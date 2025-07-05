Нарежьте в банку и встряхните: как быстро приготовить огуречный салат с лососем, похожий на суши

Огуречный салат / © Credits

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Рецептом приготовления, который стал вирусным в соцсетях, поделилась автор страницы dieteticaesthetic и он покорил сердца не только ценителей правильного питания, но и азиатской кухни. Этот салат — настоящий взрыв свежести и вкуса. Он сочетает нотки классических суши, но без риса и без необходимости что-то заворачивать. Все, что вам нужно — несколько ингредиентов и банка с крышкой.

Ингредиенты Свежий огурец 1 шт. Копченый лосось (можно заменить на слабосоленый) 120 г Сливочный сыр 2 ст. л. Спелый авокадо ½ шт. Маринованный лук (нарезанный, красный) ¼ стакана Измельченный зеленый лук 2 ст. л. Каперсы 1 ст. л Укроп 1 ч. л Лимон (для сока) ½ шт.

Приготовление

Нарежьте огурец на тонкие полукольца с помощью овощечистки. Авокадо порежьте кубиками, а лосось — тонкими полосками или кусочками. В банку с крышкой (объемом 500 мл) выложите огурец, авокадо, лосось, маринованный лук, каперсы, сливочный сыр (небольшими ложечками), зеленый лук и укроп. Полейте соком лимона. Закройте банку крышкой и хорошо встряхните несколько раз, чтобы ингредиенты перемешались. Откройте, перемешайте ложкой, если нужно и наслаждайся.

Готовый салат в банке можно хранить в холодильнике до 24 часов. Но самый вкусный он в первые 2-3 часа после приготовления, когда огурец остается хрустящим, а лимон не «перебивает» другие вкусы.

Этот салат — идеальное сочетание пользы, эстетики и минимальных усилий. Он не требует кулинарных навыков, подходит для занятых хозяек, молодых мам, офисных работников и всех, кто хочет вкусно питаться.

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