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Настоящее наслаждение: самый простой рецепт кокосовых конфет

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
465 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
204
Время на прочтение
1 мин
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Настоящее наслаждение: самый простой рецепт кокосовых конфет

Конфеты с кокосом / Фото: Credits

Кулинарка Анастасия Шемелина в своем блоге в Instagram показала самый простой и бюджетный вариант конфет с кокосом.

Ингредиенты

кокосовая стружка
80 гр
молоко
300 гр
манная крупа
90 гр
сливочное масло
60 гр
ванильный сахар
10 гр
сахар
60 гр
орешки

Приготовление

  1. В холодное молоко всыпьте манную крупу и доведите до кипения на маленьком огне.
  2. Далее добавьте сахар, ванильный сахар и сливочное масло, постоянно перемешивая.
  3. Высыпьте кокосовую стружку и варите еще несколько минут постоянно перемешивая, пока масса не станет кремовой текстуры.
  4. Из теплой массы сформируйте конфеты, внутрь положите орех, обваляйте в кокосовой стружке и уберите на ночь в холодильник. Благодаря охлаждению они будут более плотными и вкусными.

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Дата публикации
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