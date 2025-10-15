ТСН в социальных сетях

Рецепты
177
1 мин

Немецкая овощная паста: рецепт идеального дополнения к вашим блюдам

В каждой немецкой кухне точно найдется хотя бы одна такая баночка. Не с икрой и не с джемом, а с овощной пастой, рецепт которой передают из поколения в поколение.

Станислава Бондаренко
45 минут
79 ккал
Немецкая овощная паста: рецепт идеального дополнения к вашим блюдам / © Credits

Это вкус настоящего домашнего бульона, который начинается не с кубика, а с хороших овощей. Традиционно ее хранят в холодильнике неделями, даже месяцами. Достаточно лишь чайной ложки и ваш суп, соус или ризотто приобретают глубину, как в ресторане Michelin, об этом рассказали на странице germanmomkitchen.

Если вы привыкли к магазинным кубикам или порошковым смесям, забудьте теперь о них. Домашняя овощная паста — это не специя, а концентрированная эссенция овощей. В ней — только свежая морковь, сельдерей, корень петрушки, лук, немного чеснока, зелень и каменная соль. Никаких усилителей, ароматизаторов или консервантов.

Ингредиенты

морковь
250 г
сельдерей (корень)
200 г
порей
150 г
корень петрушки или пастернака
100 г
лук
2 шт.
чеснок
2-3 зубчика
петрушка
½ пучка
вяленые томаты
30-50 г
соль
200-220 г (примерно ¼ веса овощей)
оливковое масло
2 ст. л.
любисток
1 ч. л

Приготовление

  1. Помойте, очистите и нарежьте овощи.

  2. Измельчите все в блендере до влажной зернистой пасты.

  3. Добавьте соль и, если хотите, оливковое масло, хорошо перемешайте.

  4. Оставьте на 10-15 мин, чтобы овощи пустили сок.

  5. Переложите в стерилизованные баночки, плотно закройте.

  6. Храните в холодильнике 2-3 месяца, иногда и дольше.

Использование

Если 1 ч. л пасты залить 250 мл кипятка, получите готовый ароматный овощной бульон, который можно добавлять в супы, каши, рагу, пасту или соусы для насыщенного вкуса.

Овощная паста — это больше, чем рецепт. Это философия простоты, уважения к продуктам и заботы о себе. В мире, где все становится быстрым и искусственным, она напоминает, что настоящий вкус требует только времени и искренности.

177
