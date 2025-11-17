Намазка из сардины: рецепт простой и изысканной средиземноморской закуски

Намазка из сардины instagram.comcaprililly

Средиземноморская кухня — это всегда о простоте, пользе и гармонии вкусов. Она сочетает доступные ингредиенты в изысканные блюда, которые можно подать даже на праздничный стол. И этот рецепт — именно такой случай.

Вдохновившись рецептом со страницы Capri Lilly, предлагаем приготовить намазку из сардины. Всего несколько минут и вы получите идеальную закуску к бокалу вина или игристого.

Ингредиенты сардины (в собственном масле) 1 банка оливки без косточек ½ стакана маринованные артишоки ⅓ стакана вяленые помидоры ¼ стакана чеснок 2 зубчика лимонный сок 2 ст. л. оливковое масло 2 ст. л. каперсы 2 ст. л. соль черный перец

Приготовление

Поместите все ингредиенты в чашу блендера или кухонного комбайна. Взбейте до однородной пасты, или оставьте немного текстуры, если любите более грубую консистенцию. Попробуйте и, при необходимости, добавьте еще соли или перца. Подавайте на хрустящем багете, крекерах или с нарезанными овощами.

Храните остатки в герметичном контейнере в холодильнике до 4 дней.

Намазка с сардинами — это отличный пример того, как из простых ингредиентов создается нечто кулинарно совершенное. Это блюдо, которое пахнет морем, солнцем и вечерами где-то на побережье Италии.

Подавайте намазку не только на хлебе, но и как соус к запеченному картофелю или пасте — это неожиданно вкусно.