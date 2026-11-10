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Наваристое мясное рагу: рецепт нежного шведского блюда в густом соусе
Мясо, которое буквально распадается на волокна, ароматный розмарин, овощи и насыщенный соус с томатами и красным вином — это шведское блюдо создано для уютного ужина.
Когда за окном холодно, очень хочется блюд, которые наполняют дом аппетитными ароматами и собирают всех за одним столом, и мясное рагу — именно такое. Это традиционное шведское мясное блюдо, в котором говядина медленно тушится с морковью, пастернаком, луком, чесноком и специями. Её секрет — в насыщенном вкусе, ведь нужно хорошо подрумянить мясо, не жалеть ароматных овощей и дать блюду достаточно времени на приготовление, об этом рассказала фудблогер Zofia Selimi.
Ингредиенты
- говяжья лопатка или другое мясо
- 1,5 кг
- сливочное масло
- 1 ст. л.
- масло
- 2 ст. л.
- морковь
- 2 шт.
- большой корень пастернака
- 1 шт.
- большой лук
- 1 шт.
- чеснок
- 4–5 зубчиков
- томатная паста
- 3–4 ст. л.
- измельченные помидоры
- 200 г
- кукурузный крахмал или пшеничная мука
- 2 ст. л.
- красное вино
- 400 мл
- свежий розмарин
- 2–3 веточки
- лавровый лист
- 4 шт.
- концентрированный говяжий бульон (или 2 бульонных кубика)
- 4 ст. л.
- соевый соус
- 1 ст. л.
- вода
- 600–700 мл
- соль
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- чёрный перец
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- свежий тимьян
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Приготовление
Нарежьте говядину крупными кусочками.
В большой сковороде или кастрюле разогрейте сливочное масло вместе с растительным маслом.
Обжарьте мясо со всех сторон до аппетитной золотистой корочки, приправьте солью и перцем, а затем переложите в глубокую кастрюлю для тушения.
Морковь и пастернак нарежьте крупными кусочками, лук — толстыми кольцами, а чеснок — тонкими ломтиками.
Обжарьте овощи на сковороде до легкого размягчения.
Переложите овощи к мясу, добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте.
Влейте красное вино, измельченные помидоры, добавьте розмарин, лавровый лист и соевый соус.
Доведите до кипения и оставьте медленно кипеть примерно на 5–10 мин.
Добавьте говяжий бульон или растворенные бульонные кубики, а затем влейте воду так, чтобы она покрывала ингредиенты.
Накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно 1,5–2 часа, пока мясо не станет мягким и нежным.
Если рагу получилось слишком жидким, разведите кукурузный крахмал или муку в небольшом количестве холодной воды и постепенно добавьте в блюдо. Если соус, наоборот, слишком густой, разбавьте его водой или бульоном.
В конце попробуйте и, при необходимости, добавьте соль и перец.
Подача
Перед подачей посыпьте блюдо свежим тимьяном. Лучше всего оно сочетается с отварным картофелем, нежным картофельным пюре или ломтиками свежего хлеба, которыми так приятно собирать густой ароматный соус.
Мясное рагу — прекрасный пример того, как простые ингредиенты и немного терпения превращаются в настоящее гастрономическое наслаждение. Здесь не нужны сложные кулинарные приёмы, только качественное мясо, ароматные овощи и медленное тушение.