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Намазка из скумбрии и карамелизированного лука: простая закуска
Нежное, сливочное, с легкой сладостью карамелизованного лука и насыщенным вкусом скумбрии — эта намазка станет прекрасным дополнением к хрустящим гренкам.
Не всегда для приготовления вкусной закуски нужны сложные ингредиенты или много времени. Иногда достаточно нескольких доступных продуктов, чтобы получить что-то действительно особенное. В этом рецепте, о котором рассказала фуд-блогер Мирослава Пекарюк, главную роль играет обычный лук, ведь после обжаривания с щепоткой сахара он становится мягким, сладковатым и приобретает красивый золотисто-янтарный оттенок.
Ингредиенты
- большой лук
- 3 шт.
- крем-сыр
- 100 г
- консервированная скумбрия
- 80 г
- зеленый лук или шнит-лук
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- сахар
- ½ ч. л.
- соль
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- перец
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- масла
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Приготовление
Нарежьте лук соломкой.
Разогрейте на сковороде немного масла, добавьте лук, соль и сахар.
Обжаривайте на умеренном огне, пока лук не станет мягким, сладковатым и не приобретет золотисто-янтарный цвет.
Переложите лук в отдельную посуду и дождитесь, пока он полностью остынет.
Мелко нарежьте зеленый или шнит-лук.
Добавьте консервированную скумбрию, крем-сыр и остывший жареный лук.
Приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте до однородности или оставьте немного текстуры, если любите чувствовать кусочки рыбы.
Эта намазка — отличный вариант для быстрого завтрака, перекуса или непринуждённого времяпрепровождения с друзьями. Подавайте её на хрустящих гренках, тостах или ломтиках свежего багета.