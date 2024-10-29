Настоящий аутентичный борщ: рецепт, которому 300 лет

Много лет назад у украинских хозяек не было всех современных ингредиентов для приготовления нашего любимого борща, однако это не помешало им создать блюдо, которое и сегодня считается уникальным кулинарным символом Украины.

Все мы привыкли к украинскому борщу с глубоким красным цветом, ароматными специями и насыщенным вкусом, сочетающим в себе кисловатую нотку свеклы, сладковатый вкус овощей и мясной аромат. Но задумывались ли вы, каким был украинский борщ около 300 лет назад, на странице lanas_diet показали, как приготовить аутентичный рецепт, позволяющий окунуться в атмосферу прошлого и почувствовать вкус настоящего украинского борща.

Этот рецепт сохранился со времен, когда основными ингредиентами борща были свиньи ребрышки и традиционные овощи: свекла, капуста, морковь и лук. Борщ варился на специях, которые были доступны в те времена, и насыщался кислинкой благодаря свекловичному квасу, который придавал цвет и невероятный вкус.

Ингредиенты Свиньи ребра 700 г Свекла сырая 2 шт. Свекла квашеная (в таком же объеме, как и сырая свекла) Морковь 1 шт. Лук 2 шт. Капуста 1/2 головки Мука 2 ст. л Свекольный квас 500 мл Смолец Соль 1 ст. л Перец душистый Лавровое письмо 1-2 шт.

Приготовление:

Начните с приготовления бульона на основе свиных ребрышек. Отварите их до готовности. В старину борщ варили на копченых ребрах, что придавало особый привкус. Если вы любите этот вкус, смело используйте копченое мясо, а если нет – обычные свиньи ребра подойдут идеально. Пока варится бульон, подготовьте овощи. Свеклу можно нашинковать или натереть на терке. Нарежьте морковь, лук и капусту. Также, если хотите, можете их натереть на терке. На отдельной сковороде тушите сырую и квашеную свеклу. Квашеная свекла придает блюду кислинки, а также цвет, известный каждому ценителю борща. Добавьте свекольный квас и оставьте овощи на малом огне, чтобы они томились. Этот процесс сохраняет яркость свеклы и придает блюду характерный борщовый цвет. На другой сковороде на смальце обжарьте нарезанный лук и морковь. Как только овощи размякнут, добавьте муку, перемешайте и доведите до золотистого цвета. Добавьте поджарку в готовый бульон – это обогатит вкус борща и придаст легкую густоту. Нарезанную капусту добавьте в бульон и варите в течение нескольких минут. Через несколько минут добавьте тушеную свеклу с квасом и варите еще 5 минут. В завершение добавьте специи: соль, несколько горошин душистого перца и лавровый лист.

Советы:

По желанию можно немного прокипятить свекольный квас отдельно и добавить непосредственно перед подачей на стол, что придаст борщу еще более насыщенный цвет и кислоту. Его можно использовать вместо сметаны или даже вместе с ней.

И хотя украинский борщ претерпел со временем изменения и сегодня приобрел новые оттенки вкуса, этот старинный рецепт напоминает о том, что настоящий вкус не нуждается в сложных ингредиентах. Свеклы, капусты, свинины и специй достаточно для того, чтобы создать удивительное блюдо, которое будет наполнено теплом и ароматом родного дома.

Подавайте борщ горячим, с хрустящим ржаным хлебом и наслаждайтесь вкусом, который мы сохраняем уже много веков и передаем из поколения в поколение.

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