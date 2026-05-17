Немы — рецепт жареных вьетнамских роллов со свининой и креветками
Вьетнамская кухня это баланс текстур, ароматов и контрастов, а немы — яркий пример этого подхода. Хрустящая оболочка из рисовой бумаги скрывает сочную начинку из свинины, креветок, лапши фунчоза, грибов и свежих овощей.
Немы — это хрустящие жареные роллы из рисовой бумаги, наполненные мясом, морепродуктами и ароматными овощами. Они давно стали кулинарной классикой Вьетнама, которая уверенно завоевала домашние кухни по всему миру. И теперь этот вкус легко воссоздать дома из простых ингредиентов и нескольких понятных шагов.
Немы
Ингредиенты
свиной фарш 400 г
очищенные креветки 150-200 г
стеклянная лапша (фунчоза) 70 г
морковь 1 шт.
лук 1 шт.
зеленый лук
грибы моэр или шиитаке 4-5 шт.
яйцо 1 шт.
рисовая бумага
рыбный соус 3-4 ст. л
соль
черный перец
масло
Приготовление
Грибы залить кипятком и оставить примерно на 10 мин, после чего мелко нарезать.
Фунчозу замочить в воде на 10-15 мин, пока она станет мягкой, затем отцедить и нарезать.
В большой миске смешать фарш, мелко нарезанные креветки, морковь, оба вида лука, грибы, лапшу, яйцо, рыбный соус, соль и перец.
Массу нужно хорошо вымешать руками до однородной текстуры.
Каждый лист быстро смочить в воде, чтобы он стал мягким и гибким.
На край листа выложить примерно 1-1,5 ст. л начинки.
Аккуратно подвернуть края и плотно свернуть рулетиком.
Немы можно приготовить несколькими способами. Жарка (фритюр или сковорода) — 5-7 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Духовка — при 200°C, 20-25 мин. Выложить на пергамент, смазать маслом и перевернуть один раз. Фритюр — при 190°C, 10-12 мин, затем перевернуть и готовить еще 5-7 мин до хруста.
Вьетнамский соус для немов
Ингредиенты
рыбный соус 3 ст. л
сахар 1-2 ст. л
теплая вода 1 стакан
рисовый уксус 1 ст. л
чеснок
ломтик лимона
Приготовление
Все ингредиенты смешать до полного растворения сахара. Соус должен получиться одновременно сладковатым, кисловатым и пикантным.
Немы — больше, чем просто жареные роллы, это сочетание текстур, ароматов и кулинарной философии Вьетнама, которое легко воспроизвести дома. Они не требуют сложной техники приготовления, но дают ощущение ресторанного блюда — хрустящего снаружи и сочного внутри.