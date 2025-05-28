Намазка с тунцом, плавленым сыром и морковью: рецепт вкусного и полезного перекуса / © Credits

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Этот рецепт активно набирает популярность в соцсетях — в частности, о его приготовления рассказали на странице foodblog_krist и благодаря ему вы откроете для себя идеальную альтернативу маслу или паштету, которая подойдет и для сэндвичей, и для праздничных тарталеток.

Ингредиенты Консервированный тунец в собственном соку 1 банка Средняя вареная морковь 1 шт. Плавденный сырок 2шт. Вареные яйца 2шт. Зелень: укроп, петрушка (мелко нарезанная) по 1–2 ст. л Зеленый лук или зубчик чеснока Майонез 1,5-2 ст. л Соль Черный перец

Приготовление

Отварите морковь и яйца, охладите. Плавленые сырки лучше натереть, когда они охлаждены в морозилке 10 мин — тогда они не липнут. Тщательно удалите жидкость, особенно если это тунец в масле — так смазка не будет жирной. Морковь, яйца и творожки натрите на мелкой терке, смешайте в миске. Разомните тунец вилкой и добавьте к смеси. Добавьте зелень, мелко нарезанный лук или чеснок. Добавьте майонез и хорошо перемешайте. Намазка будет еще более вкусной, если постоит 30–60 мин в холодильнике.

Подача

На тостах или крекерах — отлично подходит как закуска к аперитиву.

В тарталетках или половинках яиц — идеально для праздничного стола.

Как начинка для рулетов из лаваша — перекус, который можно взять с собой.

Со свежими овощами (огурец, болгарский перец) — вариант для фитнес-перекуса.

Советы

Если хотите снизить калорийность, замените майонез греческим йогуртом или нежирной сметаной.

Для более яркого аромата добавьте несколько капель лимонного сока или горчицы.

Для особого вкуса попробуйте добавить немного копченой паприки или тёртого сыра.

Хранение

Готовую намазку можно хранить в холодильнике до 3 дней в герметичном контейнере. Перед подачей перемешайте. Для длительного хранения лучше не замораживать после размораживания структура может измениться.

Это намазка с тунка — настоящий кулинарный must-have. Она проста, питательна, многофункциональна и приготовить ее можно без лишних хлопот. Идеально для тех, кто хочет кушать вкусно и с пользой.

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