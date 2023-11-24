Настоящее наслаждение: самый простой рецепт кокосовых конфет

Кулинарка Анастасия Шемелина в своем блоге в Instagram показала самый простой и бюджетный вариант конфет с кокосом.
Ингредиенты
- кокосовая стружка
- 80 гр
- молоко
- 300 гр
- манная крупа
- 90 гр
- сливочное масло
- 60 гр
- ванильный сахар
- 10 гр
- сахар
- 60 гр
- орешки
Приготовление
- В холодное молоко всыпьте манную крупу и доведите до кипения на маленьком огне.
- Далее добавьте сахар, ванильный сахар и сливочное масло, постоянно перемешивая.
- Высыпьте кокосовую стружку и варите еще несколько минут постоянно перемешивая, пока масса не станет кремовой текстуры.
- Из теплой массы сформируйте конфеты, внутрь положите орех, обваляйте в кокосовой стружке и уберите на ночь в холодильник. Благодаря охлаждению они будут более плотными и вкусными.
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