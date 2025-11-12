Насыпной яблочный пирог "Три стакана": рецепт десерта с ароматом осени

tiktok.com_@ask_edith

Один из таких — насыпной яблочный пирог «Три стакана», который завоевал TikTok и кулинарные блоги благодаря своей простоте и волшебному вкусу, и о котором рассказали на странице Ask Edith. Его не надо месить, не нужно готовить тесто, только насыпаете, чередуете слои, а затем наслаждаетесь карамельной корочкой и сочной яблочной серединкой.

Этот пирог — настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку без суеты. В нем всего три главных сухих ингредиента, одна форма и минимум усилий. Но результат — нежная, ароматная текстура с легкой хрустящей корочкой.

Ингредиенты сахар 1 стакан мука 1 стакан манка 1 стакан разрыхлитель 2 ч. л. сочные яблоки 5 шт. сливочное масло 50 г

Приготовление

В миске смешайте сахар, муку, манку и разрыхлитель. Яблоки очистите и натрите на крупной терке. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом. Выложите ¼ часть сухой смеси, разровняйте, затем — слой тертых яблок. Повторяйте слои: сухая смесь — яблоки — сухая смесь — яблоки. Завершите слоем сухой смеси, натрите сверху замороженное сливочное масло. Выпекайте при 180°C около 50 мин, пока поверхность не станет золотистой.

После выпекания дайте пирогу немного остыть, тогда его легче нарезать на аккуратные кусочки.

Подача

Пирог идеально сочетается с горячим чаем, ароматным кофе или пряным латте. Если хочется праздничной нотки, добавьте к яблокам щепотку корицы, мускатного ореха или кардамона.

Если вы ищете десерт, который создает атмосферу домашнего уюта без всяких хлопот, этот пирог станет вашим осенним фаворитом. Сделайте его раз, и он, как аромат корицы, останется с вами навсегда.