Не хуже, чем в ресторане: как приготовить спринг-роллы в домашних условиях

Это популярное блюдо присутствует во всех кухнях стран Юго-Восточной Азии. Его можно приготовить самому, но для этого придется запастись специфическими ингредиентами.

Если вам нравится кухня стран Юго-Восточной Азии, то вы точно любите спринг-роллы. Приготовить их дома не слишком сложно, они получатся потрясающе хрустящими и золотистыми, а с начинкой и соусом можно поэкспериментировать.

Ингредиенты

Начинка

оливковое масло - 1 ст. л.

чеснок - 2 зубчика

свиной фарш - 400 г (можно заменить курицей или индейкой)

сушеные грибы шиитаке - 6 шт. (можно заменить на 8 свежих грибов)

морковь - 1 большая или 2 маленькие

ростки фасоли - 1,5 стакана

зеленая капуста - 80 г

кукурузная мука или кукурузный крахмал - 1 ч. л.

устричный соус - 1,5 ст. л.

соевый соус - 2 ч. л.

Роллы

тесто для спринг-роллов - 15-20 листов для блинчиков

кукурузная мука - 2 ч. л.

вода - 1 ст. л.

растительное масло для жарки

Кисло-сладкий соус

кукурузная мука или кукурузный крахмал - 2 ч. л.

вода - 2 ст. л.

яблочный уксус - 0,5 стакана

коричневый сахар - треть стакана (регулируйте по вкусу)

томатный кетчуп - 2 ст. л.

соевый соус - 2 ч. л.

Подготовка

Мелко нарежьте чеснок.

Замочите сушеные грибы в кипящей воде.

Натрите морковь.

Нарежьте капусту.

Разморозьте тесто.

Приготовление

Начинка

Разогрейте масло в сковороде или воке на сильном огне. Добавьте чеснок, быстро перемешайте, затем добавьте свинину. Готовьте мясо, разбивая комки, пока оно не побелеет.

Добавьте морковь, ростки фасоли, капусту и грибы. Готовьте в течение 3 минут. Добавьте кукурузную муку, соевый соус и устричный соус, готовьте 1 минуту, пока не испарится жидкость. Начинка не должна быть водянистой.

Обязательно охладите начинку перед приготовлением роллов.

Роллы

Смешайте кукурузную муку и воду.

Аккуратно снимите один лист теста для спринг-ролла, остальные держите накрытыми влажным кухонным полотенцем.

Поместите лист гладкой стороной вниз в положение ромба. На нижнюю часть положите десертную ложку начинки с большой горкой. Сверните наполовину, загните стороны внутрь, затем скрутите. Склейте конверт приготовленной смесью кукурузной муки и воды.

Налейте в вок или большую кастрюлю достаточно масла, чтобы оно в два раза превышало высоту спринг-роллов. Нагрейте на среднем огне.

Осторожно поместите спринг-роллы в масло (примерно по 4–5 за раз) и готовьте, периодически переворачивая, до золотистого цвета — примерно 1,5-2 минуты. Переложите на бумажные полотенца, чтобы лишнее масло стекло.

Кисло-сладкий соус

Смешайте ингредиенты в небольшой кастрюле на среднем огне. Доведите до кипения, регулярно помешивая, затем варите, пока смесь не загустеет, около 3–5 минут.

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