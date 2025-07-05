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Нарежьте в банку и встряхните: как быстро приготовить огуречный салат с лососем, похожий на суши
Идеальный вариант для легкого обеда, перекуса на работе или даже изысканного ужина — огуречный салат с лососем, который легко приготовить просто в банке.
Рецептом приготовления, который стал вирусным в соцсетях, поделилась автор страницы dieteticaesthetic и он покорил сердца не только ценителей правильного питания, но и азиатской кухни. Этот салат — настоящий взрыв свежести и вкуса. Он сочетает нотки классических суши, но без риса и без необходимости что-то заворачивать. Все, что вам нужно — несколько ингредиентов и банка с крышкой.
Ингредиенты
- Свежий огурец
- 1 шт.
- Копченый лосось (можно заменить на слабосоленый)
- 120 г
- Сливочный сыр
- 2 ст. л.
- Спелый авокадо
- ½ шт.
- Маринованный лук (нарезанный, красный)
- ¼ стакана
- Измельченный зеленый лук
- 2 ст. л.
- Каперсы
- 1 ст. л
- Укроп
- 1 ч. л
- Лимон (для сока)
- ½ шт.
Приготовление
Нарежьте огурец на тонкие полукольца с помощью овощечистки.
Авокадо порежьте кубиками, а лосось — тонкими полосками или кусочками.
В банку с крышкой (объемом 500 мл) выложите огурец, авокадо, лосось, маринованный лук, каперсы, сливочный сыр (небольшими ложечками), зеленый лук и укроп.
Полейте соком лимона.
Закройте банку крышкой и хорошо встряхните несколько раз, чтобы ингредиенты перемешались.
Откройте, перемешайте ложкой, если нужно и наслаждайся.
Готовый салат в банке можно хранить в холодильнике до 24 часов. Но самый вкусный он в первые 2-3 часа после приготовления, когда огурец остается хрустящим, а лимон не «перебивает» другие вкусы.
Этот салат — идеальное сочетание пользы, эстетики и минимальных усилий. Он не требует кулинарных навыков, подходит для занятых хозяек, молодых мам, офисных работников и всех, кто хочет вкусно питаться.