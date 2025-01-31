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Наполеон ленивый: упрощенный рецепт любимого десерта

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
298 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
264
Время на прочтение
1 мин
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Наполеон ленивый: упрощенный рецепт любимого десерта

Наполеон ленивый / Фото: Credits

Наполеон для многих является одним из самых любимых тортов. Для этого рецепта не нужно замешивать тесто, выпекать из него коржи и варить крем.

Вам понадобится слоеное тесто, которое вы купите в любом супермаркете, сливочное масло и сгущенное молоко.

Ингредиенты

слоеное тесто бездрожжевое
1 кг
масло сливочное
200 г
сгущенное молоко
380 г
ванильный сахар
1 ст. л.
  1. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
  2. На рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой, выложите тесто. Нарежьте на небольшие квадратики, отправьте на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте при 200 градусах 15 минут. Остудите, со слоеных квадратиков снимите верхушки и перемните их руками.
  3. Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером до белой массы, не прекращая взбивания, влейте небольшими порциями сгущенное молоко, добавьте ванильный сахар и взбивайте еще 10-15 минут до получения пышной, однородной массы.
  4. В миску выложите слоеные квадратики, соедините их с кремом и перемешайте. Выложите массу в разъемную форму, застеленную пищевой пленкой, верх разровняйте лопаткой, закройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на три часа. Затем выложите торт на блюдо, снимите разъемную форму и посыпьте измельченными верхушками квадратиков.

Советы:

  • Торт можно оставить в холодильнике на ночь.
  • Десерт можно посыпать любыми орехами.

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