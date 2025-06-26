Намазка из шпрот: рецепт интересной закуски / © Associated Press

Это идеальный вариант для быстрого завтрака, перекуса или даже аппетитной закуски к фуршету. А главное — ингредиенты простые, доступные и найдутся почти на каждой кухне. Фудблогер Валентина Саенко поделилась проверенным рецептом этого необычного дополнения к привычному хлебу, который гарантированно понравится всем — от детей до взрослых.

Ингредиенты Шпроты в масле 240 г Яйца отварные 2 шт. Плавленые сырки 2 шт. Соленые огурцы 3-4 шт. Лук красный ½ головки Майонез 30-50 г Соль Черный молотый перец

Приготовление

Откройте банку шпрот, слейте лишнее масло (остатки можно добавить в салаты или не использовать вообще). Переложите шпроты в глубокую миску. К шпротам добавьте отваренные яйца и натертые на мелкой терке плавленые сырки. Тщательно разомните все вилкой или перемешайте блендером до почти однородной консистенции (но не до пюре). Нарежьте огурцы и лук очень мелким кубиком, добавьте к основной массе. Красный или сладкий лук придаст деликатный вкус и аромат без чрезмерной горечи. Добавьте майонез, соль и перец по своему вкусу. Перемешайте еще раз до однородности. При желании можно добавить немного горчицы или лимонного сока для пикантности. Намазку лучше всего подавать на свежем багете, подсушенных тостах или даже на гречневых блинах. Украсьте зеленью, огурцом или вареным яйцом.

Шпроты — источник омега-3 жирных кислот, витамина D, железа и белка. В сочетании с яйцом и сыром это не только вкусно, но и питательно.

Приятного аппетита!