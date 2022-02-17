Наваристый курбан: рецепт от Андрея Величко

Такое блюдо нужно есть горячим, с острым перцем и запивать красным местным вином.

Такое популярное блюдо, как курбан, у нас в Бессарабии имеет несколько разновидностей. И отличаются они даже не нюансами - это совершенно разные блюда. Так, это может быть и прозрачный суп, и томленое мясо на подобии горячей кавармы, и некий аналог плова в виде казана с рисом, булгуром и мясными кусочками ягненка. Так почему же все эти кардинально разные блюда имеют одно и то же название - "курбан"?

А все дело в том, что Бессарабия, так или иначе, имела тесные связи с Востоком и его традициями, а корни некоторых народов, проживающих тут сегодня, уходят далеко в Азию. В исламе есть такой праздник - "курбан-байрам", что можно условно перевести как "праздник жертвоприношения". История этого религиозного праздника очень символична, но суть в том, что в этот день приносят в жертву ягненка. Так и в Бессарабии закрепилось - если готовят ягненка, а особенно на праздник, как, например, в Георгиев день, 6 мая, то варят из него курбан.

Но почему рецепты курбана у нас разные и как они связаны? Во-первых, это блюдо из ягненка или взрослого барашка, а во-вторых, это зачастую блюдо, приготовленное в казане. Вот теперь все становится на свои места - и логично видеть и курбан в виде прозрачного супа типа шурпы, и курбан в виде плова с булгуром. Поэтому, чтобы не путаться, местные называют эти блюда курбан-суп, или курбан-чорба в первом случае и курбан-бургур во втором.

Я расскажу о том, как меня научили готовить прозрачный курбан, он же курбан-суп, мои друзья из Бессарабии. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:

3 кг ягненка (грудинка, голяшки, шея)

6−8 картофелин

2−3 моркови

4−5 головок белого репчатого лука

1 корень сельдерея

2 ч. л. мирудии

1 ч. л. чубрицы

1 ч. л. мяты гюзум

соль, перец

для сервировки:

свежая зелень (кинза, петрушка, мята)

домашний белый хлеб

смесь специй "яркая соль", или паприка, мирудия и соль

Шаг 1

Необходимо подготовить мясо. Как уже указано в ингредиентах, лучше для этого блюда использовать ягненка молодого, возрастом до года, а части лучше выбрать менее "премиальные" - те, в которых побольше соединительной ткани, костей и хрящей. Ведь это коллаген, а из него получается тот самый навар, от которого губы слипаются.

Разделив мясо на куски среднего размера, заливаем его холодной водой в соотношении 1 к 3. Если это 3 кг мяса, то нужно 9 литров воды. Далее варим хороший бульон: снимаем пену, аккуратно следим за огнем, чтобы не перекипело и бульон ни в коем случае не стал мутным. Обязательно присаливаем и добавляем специи.

Шаг 2

Примерно через часа полтора-два после легкого, "пузырькового" кипения бульон станет уже довольно насыщенным. Самое время забрасывать овощи, причем картофель и лук целиком, а морковь и сельдерей можно порезать крупными, трехсантиметровыми кусками. Осталось варить не более часа, пока не будут готовы овощи, а мясо не начнет отделяться от костей. Попробуйте на вкус: это должна быть насыщенная прозрачная жидкость с ароматом специй - мяты и чабера. Если все так, и губы после пробы просто-таки слипаются, пора переходить к сервировке.

Шаг 3

Подаем к столу. Если вы хотите подавать порционно, то по тарелкам удобно разложить по одной целой картофелине и по несколько кусочков моркови и сельдерея. Конечно, обязательно добавить и по куску томленого разваренного мяса и залить это все прозрачным бульоном. Посыпать рубленной зеленью и подать подсушенный хлеб, который посыпают смесью специй "яркая соль". Это аналог болгарской специи "шарена сол" - смесь соли с паприкой, мирудией и иногда молотым острым перцем.

Такое блюдо нужно есть горячим, с острым перцем и запивать красным местным вином. Также очень эффектно подать отдельно мясо с овощами на общем блюде в центр стола, а каждому едоку дать бульон в чашке. Но это уже зависит от формата и настроения.

Как по мне, идеальный наваристый курбан получается, если использовать такие три части ягненка: голяшки, грудинку и шею. Причем обязательно с костями, жилками и хрящиками.

Если вам повезло и с ягненком были его потрошки, то курбан от них станет вдвойне вкуснее. Не стесняйтесь добавлять легкое или почки - они придают блюду характер. Но есть и отдельное блюдо из потрошков - шкембе чорба. Его рецепт я описывать не буду, но поверьте, это безумно вкусно, особенно с болгарской мятой гюзум, жгучим перцем и свежей кинзой.

Андрей Величко - один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни". На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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