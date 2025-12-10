Необычные праздничные бутерброды: рецепт интересной закуски

Необычные бутерброды tiktok.com_@diana_kulikovska

В этом сезоне фудблогер diana_kulikovska предложила отойти от привычных тартинок и подать гостям что-то одновременно простое, эстетичное и с удивительным количеством начинки внутри.

Ее рецепт необычных бутербродов уже разлетается по соцсетям, и не только из-за икры, которая так красиво играет в кадре. Главный секрет — в форме подачи и эффектной «корзине», сделанной из обычного багета.

Ингредиенты багет 1 шт. слабосолёный лосось 100 г крем-сыр 100 г свежий огурец 1 шт. укроп 1 пучок красная икра

Приготовление

Багет нарежьте порционными кусочками. С помощью небольшой стопки сделайте в каждом кусочке углубление — аккуратную выемку, куда позже поместится начинка. Смажьте края кусочков маслом и запекайте 15 мин при 200°C. Это даст нужную хрусткость и золотистый цвет. Нарежьте слабосоленый лосось, огурец и мелко порубите укроп. Смешайте все с крем-сыром — образуется нежная масса с легким ароматом укропа и вкусом рыбы. Выложите начинку в углубление в багете — щедро, не жалейте. Сверху положите икру, добавьте маленькую веточку укропа.

Советы

Попробуйте заменить классический крем-сыр на сливочный с травами или добавить несколько капель лимонного сока в начинку. Получится еще более свежий и праздничный вкус.

Эти праздничные бутерброды — доказательство того, что стильные блюда не требуют сложных техник. Немного фантазии, качественные продукты и правильная подача, и даже багет может стать главной звездой вашего стола.