ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
66
Время на прочтение
2 мин

Немы — рецепт жареных вьетнамских роллов со свининой и креветками

Вьетнамская кухня это баланс текстур, ароматов и контрастов, а немы — яркий пример этого подхода. Хрустящая оболочка из рисовой бумаги скрывает сочную начинку из свинины, креветок, лапши фунчоза, грибов и свежих овощей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Неми

Неми / © Credits

Немы — это хрустящие жареные роллы из рисовой бумаги, наполненные мясом, морепродуктами и ароматными овощами. Они давно стали кулинарной классикой Вьетнама, которая уверенно завоевала домашние кухни по всему миру. И теперь этот вкус легко воссоздать дома из простых ингредиентов и нескольких понятных шагов, а как это сделать рассказали на странице leocoookss.

Немы

Ингредиенты

  • свиной фарш 400 г

  • очищенные креветки 150-200 г

  • стеклянная лапша (фунчоза) 70 г

  • морковь 1 шт.

  • лук 1 шт.

  • зеленый лук

  • грибы моэр или шиитаке 4-5 шт.

  • яйцо 1 шт.

  • рисовая бумага

  • рыбный соус 3-4 ст. л

  • соль

  • черный перец

  • масло

Приготовление

  1. Грибы залить кипятком и оставить примерно на 10 мин, после чего мелко нарезать.

  2. Фунчозу замочить в воде на 10-15 мин, пока она станет мягкой, затем отцедить и нарезать.

  3. В большой миске смешать фарш, мелко нарезанные креветки, морковь, оба вида лука, грибы, лапшу, яйцо, рыбный соус, соль и перец.

  4. Массу нужно хорошо вымешать руками до однородной текстуры.

  5. Каждый лист быстро смочить в воде, чтобы он стал мягким и гибким.

  6. На край листа выложить примерно 1-1,5 ст. л начинки.

  7. Аккуратно подвернуть края и плотно свернуть рулетиком.

  8. Немы можно приготовить несколькими способами. Жарка (фритюр или сковорода) — 5-7 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Духовка — при 200°C, 20-25 мин. Выложить на пергамент, смазать маслом и перевернуть один раз. Фритюр — при 190°C, 10-12 мин, затем перевернуть и готовить еще 5-7 мин до хруста.

Вьетнамский соус для немов

Ингредиенты

  • рыбный соус 3 ст. л

  • сахар 1-2 ст. л

  • теплая вода 1 стакан

  • рисовый уксус 1 ст. л

  • чеснок

  • ломтик лимона

Приготовление

  1. Все ингредиенты смешать до полного растворения сахара. Соус должен получиться одновременно сладковатым, кисловатым и пикантным.

Немы — больше, чем просто жареные роллы, это сочетание текстур, ароматов и кулинарной философии Вьетнама, которое легко воспроизвести дома. Они не требуют сложной техники приготовления, но дают ощущение ресторанного блюда — хрустящего снаружи и сочного внутри.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
66
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie