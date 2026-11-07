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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
361
Время на прочтение
1 мин

Намазка из скумбрии и карамелизированного лука: простая закуска

Нежное, сливочное, с легкой сладостью карамелизованного лука и насыщенным вкусом скумбрии — эта намазка станет прекрасным дополнением к хрустящим гренкам.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
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Заправка из скумбрии и карамелизированного лука

Заправка из скумбрии и карамелизированного лука / © Credits

Не всегда для приготовления вкусной закуски нужны сложные ингредиенты или много времени. Иногда достаточно нескольких доступных продуктов, чтобы получить что-то действительно особенное. В этом рецепте, о котором рассказала фуд-блогер Мирослава Пекарюк, главную роль играет обычный лук, ведь после обжаривания с щепоткой сахара он становится мягким, сладковатым и приобретает красивый золотисто-янтарный оттенок.

Ингредиенты

большой лук
3 шт.
крем-сыр
100 г
консервированная скумбрия
80 г
зеленый лук или шнит-лук
сахар
½ ч. л.
соль
перец
масла

Приготовление

  1. Нарежьте лук соломкой.

  2. Разогрейте на сковороде немного масла, добавьте лук, соль и сахар.

  3. Обжаривайте на умеренном огне, пока лук не станет мягким, сладковатым и не приобретет золотисто-янтарный цвет.

  4. Переложите лук в отдельную посуду и дождитесь, пока он полностью остынет.

  5. Мелко нарежьте зеленый или шнит-лук.

  6. Добавьте консервированную скумбрию, крем-сыр и остывший жареный лук.

  7. Приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте до однородности или оставьте немного текстуры, если любите чувствовать кусочки рыбы.

Эта намазка — отличный вариант для быстрого завтрака, перекуса или непринуждённого времяпрепровождения с друзьями. Подавайте её на хрустящих гренках, тостах или ломтиках свежего багета.

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