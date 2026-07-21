ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Нектарин запеченный с творогом: рецепт изысканного десерта

Это вкусный, простой и полезный десерт.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
55 ккал
Комментарии
Нектарин запеченный с творогом: рецепт изысканного десерта

Нектарин запеченный с творогом: рецепт изысканного десерта / © Credits

Отлично подойдет как для романтического ужина, так и для семейного чаепития.

Ингредиенты

нектарин крупный
2 шт.
творог
70 г
мед
1-2 ч. л. (в начинку) + для подачи
грецкие орехи
1 ст. л.

  1. Нектарин помойте, обсушите бумажным полотенцем, разрежьте на две части и немного углубите серединку ложкой.

  2. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и мелко нарежьте.

  3. В миску выложите мякоть из середины нектарина, творог, мед и перемешайте.

  4. Наполните каждую половинку нектарина творожной массой и выложите на противень.

  5. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 8-12 минут до мягкости фрукта.

  6. Перед подачей десерта полейте его медом, посыпьте орехами и украсьте листочками мяты.

Советы:

  • Творог используйте любой, но обязательно мягкий.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie