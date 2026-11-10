Наваристое мясное рагу: рецепт нежного шведского блюда в густом соусе

Наваристое мясное рагу instagram.com/zofias_kok / © Instagram

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Когда за окном холодно, очень хочется блюд, которые наполняют дом аппетитными ароматами и собирают всех за одним столом, и мясное рагу — именно такое. Это традиционное шведское мясное блюдо, в котором говядина медленно тушится с морковью, пастернаком, луком, чесноком и специями. Её секрет — в насыщенном вкусе, ведь нужно хорошо подрумянить мясо, не жалеть ароматных овощей и дать блюду достаточно времени на приготовление, об этом рассказала фудблогер Zofia Selimi.

Ингредиенты говяжья лопатка или другое мясо 1,5 кг сливочное масло 1 ст. л. масло 2 ст. л. морковь 2 шт. большой корень пастернака 1 шт. большой лук 1 шт. чеснок 4–5 зубчиков томатная паста 3–4 ст. л. измельченные помидоры 200 г кукурузный крахмал или пшеничная мука 2 ст. л. красное вино 400 мл свежий розмарин 2–3 веточки лавровый лист 4 шт. концентрированный говяжий бульон (или 2 бульонных кубика) 4 ст. л. соевый соус 1 ст. л. вода 600–700 мл соль чёрный перец свежий тимьян

Приготовление

Нарежьте говядину крупными кусочками. В большой сковороде или кастрюле разогрейте сливочное масло вместе с растительным маслом. Обжарьте мясо со всех сторон до аппетитной золотистой корочки, приправьте солью и перцем, а затем переложите в глубокую кастрюлю для тушения. Морковь и пастернак нарежьте крупными кусочками, лук — толстыми кольцами, а чеснок — тонкими ломтиками. Обжарьте овощи на сковороде до легкого размягчения. Переложите овощи к мясу, добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте. Влейте красное вино, измельченные помидоры, добавьте розмарин, лавровый лист и соевый соус. Доведите до кипения и оставьте медленно кипеть примерно на 5–10 мин. Добавьте говяжий бульон или растворенные бульонные кубики, а затем влейте воду так, чтобы она покрывала ингредиенты. Накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно 1,5–2 часа, пока мясо не станет мягким и нежным. Если рагу получилось слишком жидким, разведите кукурузный крахмал или муку в небольшом количестве холодной воды и постепенно добавьте в блюдо. Если соус, наоборот, слишком густой, разбавьте его водой или бульоном. В конце попробуйте и, при необходимости, добавьте соль и перец.

Подача

Перед подачей посыпьте блюдо свежим тимьяном. Лучше всего оно сочетается с отварным картофелем, нежным картофельным пюре или ломтиками свежего хлеба, которыми так приятно собирать густой ароматный соус.

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Мясное рагу — прекрасный пример того, как простые ингредиенты и немного терпения превращаются в настоящее гастрономическое наслаждение. Здесь не нужны сложные кулинарные приёмы, только качественное мясо, ароматные овощи и медленное тушение.

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