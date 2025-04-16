Намазка из моркови и соленого огурца: оригинальный рецепт

Намазка из моркови и соленого огурца / © Credits

Реклама

Этот рецепт приятно удивит не только своим пикантным вкусом, но и доступностью ингредиентов, которые скорее всего уже есть в вашем холодильнике. Идеально подходит для бутербродов, гренок или как дополнение к праздничному столу — легкая в приготовлении, а результат точно понравится всем. О рецепте рассказали на странице receptoria1.

Эта закуска — прекрасное сочетание классических продуктов, которые в новом исполнении дарят неожиданно яркий вкус. Морковь придает сладости и нежности, соленые огурцы — выразительной кислинки, а лук с чесноком — пикантности.

Ингредиенты Лук репчатый 2 шт. Морковь 1 шт. Соленые или маринованные огурцы 4 шт. Чеснок 2 зубчика Майонез 1–2 ст. л Соль Перец

Приготовление

Очистите лук и нарежьте мелким кубиком. Морковь натрите на средней или мелкой терке. В небольшом количестве масла обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь. Тушите овощи на среднем огне 5–7 мин до мягкости. Дайте смеси остыть. Соленые огурцы натрите на терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Иначе закуска может получиться слишком водянистой. Измельчите зубчики чеснока или пропустите через пресс. В глубокой миске соедините остывшие жареные овощи, огурцы и чеснок. Добавьте ложку майонеза, соль и перец по вкусу. Хорошо размешайте до однородной консистенции.

Советы:

Реклама

Для менее калорийной версии замените майонез греческим йогуртом или обезжиренной сметаной.

Для веганской версии используйте растительный майонез или пюре из авокадо.

Любителям остренького можно добавить щепотку перца чили или каплю острого соуса.

Намазка прекрасно подходит к гренкам, черному хлебу, лавашу или даже как начинка к блинам.

По желанию украсьте свежей зеленью или кунжутом.

Это намазка — яркий пример того, как из привычных продуктов можно создать новую гастрономическую историю. Ее легко приготовить, она экономна, а главное — невероятно вкусна.