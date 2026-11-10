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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
69
Время на прочтение
2 мин

Наваристое мясное рагу: рецепт нежного шведского блюда в густом соусе

Мясо, которое буквально распадается на волокна, ароматный розмарин, овощи и насыщенный соус с томатами и красным вином — это шведское блюдо создано для уютного ужина.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
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Наваристое мясное рагу instagram.com/zofias_kok

Наваристое мясное рагу instagram.com/zofias_kok / © Instagram

Когда за окном холодно, очень хочется блюд, которые наполняют дом аппетитными ароматами и собирают всех за одним столом, и мясное рагу — именно такое. Это традиционное шведское мясное блюдо, в котором говядина медленно тушится с морковью, пастернаком, луком, чесноком и специями. Её секрет — в насыщенном вкусе, ведь нужно хорошо подрумянить мясо, не жалеть ароматных овощей и дать блюду достаточно времени на приготовление, об этом рассказала фудблогер Zofia Selimi.

Ингредиенты

говяжья лопатка или другое мясо
1,5 кг
сливочное масло
1 ст. л.
масло
2 ст. л.
морковь
2 шт.
большой корень пастернака
1 шт.
большой лук
1 шт.
чеснок
4–5 зубчиков
томатная паста
3–4 ст. л.
измельченные помидоры
200 г
кукурузный крахмал или пшеничная мука
2 ст. л.
красное вино
400 мл
свежий розмарин
2–3 веточки
лавровый лист
4 шт.
концентрированный говяжий бульон (или 2 бульонных кубика)
4 ст. л.
соевый соус
1 ст. л.
вода
600–700 мл
соль
чёрный перец
свежий тимьян

Приготовление

  1. Нарежьте говядину крупными кусочками.

  2. В большой сковороде или кастрюле разогрейте сливочное масло вместе с растительным маслом.

  3. Обжарьте мясо со всех сторон до аппетитной золотистой корочки, приправьте солью и перцем, а затем переложите в глубокую кастрюлю для тушения.

  4. Морковь и пастернак нарежьте крупными кусочками, лук — толстыми кольцами, а чеснок — тонкими ломтиками.

  5. Обжарьте овощи на сковороде до легкого размягчения.

  6. Переложите овощи к мясу, добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте.

  7. Влейте красное вино, измельченные помидоры, добавьте розмарин, лавровый лист и соевый соус.

  8. Доведите до кипения и оставьте медленно кипеть примерно на 5–10 мин.

  9. Добавьте говяжий бульон или растворенные бульонные кубики, а затем влейте воду так, чтобы она покрывала ингредиенты.

  10. Накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно 1,5–2 часа, пока мясо не станет мягким и нежным.

  11. Если рагу получилось слишком жидким, разведите кукурузный крахмал или муку в небольшом количестве холодной воды и постепенно добавьте в блюдо. Если соус, наоборот, слишком густой, разбавьте его водой или бульоном.

  12. В конце попробуйте и, при необходимости, добавьте соль и перец.

Подача

Перед подачей посыпьте блюдо свежим тимьяном. Лучше всего оно сочетается с отварным картофелем, нежным картофельным пюре или ломтиками свежего хлеба, которыми так приятно собирать густой ароматный соус.

Мясное рагу — прекрасный пример того, как простые ингредиенты и немного терпения превращаются в настоящее гастрономическое наслаждение. Здесь не нужны сложные кулинарные приёмы, только качественное мясо, ароматные овощи и медленное тушение.

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