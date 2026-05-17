Немы — это хрустящие жареные роллы из рисовой бумаги, наполненные мясом, морепродуктами и ароматными овощами. Они давно стали кулинарной классикой Вьетнама, которая уверенно завоевала домашние кухни по всему миру. И теперь этот вкус легко воссоздать дома из простых ингредиентов и нескольких понятных шагов, а как это сделать рассказали на странице leocoookss.

Ингредиенты

свиной фарш 400 г

очищенные креветки 150-200 г

стеклянная лапша (фунчоза) 70 г

морковь 1 шт.

лук 1 шт.

зеленый лук

грибы моэр или шиитаке 4-5 шт.

яйцо 1 шт.

рисовая бумага

рыбный соус 3-4 ст. л

соль

черный перец

масло

Приготовление

Грибы залить кипятком и оставить примерно на 10 мин, после чего мелко нарезать. Фунчозу замочить в воде на 10-15 мин, пока она станет мягкой, затем отцедить и нарезать. В большой миске смешать фарш, мелко нарезанные креветки, морковь, оба вида лука, грибы, лапшу, яйцо, рыбный соус, соль и перец. Массу нужно хорошо вымешать руками до однородной текстуры. Каждый лист быстро смочить в воде, чтобы он стал мягким и гибким. На край листа выложить примерно 1-1,5 ст. л начинки. Аккуратно подвернуть края и плотно свернуть рулетиком. Немы можно приготовить несколькими способами. Жарка (фритюр или сковорода) — 5-7 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Духовка — при 200°C, 20-25 мин. Выложить на пергамент, смазать маслом и перевернуть один раз. Фритюр — при 190°C, 10-12 мин, затем перевернуть и готовить еще 5-7 мин до хруста.

Вьетнамский соус для немов

Ингредиенты

рыбный соус 3 ст. л

сахар 1-2 ст. л

теплая вода 1 стакан

рисовый уксус 1 ст. л

чеснок

ломтик лимона

Приготовление

Все ингредиенты смешать до полного растворения сахара. Соус должен получиться одновременно сладковатым, кисловатым и пикантным.

Немы — больше, чем просто жареные роллы, это сочетание текстур, ароматов и кулинарной философии Вьетнама, которое легко воспроизвести дома. Они не требуют сложной техники приготовления, но дают ощущение ресторанного блюда — хрустящего снаружи и сочного внутри.

