Неожиданное сочетание: рецепт салата с арбузом и моцареллой

Неожиданное сочетание: рецепт салата с арбузом и моцареллой

Овощные салаты – вещь обыденная и привычная. Гораздо интереснее получается салат, в котором соединены несовместимые, казалось бы, ингредиенты.

Если вы ищете новые вкусовые ощущения, попробуйте салат из арбуза с моцареллой. Каким бы неожиданным и удивительным ни показалось вам это сочетание, поверьте, оно достойно внимания.

Ингредиенты:

400 г арбуза

100 г моцареллы

2 стебля базилика

2 стебля мяты

2 столовые ложки оливкового масла

0,5 чайной ложки бальзамического уксуса

0,5 чайной ложки сока лимона

кедровые орехи

Приготовление

Арбуз очистить от корок и семечек и нарезать произвольными кусочками. Так же произвольно нарезать моцареллу. Базилик и мяту вымыть и оборвать листочки.

Оливковое масло соединить с соком лимона и бальзамическим уксусом и хорошо вымешать.

Подготовленный арбуз соединить с моцареллой, добавить базилик и мяту, аккуратно перемешать, выложить на блюдо, притрусить кедровыми орехами и полить заправкой.

На заметку

Готовьте и заправляйте салат непосредственно перед подачей.

Моцареллу можно заменить фетой, лимонный сок – соком лайма, кедровые орехи – грецкими, фундуком, миндалем или фисташками, а обычное оливковое масло – ароматизированным.

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