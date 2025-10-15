Немецкая овощная паста: рецепт идеального дополнения к вашим блюдам / © Credits

Это вкус настоящего домашнего бульона, который начинается не с кубика, а с хороших овощей. Традиционно ее хранят в холодильнике неделями, даже месяцами. Достаточно лишь чайной ложки и ваш суп, соус или ризотто приобретают глубину, как в ресторане Michelin, об этом рассказали на странице germanmomkitchen.

Если вы привыкли к магазинным кубикам или порошковым смесям, забудьте теперь о них. Домашняя овощная паста — это не специя, а концентрированная эссенция овощей. В ней — только свежая морковь, сельдерей, корень петрушки, лук, немного чеснока, зелень и каменная соль. Никаких усилителей, ароматизаторов или консервантов.

Ингредиенты морковь 250 г сельдерей (корень) 200 г порей 150 г корень петрушки или пастернака 100 г лук 2 шт. чеснок 2-3 зубчика петрушка ½ пучка вяленые томаты 30-50 г соль 200-220 г (примерно ¼ веса овощей) оливковое масло 2 ст. л. любисток 1 ч. л

Приготовление

Помойте, очистите и нарежьте овощи. Измельчите все в блендере до влажной зернистой пасты. Добавьте соль и, если хотите, оливковое масло, хорошо перемешайте. Оставьте на 10-15 мин, чтобы овощи пустили сок. Переложите в стерилизованные баночки, плотно закройте. Храните в холодильнике 2-3 месяца, иногда и дольше.

Использование

Если 1 ч. л пасты залить 250 мл кипятка, получите готовый ароматный овощной бульон, который можно добавлять в супы, каши, рагу, пасту или соусы для насыщенного вкуса.

Овощная паста — это больше, чем рецепт. Это философия простоты, уважения к продуктам и заботы о себе. В мире, где все становится быстрым и искусственным, она напоминает, что настоящий вкус требует только времени и искренности.