ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
66
Время на прочтение
2 мин

Насыпной яблочный пирог "Три стакана": рецепт десерта с ароматом осени

Есть десерты, которые кажутся сложными в приготовлении, но на самом деле готовятся они с той же легкостью, с которой падают осенние листья.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
tiktok.com_@ask_edith

tiktok.com_@ask_edith

Один из таких — насыпной яблочный пирог «Три стакана», который завоевал TikTok и кулинарные блоги благодаря своей простоте и волшебному вкусу, и о котором рассказали на странице Ask Edith. Его не надо месить, не нужно готовить тесто, только насыпаете, чередуете слои, а затем наслаждаетесь карамельной корочкой и сочной яблочной серединкой.

Этот пирог — настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку без суеты. В нем всего три главных сухих ингредиента, одна форма и минимум усилий. Но результат — нежная, ароматная текстура с легкой хрустящей корочкой.

Ингредиенты

сахар
1 стакан
мука
1 стакан
манка
1 стакан
разрыхлитель
2 ч. л.
сочные яблоки
5 шт.
сливочное масло
50 г

Приготовление

  1. В миске смешайте сахар, муку, манку и разрыхлитель.

  2. Яблоки очистите и натрите на крупной терке.

  3. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом.

  4. Выложите ¼ часть сухой смеси, разровняйте, затем — слой тертых яблок.

  5. Повторяйте слои: сухая смесь — яблоки — сухая смесь — яблоки.

  6. Завершите слоем сухой смеси, натрите сверху замороженное сливочное масло.

  7. Выпекайте при 180°C около 50 мин, пока поверхность не станет золотистой.

После выпекания дайте пирогу немного остыть, тогда его легче нарезать на аккуратные кусочки.

Подача

Пирог идеально сочетается с горячим чаем, ароматным кофе или пряным латте. Если хочется праздничной нотки, добавьте к яблокам щепотку корицы, мускатного ореха или кардамона.

Если вы ищете десерт, который создает атмосферу домашнего уюта без всяких хлопот, этот пирог станет вашим осенним фаворитом. Сделайте его раз, и он, как аромат корицы, останется с вами навсегда.

Дата публикации
Количество просмотров
66
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie