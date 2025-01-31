Наполеон ленивый: упрощенный рецепт любимого десерта

Наполеон для многих является одним из самых любимых тортов. Для этого рецепта не нужно замешивать тесто, выпекать из него коржи и варить крем.
Вам понадобится слоеное тесто, которое вы купите в любом супермаркете, сливочное масло и сгущенное молоко.
Ингредиенты
- слоеное тесто бездрожжевое
- 1 кг
- масло сливочное
- 200 г
- сгущенное молоко
- 380 г
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
- На рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой, выложите тесто. Нарежьте на небольшие квадратики, отправьте на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте при 200 градусах 15 минут. Остудите, со слоеных квадратиков снимите верхушки и перемните их руками.
- Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером до белой массы, не прекращая взбивания, влейте небольшими порциями сгущенное молоко, добавьте ванильный сахар и взбивайте еще 10-15 минут до получения пышной, однородной массы.
- В миску выложите слоеные квадратики, соедините их с кремом и перемешайте. Выложите массу в разъемную форму, застеленную пищевой пленкой, верх разровняйте лопаткой, закройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на три часа. Затем выложите торт на блюдо, снимите разъемную форму и посыпьте измельченными верхушками квадратиков.
Советы:
- Торт можно оставить в холодильнике на ночь.
- Десерт можно посыпать любыми орехами.
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