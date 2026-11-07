Намазка из скумбрии и карамелизированного лука: простая закуска

Заправка из скумбрии и карамелизированного лука / © Credits

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Не всегда для приготовления вкусной закуски нужны сложные ингредиенты или много времени. Иногда достаточно нескольких доступных продуктов, чтобы получить что-то действительно особенное. В этом рецепте, о котором рассказала фуд-блогер Мирослава Пекарюк, главную роль играет обычный лук, ведь после обжаривания с щепоткой сахара он становится мягким, сладковатым и приобретает красивый золотисто-янтарный оттенок.

Ингредиенты большой лук 3 шт. крем-сыр 100 г консервированная скумбрия 80 г зеленый лук или шнит-лук сахар ½ ч. л. соль перец масла

Приготовление

Нарежьте лук соломкой. Разогрейте на сковороде немного масла, добавьте лук, соль и сахар. Обжаривайте на умеренном огне, пока лук не станет мягким, сладковатым и не приобретет золотисто-янтарный цвет. Переложите лук в отдельную посуду и дождитесь, пока он полностью остынет. Мелко нарежьте зеленый или шнит-лук. Добавьте консервированную скумбрию, крем-сыр и остывший жареный лук. Приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте до однородности или оставьте немного текстуры, если любите чувствовать кусочки рыбы.

Эта намазка — отличный вариант для быстрого завтрака, перекуса или непринуждённого времяпрепровождения с друзьями. Подавайте её на хрустящих гренках, тостах или ломтиках свежего багета.

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