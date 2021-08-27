Неожиданное сочетание: рецепт салата с арбузом и моцареллой

Овощные салаты – вещь обыденная и привычная. Гораздо интереснее получается салат, в котором соединены несовместимые, казалось бы, ингредиенты.
Если вы ищете новые вкусовые ощущения, попробуйте салат из арбуза с моцареллой. Каким бы неожиданным и удивительным ни показалось вам это сочетание, поверьте, оно достойно внимания.
Ингредиенты:
- 400 г арбуза
- 100 г моцареллы
- 2 стебля базилика
- 2 стебля мяты
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 0,5 чайной ложки бальзамического уксуса
- 0,5 чайной ложки сока лимона
- кедровые орехи
Приготовление
Арбуз очистить от корок и семечек и нарезать произвольными кусочками. Так же произвольно нарезать моцареллу. Базилик и мяту вымыть и оборвать листочки.
Оливковое масло соединить с соком лимона и бальзамическим уксусом и хорошо вымешать.
Подготовленный арбуз соединить с моцареллой, добавить базилик и мяту, аккуратно перемешать, выложить на блюдо, притрусить кедровыми орехами и полить заправкой.
На заметку
Готовьте и заправляйте салат непосредственно перед подачей.
Моцареллу можно заменить фетой, лимонный сок – соком лайма, кедровые орехи – грецкими, фундуком, миндалем или фисташками, а обычное оливковое масло – ароматизированным.
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