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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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49
Время на прочтение
1 мин

Нарежьте в банку и встряхните: как быстро приготовить огуречный салат с лососем, похожий на суши

Идеальный вариант для легкого обеда, перекуса на работе или даже изысканного ужина — огуречный салат с лососем, который легко приготовить просто в банке.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
98 ккал
Огуречный салат

Огуречный салат / © Credits

Рецептом приготовления, который стал вирусным в соцсетях, поделилась автор страницы dieteticaesthetic и он покорил сердца не только ценителей правильного питания, но и азиатской кухни. Этот салат — настоящий взрыв свежести и вкуса. Он сочетает нотки классических суши, но без риса и без необходимости что-то заворачивать. Все, что вам нужно — несколько ингредиентов и банка с крышкой.

Ингредиенты

Свежий огурец
1 шт.
Копченый лосось (можно заменить на слабосоленый)
120 г
Сливочный сыр
2 ст. л.
Спелый авокадо
½ шт.
Маринованный лук (нарезанный, красный)
¼ стакана
Измельченный зеленый лук
2 ст. л.
Каперсы
1 ст. л
Укроп
1 ч. л
Лимон (для сока)
½ шт.

Приготовление

  1. Нарежьте огурец на тонкие полукольца с помощью овощечистки.

  2. Авокадо порежьте кубиками, а лосось — тонкими полосками или кусочками.

  3. В банку с крышкой (объемом 500 мл) выложите огурец, авокадо, лосось, маринованный лук, каперсы, сливочный сыр (небольшими ложечками), зеленый лук и укроп.

  4. Полейте соком лимона.

  5. Закройте банку крышкой и хорошо встряхните несколько раз, чтобы ингредиенты перемешались.

  6. Откройте, перемешайте ложкой, если нужно и наслаждайся.

Готовый салат в банке можно хранить в холодильнике до 24 часов. Но самый вкусный он в первые 2-3 часа после приготовления, когда огурец остается хрустящим, а лимон не «перебивает» другие вкусы.

Этот салат — идеальное сочетание пользы, эстетики и минимальных усилий. Он не требует кулинарных навыков, подходит для занятых хозяек, молодых мам, офисных работников и всех, кто хочет вкусно питаться.

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