

Намазка из моркови и соленого огурца: оригинальный рецепт

Если вы ищете идею быстрой, вкусной и необычной закуски, попробуйте простую, но оригинальную намазку из моркови, лука и соленых огурцов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
100 ккал
Намазка из моркови и соленого огурца

Намазка из моркови и соленого огурца / © Credits

Этот рецепт приятно удивит не только своим пикантным вкусом, но и доступностью ингредиентов, которые скорее всего уже есть в вашем холодильнике. Идеально подходит для бутербродов, гренок или как дополнение к праздничному столу — легкая в приготовлении, а результат точно понравится всем. О рецепте рассказали на странице receptoria1.

Эта закуска — прекрасное сочетание классических продуктов, которые в новом исполнении дарят неожиданно яркий вкус. Морковь придает сладости и нежности, соленые огурцы — выразительной кислинки, а лук с чесноком — пикантности.

Ингредиенты

Лук репчатый
2 шт.
Морковь
1 шт.
Соленые или маринованные огурцы
4 шт.
Чеснок
2 зубчика
Майонез
1–2 ст. л
Соль
Перец

Приготовление

  1. Очистите лук и нарежьте мелким кубиком. Морковь натрите на средней или мелкой терке.

  2. В небольшом количестве масла обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь. Тушите овощи на среднем огне 5–7 мин до мягкости. Дайте смеси остыть.

  3. Соленые огурцы натрите на терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Иначе закуска может получиться слишком водянистой.

  4. Измельчите зубчики чеснока или пропустите через пресс.

  5. В глубокой миске соедините остывшие жареные овощи, огурцы и чеснок. Добавьте ложку майонеза, соль и перец по вкусу. Хорошо размешайте до однородной консистенции.

Советы:

  • Для менее калорийной версии замените майонез греческим йогуртом или обезжиренной сметаной.

  • Для веганской версии используйте растительный майонез или пюре из авокадо.

  • Любителям остренького можно добавить щепотку перца чили или каплю острого соуса.

  • Намазка прекрасно подходит к гренкам, черному хлебу, лавашу или даже как начинка к блинам.

По желанию украсьте свежей зеленью или кунжутом.

Это намазка — яркий пример того, как из привычных продуктов можно создать новую гастрономическую историю. Ее легко приготовить, она экономна, а главное — невероятно вкусна.

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Дата публикации
Количество просмотров
142
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