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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
151
Время на прочтение
2 мин

Намазка с тунцом, плавленым сыром и морковью: рецепт вкусного и полезного перекуса

В поисках идеального рецепта для легкого завтрака, полезного перекуса или праздничного стола обратите внимание на намазку с тунцом, плавленым сыром, морковью и зеленью — блюдо, которое покоряет простотой, вкусом и универсальностью.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Намазка с тунцом, плавленым сыром и морковью: рецепт вкусного и полезного перекуса

Намазка с тунцом, плавленым сыром и морковью: рецепт вкусного и полезного перекуса / © Credits

Этот рецепт активно набирает популярность в соцсетях — в частности, о его приготовления рассказали на странице foodblog_krist и благодаря ему вы откроете для себя идеальную альтернативу маслу или паштету, которая подойдет и для сэндвичей, и для праздничных тарталеток.

Ингредиенты

Консервированный тунец в собственном соку
1 банка
Средняя вареная морковь
1 шт.
Плавденный сырок
2шт.
Вареные яйца
2шт.
Зелень: укроп, петрушка (мелко нарезанная)
по 1–2 ст. л
Зеленый лук или зубчик чеснока
Майонез
1,5-2 ст. л
Соль
Черный перец

Приготовление

  1. Отварите морковь и яйца, охладите.

  2. Плавленые сырки лучше натереть, когда они охлаждены в морозилке 10 мин — тогда они не липнут.

  3. Тщательно удалите жидкость, особенно если это тунец в масле — так смазка не будет жирной.

  4. Морковь, яйца и творожки натрите на мелкой терке, смешайте в миске.

  5. Разомните тунец вилкой и добавьте к смеси.

  6. Добавьте зелень, мелко нарезанный лук или чеснок.

  7. Добавьте майонез и хорошо перемешайте.

  8. Намазка будет еще более вкусной, если постоит 30–60 мин в холодильнике.

Подача

  • На тостах или крекерах — отлично подходит как закуска к аперитиву.

  • В тарталетках или половинках яиц — идеально для праздничного стола.

  • Как начинка для рулетов из лаваша — перекус, который можно взять с собой.

  • Со свежими овощами (огурец, болгарский перец) — вариант для фитнес-перекуса.

Советы

  • Если хотите снизить калорийность, замените майонез греческим йогуртом или нежирной сметаной.

  • Для более яркого аромата добавьте несколько капель лимонного сока или горчицы.

  • Для особого вкуса попробуйте добавить немного копченой паприки или тёртого сыра.

Хранение

Готовую намазку можно хранить в холодильнике до 3 дней в герметичном контейнере. Перед подачей перемешайте. Для длительного хранения лучше не замораживать после размораживания структура может измениться.

Это намазка с тунка — настоящий кулинарный must-have. Она проста, питательна, многофункциональна и приготовить ее можно без лишних хлопот. Идеально для тех, кто хочет кушать вкусно и с пользой.

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Дата публикации
Количество просмотров
151
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