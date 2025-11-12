- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 2 мин
Насыпной яблочный пирог "Три стакана": рецепт десерта с ароматом осени
Есть десерты, которые кажутся сложными в приготовлении, но на самом деле готовятся они с той же легкостью, с которой падают осенние листья.
Один из таких — насыпной яблочный пирог «Три стакана», который завоевал TikTok и кулинарные блоги благодаря своей простоте и волшебному вкусу, и о котором рассказали на странице Ask Edith. Его не надо месить, не нужно готовить тесто, только насыпаете, чередуете слои, а затем наслаждаетесь карамельной корочкой и сочной яблочной серединкой.
Этот пирог — настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку без суеты. В нем всего три главных сухих ингредиента, одна форма и минимум усилий. Но результат — нежная, ароматная текстура с легкой хрустящей корочкой.
Ингредиенты
- сахар
- 1 стакан
- мука
- 1 стакан
- манка
- 1 стакан
- разрыхлитель
- 2 ч. л.
- сочные яблоки
- 5 шт.
- сливочное масло
- 50 г
Приготовление
В миске смешайте сахар, муку, манку и разрыхлитель.
Яблоки очистите и натрите на крупной терке.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом.
Выложите ¼ часть сухой смеси, разровняйте, затем — слой тертых яблок.
Повторяйте слои: сухая смесь — яблоки — сухая смесь — яблоки.
Завершите слоем сухой смеси, натрите сверху замороженное сливочное масло.
Выпекайте при 180°C около 50 мин, пока поверхность не станет золотистой.
После выпекания дайте пирогу немного остыть, тогда его легче нарезать на аккуратные кусочки.
Подача
Пирог идеально сочетается с горячим чаем, ароматным кофе или пряным латте. Если хочется праздничной нотки, добавьте к яблокам щепотку корицы, мускатного ореха или кардамона.
Если вы ищете десерт, который создает атмосферу домашнего уюта без всяких хлопот, этот пирог станет вашим осенним фаворитом. Сделайте его раз, и он, как аромат корицы, останется с вами навсегда.