Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Насыпной яблочный пирог: рецепт теста, которое не нужно замешивать

Насыпной яблочный пирог: рецепт теста, которое не нужно замешивать

Credits

Пироги с фруктовыми и ягодными начинками любимы всеми, но особенно популярны пироги с яблоками, потому что печь их можно круглый год. 

Если вы ищете рецепт быстрого пирога, то первое, что приходит на ум, – это шарлотка. Однако попробуйте другой вариант – приготовьте насыпной яблочный пирог. Этот рецепт хорош тем, что тесто, как таковое, готовить не надо вообще. Не надо его замешивать и выдерживать, достаточно лишь просто смешать сухие ингредиенты.

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана муки
  • 0,5 стакана манной крупы
  • 0,5 стакана сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 3-4 яблока
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • сахарная пудра

Приготовление

Просеянную муку соединить с манной крупой, сахаром и разрыхлителем и хорошо вымешать.

Яблоки натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком, приправить корицей и перемешать.

На дно разъемной формы натереть на мелкой терке половину нормы замороженного масла, присыпать его третью приготовленной сухой смеси и разровнять. Сверху выложить половину яблочной начинки, засыпать еще одной третью мучной смеси, уложить вторую половину начинки и засыпать оставшейся сухой смесью, поверх которой равномерно натереть на мелкой терке масло.

Выпекать около 30 минут при 180°С.

Поверхность остывшего пирога притрусить сахарной пудрой.

На заметку

Яблоки лучше использовать кисло-сладкие. Важное условие – они должны быть сочные. В таком случае пирог хорошо пропитается и не получится сухим.

В яблочную начинку можно добавить измельченные орехи и распаренный изюм.

Чтобы на поверхности пирога образовалась хрустящая корочка, за 5 минут до готовности притрусите его сахаром.

Читайте также: Пирог с виноградом и яблоками

Следующая публикация