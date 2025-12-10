- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 1 мин
Необычные праздничные бутерброды: рецепт интересной закуски
Праздники — это всегда об атмосфере, свете, красивых деталях и, конечно, вкусных мелочах, которые создают настроение.
В этом сезоне фудблогер diana_kulikovska предложила отойти от привычных тартинок и подать гостям что-то одновременно простое, эстетичное и с удивительным количеством начинки внутри.
Ее рецепт необычных бутербродов уже разлетается по соцсетям, и не только из-за икры, которая так красиво играет в кадре. Главный секрет — в форме подачи и эффектной «корзине», сделанной из обычного багета.
Ингредиенты
- багет
- 1 шт.
- слабосолёный лосось
- 100 г
- крем-сыр
- 100 г
- свежий огурец
- 1 шт.
- укроп
- 1 пучок
- красная икра
-
Приготовление
Багет нарежьте порционными кусочками.
С помощью небольшой стопки сделайте в каждом кусочке углубление — аккуратную выемку, куда позже поместится начинка.
Смажьте края кусочков маслом и запекайте 15 мин при 200°C. Это даст нужную хрусткость и золотистый цвет.
Нарежьте слабосоленый лосось, огурец и мелко порубите укроп.
Смешайте все с крем-сыром — образуется нежная масса с легким ароматом укропа и вкусом рыбы.
Выложите начинку в углубление в багете — щедро, не жалейте.
Сверху положите икру, добавьте маленькую веточку укропа.
Советы
Попробуйте заменить классический крем-сыр на сливочный с травами или добавить несколько капель лимонного сока в начинку. Получится еще более свежий и праздничный вкус.
Эти праздничные бутерброды — доказательство того, что стильные блюда не требуют сложных техник. Немного фантазии, качественные продукты и правильная подача, и даже багет может стать главной звездой вашего стола.