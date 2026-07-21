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Нектарин запеченный с творогом: рецепт изысканного десерта
Это вкусный, простой и полезный десерт.
Отлично подойдет как для романтического ужина, так и для семейного чаепития.
Ингредиенты
- нектарин крупный
- 2 шт.
- творог
- 70 г
- мед
- 1-2 ч. л. (в начинку) + для подачи
- грецкие орехи
- 1 ст. л.
Нектарин помойте, обсушите бумажным полотенцем, разрежьте на две части и немного углубите серединку ложкой.
Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и мелко нарежьте.
В миску выложите мякоть из середины нектарина, творог, мед и перемешайте.
Наполните каждую половинку нектарина творожной массой и выложите на противень.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 8-12 минут до мягкости фрукта.
Перед подачей десерта полейте его медом, посыпьте орехами и украсьте листочками мяты.
Советы:
Творог используйте любой, но обязательно мягкий.