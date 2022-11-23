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Не хуже, чем в ресторане: как приготовить спринг-роллы в домашних условиях

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
102
Время на прочтение
2 мин
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Не хуже, чем в ресторане: как приготовить спринг-роллы в домашних условиях

Фото: Credits

Это популярное блюдо присутствует во всех кухнях стран Юго-Восточной Азии. Его можно приготовить самому, но для этого придется запастись специфическими ингредиентами.

Если вам нравится кухня стран Юго-Восточной Азии, то вы точно любите спринг-роллы. Приготовить их дома не слишком сложно, они получатся потрясающе хрустящими и золотистыми, а с начинкой и соусом можно поэкспериментировать. 

Ингредиенты

Начинка

  • оливковое масло - 1 ст. л.
  • чеснок - 2 зубчика       
  • свиной фарш -  400 г (можно заменить курицей или индейкой)
  • сушеные грибы шиитаке - 6 шт. (можно заменить на 8 свежих грибов) 
  • морковь - 1 большая или 2 маленькие
  • ростки фасоли - 1,5 стакана 
  • зеленая капуста - 80 г
  • кукурузная мука или кукурузный крахмал - 1 ч. л.
  • устричный соус - 1,5 ст. л.
  • соевый соус - 2 ч. л.

Роллы

  • тесто для спринг-роллов - 15-20 листов для блинчиков 
  • кукурузная мука - 2 ч. л.
  • вода - 1 ст. л.
  • растительное масло для жарки

Кисло-сладкий соус

  • кукурузная мука или кукурузный крахмал - 2 ч. л.
  •  вода - 2 ст. л.
  • яблочный уксус - 0,5 стакана
  • коричневый сахар - треть стакана (регулируйте по вкусу)
  • томатный кетчуп - 2 ст. л.
  • соевый соус - 2 ч. л.

Подготовка 

  • Мелко нарежьте чеснок. 
  • Замочите сушеные грибы в кипящей воде. 
  • Натрите морковь. 
  • Нарежьте капусту. 
  • Разморозьте тесто. 

Приготовление

Начинка

Разогрейте масло в сковороде или воке на сильном огне. Добавьте чеснок, быстро перемешайте, затем добавьте свинину. Готовьте мясо, разбивая комки, пока оно не побелеет.
Добавьте морковь, ростки фасоли, капусту и грибы. Готовьте в течение 3 минут. Добавьте кукурузную муку, соевый соус и устричный соус, готовьте 1 минуту, пока не испарится жидкость. Начинка не должна быть водянистой. 
Обязательно охладите начинку перед приготовлением роллов. 

Роллы

Смешайте кукурузную муку и воду.
Аккуратно снимите один лист теста для спринг-ролла, остальные держите накрытыми влажным кухонным полотенцем.
Поместите лист гладкой стороной вниз в положение ромба. На нижнюю часть положите десертную ложку начинки с большой горкой. Сверните наполовину, загните стороны внутрь, затем скрутите. Склейте конверт приготовленной смесью кукурузной муки и воды. 
Налейте в вок или большую кастрюлю достаточно масла, чтобы оно в два раза превышало высоту спринг-роллов. Нагрейте на среднем огне. 
Осторожно поместите спринг-роллы в масло (примерно по 4–5 за раз) и готовьте, периодически переворачивая, до золотистого цвета — примерно 1,5-2 минуты. Переложите на бумажные полотенца, чтобы лишнее масло стекло.

Кисло-сладкий соус

Смешайте ингредиенты в небольшой кастрюле на среднем огне. Доведите до кипения, регулярно помешивая, затем варите, пока смесь не загустеет, около 3–5 минут.

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Дата публикации
Просмотры
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