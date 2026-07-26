Не выбрасывайте кожуру арбуза: какие вкусные блюда можно из нее приготовить

Что приготовить из кожицы арбуза / © Unsplash

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Обычно финал у арбуза один: сочная красная мякоть исчезает за считанные минуты, а кожура сразу отправляется на мусор. Но не стоит выбрасывать арбузную корку, пока не попробуете вкусные рецепты из нее. Рассказываем, что приготовить из арбузной кожуры.

Советами поделились Petit Chef.

Что приготовить из кожуры от арбуза: вкусные идеи

Эксперты безотходного кулинарного движения убеждают, что эта белая, хрустящая и слегка сладковатая часть плода — готовый ценный ингредиент для оригинальных летних блюд. Возникает логичный вопрос: можно ли есть арбузную шкурку?

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Да, можно, но употреблять стоит не весь плод. Наибольшую пользу и вкус имеет белая прослойка между зеленой кожурой арбуза и розовой мякотью. Она имеет нейтральный привкус, отлично впитывает специи и подходит как для соленых, так и для сладких рецептов.

Главное правило безопасности и вкуса — правильная предварительная обработка. Наружную твердую зеленую кожуру обязательно срежьте. Инструкция по подготовке проста:

Тщательно помойте арбуз. Срежьте зеленую кожуру. Оставьте белую прослойку. Отделите розовую мякоть. Чистую белую кожу храните в холодильнике в течение нескольких дней.

Маринованная арбузная кожура для салатов: рецепт

Один из самых удачных способов приготовить арбузную кожу — замариновать ее. На выходе получается аналог маринованных огурцов, но с более нежным и выразительным оттенком. Для этого белую часть нарезают соломкой и складывают в банку с уксусом, водой, солью, щепоткой сахара и специями.

Добавьте перец, лавровый лист, семена горчицы, имбирь или чили. После нескольких часов в холодильнике закуска становится хрустящей и прекрасно дополняет сыры, бутерброды и салаты.

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А для тех, кому не хочется даже включать духовку, подойдет быстрый экспресс-маринад: приправьте тонкую соломку лимоном, оливковым маслом, солью, перцем и мятой, после чего поставьте в холодильник на 30 минут.

Жареная арбузная кожура

Малоизвестный, но вкусный рецепт, — жареная арбузная кожура. Белую часть нарезают полосками и обжаривают как обычные овощи с растительным маслом, чесноком и специями.

При термообработке консистенция меняется и становится более мягкой. Так у вас получится гарнир к рыбе или мясу.

Варенье из арбузной кожуры

Для любителей сладкого настоящим открытием станет варенье. Кусочки белой кожуры проваривают с сахаром, лимоном, ванилью или корицей.

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В процессе варки масса размягчается и превращается в десерт с нежным вкусом, который хорошо сочетается с хлебом, йогуртом или свежим сыром.

Это также отличный способ утилизировать большие объемы обрезков арбуза.

Благодаря нейтральному вкусу белая часть арбуза не портит общий ансамбль блюд. Среди других оригинальных идей кулинары предлагают натирать арбузную кожуру в салаты, добавлять кубиками в смузи с лимоном и мятой, готовить кисло-сладкий чатни со специями и уксусом, делать конфи с сахаром и лимонной цедрой, добавлять в летние соки и тонко нарезать с соевым соусом и кунжутом.

Выбрасывать арбузные шкурки — привычная, но расточительная привычка. Благодаря нескольким простым шагам потенциальные отходы превращаются в оригинальное и экологичное блюдо на летнем столе.

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Белое пятно на арбузе: можно ли его есть

Напомним, светлый участок на арбузе — полевая метка, образуется там, где плод лежал на земле без доступа солнца. Если она одна, твердая и гладкая, это нормально.

Но ее цвет и размер свидетельствуют о качестве: маленькое или слишком белое пятно указывает на незрелый плод без вкусна, а насыщенно-желтая или оранжевая — гарантирует долгое созревание и сладкую мякоть. В то же время наличие нескольких мягких, серых пятен с налетом или слизью является признаком гнили и порчи.

Внешний вид остальной шкурки также подсказывает состояние плода. На высокое содержание сахара указывают густая сухая коричневая паутинка от опыления пчелами, темно-зеленая матовая поверхность, а также круглая форма плода. В свою очередь, удлиненные и слишком легкие арбузы обычно оказываются водянистыми и пресными.

Чтобы выбрать идеальный арбуз, ищите экземпляр с большим желтым пятном, матовой шкуркой с паутинкой и сухим морщинистым хвостиком. Выбирайте самый тяжелый среди одинаковых по размеру плодов и постучите по нему: спелый арбуз отзовется громким, четким и звонким басом.

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