Рецепты
222
1 мин

Необычные праздничные бутерброды: рецепт интересной закуски

Праздники — это всегда об атмосфере, свете, красивых деталях и, конечно, вкусных мелочах, которые создают настроение.

Станислава Бондаренко
30 минут
230 ккал
Необычные бутерброды tiktok.com_@diana_kulikovska

Необычные бутерброды tiktok.com_@diana_kulikovska

В этом сезоне фудблогер diana_kulikovska предложила отойти от привычных тартинок и подать гостям что-то одновременно простое, эстетичное и с удивительным количеством начинки внутри.

Ее рецепт необычных бутербродов уже разлетается по соцсетям, и не только из-за икры, которая так красиво играет в кадре. Главный секрет — в форме подачи и эффектной «корзине», сделанной из обычного багета.

Ингредиенты

багет
1 шт.
слабосолёный лосось
100 г
крем-сыр
100 г
свежий огурец
1 шт.
укроп
1 пучок
красная икра

Приготовление

  1. Багет нарежьте порционными кусочками.

  2. С помощью небольшой стопки сделайте в каждом кусочке углубление — аккуратную выемку, куда позже поместится начинка.

  3. Смажьте края кусочков маслом и запекайте 15 мин при 200°C. Это даст нужную хрусткость и золотистый цвет.

  4. Нарежьте слабосоленый лосось, огурец и мелко порубите укроп.

  5. Смешайте все с крем-сыром — образуется нежная масса с легким ароматом укропа и вкусом рыбы.

  6. Выложите начинку в углубление в багете — щедро, не жалейте.

  7. Сверху положите икру, добавьте маленькую веточку укропа.

Советы

Попробуйте заменить классический крем-сыр на сливочный с травами или добавить несколько капель лимонного сока в начинку. Получится еще более свежий и праздничный вкус.

Эти праздничные бутерброды — доказательство того, что стильные блюда не требуют сложных техник. Немного фантазии, качественные продукты и правильная подача, и даже багет может стать главной звездой вашего стола.

222
