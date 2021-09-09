Насыпной яблочный пирог: рецепт теста, которое не нужно замешивать

Пироги с фруктовыми и ягодными начинками любимы всеми, но особенно популярны пироги с яблоками, потому что печь их можно круглый год.

Если вы ищете рецепт быстрого пирога, то первое, что приходит на ум, – это шарлотка. Однако попробуйте другой вариант – приготовьте насыпной яблочный пирог. Этот рецепт хорош тем, что тесто, как таковое, готовить не надо вообще. Не надо его замешивать и выдерживать, достаточно лишь просто смешать сухие ингредиенты.

Ингредиенты:

0,5 стакана муки

0,5 стакана манной крупы

0,5 стакана сахара

100 г сливочного масла

3-4 яблока

1 столовая ложка лимонного сока

2 чайные ложки разрыхлителя

1 чайная ложка молотой корицы

сахарная пудра

Приготовление

Просеянную муку соединить с манной крупой, сахаром и разрыхлителем и хорошо вымешать.

Яблоки натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком, приправить корицей и перемешать.

На дно разъемной формы натереть на мелкой терке половину нормы замороженного масла, присыпать его третью приготовленной сухой смеси и разровнять. Сверху выложить половину яблочной начинки, засыпать еще одной третью мучной смеси, уложить вторую половину начинки и засыпать оставшейся сухой смесью, поверх которой равномерно натереть на мелкой терке масло.

Выпекать около 30 минут при 180°С.

Поверхность остывшего пирога притрусить сахарной пудрой.

На заметку

Яблоки лучше использовать кисло-сладкие. Важное условие – они должны быть сочные. В таком случае пирог хорошо пропитается и не получится сухим.

В яблочную начинку можно добавить измельченные орехи и распаренный изюм.

Чтобы на поверхности пирога образовалась хрустящая корочка, за 5 минут до готовности притрусите его сахаром.

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