Немецкая овощная паста: рецепт идеального дополнения к вашим блюдам
В каждой немецкой кухне точно найдется хотя бы одна такая баночка. Не с икрой и не с джемом, а с овощной пастой, рецепт которой передают из поколения в поколение.
Это вкус настоящего домашнего бульона, который начинается не с кубика, а с хороших овощей. Традиционно ее хранят в холодильнике неделями, даже месяцами. Достаточно лишь чайной ложки и ваш суп, соус или ризотто приобретают глубину, как в ресторане Michelin, об этом рассказали на странице germanmomkitchen.
Если вы привыкли к магазинным кубикам или порошковым смесям, забудьте теперь о них. Домашняя овощная паста — это не специя, а концентрированная эссенция овощей. В ней — только свежая морковь, сельдерей, корень петрушки, лук, немного чеснока, зелень и каменная соль. Никаких усилителей, ароматизаторов или консервантов.
Ингредиенты
- морковь
- 250 г
- сельдерей (корень)
- 200 г
- порей
- 150 г
- корень петрушки или пастернака
- 100 г
- лук
- 2 шт.
- чеснок
- 2-3 зубчика
- петрушка
- ½ пучка
- вяленые томаты
- 30-50 г
- соль
- 200-220 г (примерно ¼ веса овощей)
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- любисток
- 1 ч. л
Приготовление
Помойте, очистите и нарежьте овощи.
Измельчите все в блендере до влажной зернистой пасты.
Добавьте соль и, если хотите, оливковое масло, хорошо перемешайте.
Оставьте на 10-15 мин, чтобы овощи пустили сок.
Переложите в стерилизованные баночки, плотно закройте.
Храните в холодильнике 2-3 месяца, иногда и дольше.
Использование
Если 1 ч. л пасты залить 250 мл кипятка, получите готовый ароматный овощной бульон, который можно добавлять в супы, каши, рагу, пасту или соусы для насыщенного вкуса.
Овощная паста — это больше, чем рецепт. Это философия простоты, уважения к продуктам и заботы о себе. В мире, где все становится быстрым и искусственным, она напоминает, что настоящий вкус требует только времени и искренности.