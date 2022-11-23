Не хуже, чем в ресторане: как приготовить спринг-роллы в домашних условиях

Это популярное блюдо присутствует во всех кухнях стран Юго-Восточной Азии. Его можно приготовить самому, но для этого придется запастись специфическими ингредиентами.
Если вам нравится кухня стран Юго-Восточной Азии, то вы точно любите спринг-роллы. Приготовить их дома не слишком сложно, они получатся потрясающе хрустящими и золотистыми, а с начинкой и соусом можно поэкспериментировать.
Ингредиенты
Начинка
- оливковое масло - 1 ст. л.
- чеснок - 2 зубчика
- свиной фарш - 400 г (можно заменить курицей или индейкой)
- сушеные грибы шиитаке - 6 шт. (можно заменить на 8 свежих грибов)
- морковь - 1 большая или 2 маленькие
- ростки фасоли - 1,5 стакана
- зеленая капуста - 80 г
- кукурузная мука или кукурузный крахмал - 1 ч. л.
- устричный соус - 1,5 ст. л.
- соевый соус - 2 ч. л.
Роллы
- тесто для спринг-роллов - 15-20 листов для блинчиков
- кукурузная мука - 2 ч. л.
- вода - 1 ст. л.
- растительное масло для жарки
Кисло-сладкий соус
- кукурузная мука или кукурузный крахмал - 2 ч. л.
- вода - 2 ст. л.
- яблочный уксус - 0,5 стакана
- коричневый сахар - треть стакана (регулируйте по вкусу)
- томатный кетчуп - 2 ст. л.
- соевый соус - 2 ч. л.
Подготовка
- Мелко нарежьте чеснок.
- Замочите сушеные грибы в кипящей воде.
- Натрите морковь.
- Нарежьте капусту.
- Разморозьте тесто.
Приготовление
Начинка
Разогрейте масло в сковороде или воке на сильном огне. Добавьте чеснок, быстро перемешайте, затем добавьте свинину. Готовьте мясо, разбивая комки, пока оно не побелеет.
Добавьте морковь, ростки фасоли, капусту и грибы. Готовьте в течение 3 минут. Добавьте кукурузную муку, соевый соус и устричный соус, готовьте 1 минуту, пока не испарится жидкость. Начинка не должна быть водянистой.
Обязательно охладите начинку перед приготовлением роллов.
Роллы
Смешайте кукурузную муку и воду.
Аккуратно снимите один лист теста для спринг-ролла, остальные держите накрытыми влажным кухонным полотенцем.
Поместите лист гладкой стороной вниз в положение ромба. На нижнюю часть положите десертную ложку начинки с большой горкой. Сверните наполовину, загните стороны внутрь, затем скрутите. Склейте конверт приготовленной смесью кукурузной муки и воды.
Налейте в вок или большую кастрюлю достаточно масла, чтобы оно в два раза превышало высоту спринг-роллов. Нагрейте на среднем огне.
Осторожно поместите спринг-роллы в масло (примерно по 4–5 за раз) и готовьте, периодически переворачивая, до золотистого цвета — примерно 1,5-2 минуты. Переложите на бумажные полотенца, чтобы лишнее масло стекло.
Кисло-сладкий соус
Смешайте ингредиенты в небольшой кастрюле на среднем огне. Доведите до кипения, регулярно помешивая, затем варите, пока смесь не загустеет, около 3–5 минут.
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